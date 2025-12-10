Näin paljon Kela maksoi etuuksia asukasta kohden eri kuntiin vuonna 2024 – Kelan tilastollinen vuosikirja kokoaa tiedot sosiaaliturvasta viime vuonna

Isät pitäneet puolitoista kuukautta pidempiä itsenäisiä perhevapaita uudistuksen jälkeen – alueelliset erot merkittäviä 10.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Perhevapaauudistus lisäsi isien itsenäistä vanhempainvapaiden käyttöä. Ennen uudistusta 57 prosenttia isistä käytti vanhempainvapaita eri aikaan kuin äiti, uudistuksen jälkeisiä kuukausina syntyneiden lasten isistä 73 prosenttia. Isät käyttivät ennen uudistusta keskimäärin 39 päivää eri aikaan kuin äidit, uudistuksen jälkeen 79 päivää eli yli kaksinkertaisen määrän.