Hämeen ELY-keskus

Hämeenlinnassa Kaloisten silta avataan liikenteelle 23.12.2025

10.12.2025 14:07:00 EET | Hämeen ELY-keskus | Tiedote

Sillan viimeistelytyöt jatkuvat keväällä 2026.

Työmaa Kaloisten sillalla, jossa sillan rakenteita on näkyvissä ja rakennustyöt käynnissä.
Kaloisten sillan työmaa.

Hämeenlinnassa sijaitsevan Kaloisten sillan uusimistyöt aloitettiin syyskuussa. Sillan rakentamisen aloitusta siirrettiin kesäkuun alusta syyskuun alkuun, koska sillalla pesi rauhoitettuja haarapääskyjä. Pesintäajan päätyttyä sillan uusiminen voitiin aloittaa syyskuun alussa.  

Varsinainen rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti, mutta osa sääherkistä työvaiheista kuten tien asfaltointi siirtyy keväälle 2026. Talven ajaksi sillan kohdalle rakennetaan väliaikaisesti murskepintainen tie, jotta liikenne voidaan palauttaa Vehmaistentielle (Mt 13643) nykyiseltä kiertotieltä. Liikenne palautetaan Vehmaistentielle 23.12.2025 mennessä.

Kevään 2026 viimeistelytöistä tiedotetaan tarkemmin ennen rakennustöiden jatkamista.

Yhteyshenkilöt

Tilaajana toimii:
Mikael Sonck, ELY-keskus,
+358 295 029 073

Pääurakoitsijana toimii:
Oteran Oy
Riku Vanhanen
+358 40 573 2813

Työmaa Kaloisten sillalla, jossa sillan rakenteita on näkyvissä ja rakennustyöt käynnissä.
Kaloisten sillan työmaa.
