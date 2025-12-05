SDP

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: ”Katsokaa, orava!” huutaa Purra leikatessaan köyhimpien suomalaisten toimeentuloa

10.12.2025 09:00:32 EET | SDP | Tiedote

Jaa

Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää toimeentulotukeen uusia rajoituksia maahanmuuttajille. Purran avaus, jota hän ei ole saamassa eteenpäin edes Orpon hallituksessa, on pelkkä yritys hämätä suomalaisia samaan aikaan, kun eduskunta käsittelee tähän mennessä rajuinta pienituloisiin kohdistuvaa leikkausta. Hallitus jatkaa myös epäonnistunutta politiikkaansa ja poistaa suojaosat nyt toimeentulotuesta, sanoo SDP:n Matias Mäkynen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Tiistaina 9.12.2025 ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa ollut lakimuutos kohdistuu kaikista heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin. Muutos leikkaa mekaanisesti toimeentulotuen perusosaa 18 €/kk yksinasuvalta ihmiseltä ja 15 €/kk yksinhuoltajalta sekä rajaa terveysmenoja, joita toimeentulotuessa huomioidaan. Kaikista rajuinta on, että jatkossa toimeentulotuen perusosaa voidaan leikata jopa 50 %. Myös aiempia 40 % ja 20 % leikkureita tullaan lakimuutoksen myötä käyttämään aiempaa enemmän.

Lakimuutoksesta kärsivät todellakin kaikista heikoimmassa asemassa olevat suomalaiset. Leikkurin myötä toimeentulotuki voi tippua yksinasuvalla vain 289 euroon kuukaudessa. Leikkurin kohteena tulevat olemaan ennen kaikkea terveysongelmista kärsivät henkilöt, joita sanktiot vain painavat syvemmälle syrjään yhteiskunnasta. Mitään palveluita heidän työllistymisensä tukemiseksi hallitus ei ole lisäämässä, vaan leikkaa niin työllisyys- kuin sosiaali- ja terveyspalveluista. Kyse ei ole enää perustuslain mukaisesta vähimmäistoimeentulon turvaavasta tasosta, vaan puhtaasta ulossulkemisesta.

Riikka Purra lupasi ennen eduskuntavaaleja, että pienituloisilta leikkaaminen ei heille käy. Nyt, kun lapsiperheköyhyys on räjähtämässä käsiin jo aiempien leikkausten myötä, Purra runnoo läpi kaikista heikoimmassa asemassa oleville ja köyhimmille leikkaukset, jotka vievät heiltä mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään.

Vastauksena näille ihmisille ja toisistaan välittäville suomalaisille Purra osoittaa jälleen maahanmuuttajia ja yrittää asettaa pienituloiset toisiaan vastaan. Tämä on vastuutonta ja ihmisvihamielistä politiikkaa. Tältä näyttää, kun kokoomuksen inho pienituloisia kohtaan yhdistyy perussuomaisten maahanmuuttajapelkoon.

Suomalaiset eivät tätä hämäystä niele. Me emme hyväksy, että kaikista heikoimmassa asemassa olevilta leikataan kerta toisensa jälkeen samalla, kun suurituloisille on tarjolla pelkkiä veronalennuksia.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Yle sysää moraalisen vastuun Euroviisuihin osallistumisesta yksittäisille artisteille5.12.2025 15:24:17 EET | Tiedote

Yle kertoi eilen, että Suomi osallistuu Euroviisuihin siitä huolimatta, että Euroopan yleisradiounioni EBU:n päätöksellä myös Israel osallistuu viisuihin. Ylen perustelut päätökselle ontuvat. Välttelemällä vastuuta Yle uhkaa tahrata myös UMK:n maineen ja sysää vastuun ja kritiikin osallistumisesta yksittäisten artistien harteille.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: SI:n neuvoston kokous Maltalla lähetti vahvan viestin äärioikeiston nousua vastaan1.12.2025 13:55:30 EET | Tiedote

Sosialistinen Internationaali (SI) kokoontui neuvostonsa kokoukseen Maltalle 28.-30.11.2025. Kokousta isännöi Maltan työväenpuolue Partit Laburista ja puolueen puheenjohtaja, Maltan pääministeri Robert Abela sekä SI:n puheenjohtaja, Espanjan pääministeri Pedro Sánchez. Kokouksen teemana oli “yhdessä johtaen kohti rauhaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia”. Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toimii SI:n neuvoston varapuheenjohtajana ja europarlamentaarikko Eero Heinäluoma SI:n talous ja hallintokomitea SIFAC:n puheenjohtajana.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye