Vihreiden Forsgrén: Ministerin vastattava, miksi hallitus leikkaa työstä, jota se lupasi vahvistaa – leikkaukset uhkaa kasvattaa nuorten asunnottomuutta

STEA esitti tänään, että Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n ja sen paikallisyhdistysten rahoitus lopetetaan kokonaan vuoden kuluttua. Päätös tarkoittaisi käytännössä NAL-kentän työn alasajoa, vaikka juuri tämä matalan kynnyksen tuki ehkäisee nuorten asunnottomuutta ja arjen kriisejä kaikkein kustannustehokkaimmin.

– Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson on kerrottava, miksi hallitus leikkaa juuri siitä työstä, jonka se itse lupasi vahvistaa ja miten hallitus aikoo estää nuorten asunnottomuuden kasvun, kun STEA-rahoitus ajetaan alas, Forsgrén kysyy.

NAL:n tekemä ennaltaehkäisevä työ on korvaamatonta nuorten asumisen ja arjen tukemisessa, eikä hyvinvointialueilla ole resursseja paikata syntyvää aukkoa. Ilman poliittista puuttumista tuhannet nuoret jäävät ilman tukea asumiseen, taloudenhallintaan ja arjen kriiseihin.

– Hallituksen STEA-linjaus paljastaa, että nuorten hyvinvointi ei olekaan hallituksen prioriteetti. Rahoitus on palautettava ja NAL-kentän työ turvattava ennen kuin leikkausten seuraukset realisoituvat nuorten elämässä, vaatii Forsgrén.