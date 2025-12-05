SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: ”Katsokaa, orava!” huutaa Purra leikatessaan köyhimpien suomalaisten toimeentuloa

Tiistaina 9.12.2025 ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa ollut lakimuutos kohdistuu kaikista heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin. Muutos leikkaa mekaanisesti toimeentulotuen perusosaa 18 €/kk yksinasuvalta ihmiseltä ja 15 €/kk yksinhuoltajalta sekä rajaa terveysmenoja, joita toimeentulotuessa huomioidaan. Kaikista rajuinta on, että jatkossa toimeentulotuen perusosaa voidaan leikata jopa 50 %. Myös aiempia 40 % ja 20 % leikkureita tullaan lakimuutoksen myötä käyttämään aiempaa enemmän.

Lakimuutoksesta kärsivät todellakin kaikista heikoimmassa asemassa olevat suomalaiset. Leikkurin myötä toimeentulotuki voi tippua yksinasuvalla vain 289 euroon kuukaudessa. Leikkurin kohteena tulevat olemaan ennen kaikkea terveysongelmista kärsivät henkilöt, joita sanktiot vain painavat syvemmälle syrjään yhteiskunnasta. Mitään palveluita heidän työllistymisensä tukemiseksi hallitus ei ole lisäämässä, vaan leikkaa niin työllisyys- kuin sosiaali- ja terveyspalveluista. Kyse ei ole enää perustuslain mukaisesta vähimmäistoimeentulon turvaavasta tasosta, vaan puhtaasta ulossulkemisesta.

Riikka Purra lupasi ennen eduskuntavaaleja, että pienituloisilta leikkaaminen ei heille käy. Nyt, kun lapsiperheköyhyys on räjähtämässä käsiin jo aiempien leikkausten myötä, Purra runnoo läpi kaikista heikoimmassa asemassa oleville ja köyhimmille leikkaukset, jotka vievät heiltä mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään.

Vastauksena näille ihmisille ja toisistaan välittäville suomalaisille Purra osoittaa jälleen maahanmuuttajia ja yrittää asettaa pienituloiset toisiaan vastaan. Tämä on vastuutonta ja ihmisvihamielistä politiikkaa. Tältä näyttää, kun kokoomuksen inho pienituloisia kohtaan yhdistyy perussuomaisten maahanmuuttajapelkoon.

Suomalaiset eivät tätä hämäystä niele. Me emme hyväksy, että kaikista heikoimmassa asemassa olevilta leikataan kerta toisensa jälkeen samalla, kun suurituloisille on tarjolla pelkkiä veronalennuksia.