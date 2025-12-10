Bergqvist: Lisämäärärahoja ÅST:lle, VPK:ille ja Kemiössä sijaitsevalle kevyen liikenteen väylälle!

Tukea saaneiden organisaation joukossa ovat muun muassa Åbo Svenska Teater ja Åbolands brandkårsförbund rf, ja teiden osalta määrärahaa myönnetään kevyen liikenteen väylälle Kemiönsaarella.

– Åbo Svenska Teaterin kohdalla määrärahoja kohdistetaan vuosina 2027-2028 tehtävästä peruskorjauksesta aiheutuviin lisäkustannuksiin. Peruskorjaus edellyttää toiminnan väliaikaista siirtämistä ja uusien tilojen hankkimista, mikä kuormittaa teatterin taloutta merkittävästi. Olen erittäin iloinen, että pystyimme suuntaamaan tähän tarkoitukseen peräti 150 000 euroa, Bergqvist sanoo.

Monille turunmaalaisille ja Turunmaalla oleskeleville arjen turvallisuudesta huolehtii vapaaehtoinen palokunta. Siksi on erittäin tärkeää tukea ja kehittää nuorisotoimintaa, jotta vapaaehtoisilla palokunnilla on ajan tasalla oleva ja nykyaikainen kriisivalmius, joka vastaa tämän päivän tarpeisiin. Tätä toimintaa varten Åbolands brandkårsförbund rf saa 50 000 euron määrärahan. Tämä antaa yhdistykselle erinomaisen mahdollisuuden panostaa nuorisotoimintaan.

– Saariston kriisivalmius on täysin riippuvainen vapaaehtoisista, ja panostukset nuorisotoimintaan ovat paras keino turvata toiminnan jatkuvuus ja aktiivisuus pitkällä aikavälillä, Bergqvist sanoo.

Tiehankkeista Turuntie 181 Kemiönsaarella saa 280 000 euron määrärahan. Määräraha kohdistetaan kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen Kemiön keskustan ja Amospuiston välille.

– Kevyen liikenteen väylä lisäisi lasten ja nuorten turvallisuutta sekä parantaisi kulkuyhteyksiä niin koulupäivän aikana kuin vapaa-ajalla heidän suunnatessaan harrastuksiin Amospuistoon. Lisäksi Kemiönsaaren nuorisovaltuusto on nostanut tämän pyörätien korkeimmaksi prioriteetikseen, Bergqvist kertoo.

Valtiovarainvaliokunta korostaa myös, että hallituksen on huolehdittava Pidä Saaristo Siistinä ry:n huoltoveneen hankinnan etenemisestä Pohjanlahdelle. Bergqvist pitää tätä erittäin hyvänä asiana.

