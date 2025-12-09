Hämeenlinnassa Kaloisten silta avataan liikenteelle 23.12.2025
Sillan viimeistelytyöt jatkuvat keväällä 2026.
Hämeenlinnassa sijaitsevan Kaloisten sillan uusimistyöt aloitettiin syyskuussa. Sillan rakentamisen aloitusta siirrettiin kesäkuun alusta syyskuun alkuun, koska sillalla pesi rauhoitettuja haarapääskyjä. Pesintäajan päätyttyä sillan uusiminen voitiin aloittaa syyskuun alussa.
Varsinainen rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti, mutta osa sääherkistä työvaiheista kuten tien asfaltointi siirtyy keväälle 2026. Talven ajaksi sillan kohdalle rakennetaan väliaikaisesti murskepintainen tie, jotta liikenne voidaan palauttaa Vehmaistentielle (Mt 13643) nykyiseltä kiertotieltä. Liikenne palautetaan Vehmaistentielle 23.12.2025 mennessä.
Kevään 2026 viimeistelytöistä tiedotetaan tarkemmin ennen rakennustöiden jatkamista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tilaajana toimii:
Mikael Sonck, ELY-keskus,
+358 295 029 073
Pääurakoitsijana toimii:
Oteran Oy
Riku Vanhanen
+358 40 573 2813
Kuvat
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
