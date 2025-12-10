Wickström: ”Länsi-Uusimaa saa merkittäviä valtion panostuksia – tiet, sairaalat, kulttuuri ja koulutus etusijalla”
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi ensi vuoden valtion budjettia koskevan mietintönsä. Samalla valiokunta on päättänyt, miten jakamaton määräraha jaetaan. Määrärahan kohdentaminen perustuu hallituspuolueiden väliseen sopimukseen.
RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström iloitsee siitä, että useat yhdistykset, järjestöt ja tiehankkeet saavat valtion rahoitusta. Hänen mukaansa nyt jaettava kokonaismäärä on pienempi kuin aiemmin, mutta hän korostaa, että monia tärkeitä panostuksia on silti pystytty tekemään. Wickström toimii valtiovarainvaliokunnan varajäsenenä ja on ollut mukana neuvotteluissa.
Myös useat infrastruktuurihankkeet saavat rahoitusta. Valtatie 25:n tievalaistusta laajennetaan Tammisaaresta Hankoon päin 420 000 eurolla. Inkoon Suurkirkontie ja Innanbäckintie ensimmäinen osuus päällystetään uudelleen, samoin Kabanovintie Kirkkonummella.
– On ilahduttavaa, että valtatie 25:n valaistusta voidaan edelleen parantaa. Se lisää liikenneturvallisuutta merkittävästi. Suurkirkontie ja Innanbäckintien ensimmäinen osuus toteutetaan nyt, ja työ jatkuu, jotta koko tie saisi rahoituksen ensi vuonna. Myös Kabanovintien parantaminen on erittäin hyvä, Wickström sanoo.
Eduskunta myöntää rahaa myös kahteen raideliikenteeseen liittyvään selvityksiin. Toinen niistä koskee kantatietä 51, jossa tarkastellaan liikenneturvallisuutta parantavia toimia Siuntion ja Karjaan välillä. Samalla selvitetään, olisiko monikaistaisen tien tarkoituksenmukaista jatkua Siuntiosta koko matkan Karjaalle saakka. Tällä hetkellä monikaistaista osuutta suunnitellaan vain Siuntion ja Inkoon rajalle asti. Lisäksi laaditaan selvitys siitä, miten Lohjan asema voitaisiin avata junaliikenteelle hyödyntämällä Hanko–Hyvinkää-rataa sekä mahdollisuudesta rakentaa pistoraide Lohjalta rantaradalle.
– Nämä selvitykset ovat alueen kannalta erittäin tärkeitä. On hyvä arvioida, pitäisikö kantatie 51 rakentaa nelikaistaiseksi koko matkalle Karjaalle asti, sillä asia herättää paljon keskustelua. Siksi on tärkeää saada selville, miten kunnat ja asukkaat näkevät tilanteen ja mitä voidaan pitää realistisena. Raideliikenteen osalta on tärkeää tutkia myös pistoraiteen mahdollisuutta Lohjalta rantaradalle. Lohjalla on paljon palveluita, joista koko alue voisi hyötyä, jos junaliikennettä hyödynnettäisiin paremmin, Wickström toteaa.
Eduskunta myöntää rahoitusta myös selvitykselle Lohjan sairaalasta, jossa arvioidaan synnytystoiminnan mahdollisen palauttamisen tarvetta. Raaseporin sairaala saa rahoitusta selvitykseen, jossa kartoitetaan alueen palvelutarpeita asukkaiden näkökulmasta. Lisäksi käynnistetään selvitys siitä, miten ruotsinkielisen korkeakoulutuksen edellytyksiä voidaan vahvistaa ja kehittää Länsi-Uudellamaalla.
– Olen todella tyytyväinen, että nämä selvitykset saavat rahoituksen. Olen itse keskustellut Arcadan kanssa, ja he ovat kiinnostuneita selvittämään, voisivatko he tarjota ruotsinkielisiä koulutuksia Länsi-Uudellamaalla. Tässä yhteistyö Novian, Arcadan, kuntien ja elinkeinoelämän välillä on keskeistä. Panostus Raaseporin sairaalaan antaa uutta vauhtia sairaalan kehittämiselle. Lohjan synnytysosaston kohtalosta on keskusteltu paljon viime vuosina, ja on hyvä, että synnytystoiminnan tarve Länsi-Uudellamaalla arvioidaan nyt myös valtakunnallisella tasolla, Wickström sanoo.
Useat alueen yhdistykset ja museot saavat myös tukea. Inkoon kotiseutu- ja museoyhdistys, Musiikki Siuntiossa – Siuntio Soi sekä Degerbyn kylätoimikunta saavat kukin 10 000 euroa. Karjaan juhlatoimikunta saa 20 000 euroa Karjaan 700-vuotisjuhlan järjestämiseen ensi vuonna. Hankoniemen Rintamamuseo saa 50 000 euroa. Espoon Fallåker UF saa 10 000 euroa, samoin Vantaan Teater Rampfeber. Skärgårdsteatern r.f. saa 20 000 euroa.
– Länsi-Uudellamaalla on laaja ja elinvoimainen kulttuurielämä. Toivon, että nämä avustukset tukevat paikallisia toimijoita ja auttavat heitä kehittämään toimintaansa edelleen. Minulle on tärkeää nostaa esiin se arvokas työ, jota tehdään ruohonjuuritasolla, Wickström sanoo.
Infrastruktuurihankkeet
- Valtatie 25:n tievalaistuksen kehittäminen Tammisaaren ja Hangon välillä: 420 000 euroa
- Suurkirkontie ja Innanbäckintie (Mt 11114) osittainen parantaminen: 200 000 euroa
- Kabanovintie parantaminen (osa 1): 200 000 euroa
- Selvitys kantatie 51:n nelikaistaistamisen tarpeesta ja mahdollisuuksista Siuntiosta Karjaalle: 30 000 euroa
- Selvitys mahdollisuuksista avata Lohjan asema junaliikenteelle Hanko–Hyvinkää-radan kautta sekä mahdollisen pistoraiteen rakentamisesta rantaradalta: 30 000 euroa
Sairaanhoito ja koulutus
- Selvitykseen ruotsinkielisen korkeakoulutuksen tarjoamisen mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista Länsi-Uudenmaan alueella, yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa: 25 000 euroa
- Ulkopuolisen selvityksen hankintaan Lohjan sairaalan palveluvalikoiman kehittämisestä (mm. synnytystoiminnan uudelleenkäynnistäminen): 20 000 euroa
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ruotsinkielisten palvelujen määräaikaisen kehittämishankkeen laajennus mm. siten että arvioidaan Raaseporin sairaalan palveluvalikoima huomioiden kielellisten oikeuksien toteutuminen: 25 000 euroa
Yhdistykset ja museot
- Västnyländska ungdomsringen: 10 000 euroa
- Karjaa 700 vuotta, juhlavuoden toimintaan: 20 000 euroa
- Inkoon museo- ja kotiseutuyhdistys: 10 000 euroa
- Degerbyn Kyläyhdistys: 10 000 euroa
- Siuntio soi (Lux Musicae festivaali): 10 000 euroa
- Hankoniemen rintamamuseo: 50 000 euroa
- Hurja Hanko: 10 000 euroa
- Lohjan harrastajanäyttelijät: 10 000 euora
- Skärgårdsteatern r.f: 20 000 euroa
- Teatern Rampfeber: 10 000 euroa
- Fallåker UF: 10 000
Yhteyshenkilöt
Henrik Wickström
Kansanedustaja
Puh:044 555 3885
henrik.wickstrom@riksdagen.fi
Muut kielet
