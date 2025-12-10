Aluevaltuusto teki merkittävän päätöksen: kotipalvelu lapsiperheille muuttuu maksuttomaksi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kokouksessaan 9.12. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1.1.2026 alkaen. Lapsiperheiden kotipalvelun osalta tämä tarkoittaa, että jatkossa lapsiperheiden tilapäisestä ja säännöllisestä kotipalvelusta ei peritä asiakasmaksuja.
Mitä kotipalvelu tarkoittaa?
Kotipalvelu on perheiden arjen tukipalvelu, joka auttaa silloin, kun omat voimavarat ovat koetuksella.
- Tilapäinen kotipalvelu tarjoaa apua lyhytaikaisissa haasteissa, kuten vanhemman sairastuessa, synnytyksen jälkeen tai arjen kriisitilanteissa.
- Säännöllinen kotipalvelu on pidempiaikaista tukea esimerkiksi tilanteissa, joissa perheessä on erityistä hoivan tarvetta, sairautta tai kuormittavia elämäntilanteita.
Palvelun tavoitteena on turvata lasten hyvinvointi ja tukea vanhempia jaksamaan konkreettisesti esimerkiksi lastenhoidossa, kodin askareissa ja arjen hallinnassa.
Huomioitava on, että kotipalvelua ei myönnetä pelkästään siivouksen tarpeen, äkillisen sairaustapauksen (flunssat ym.), kotona tehtävän etätyön tai vanhemman työssäkäynnin, opiskelun, harrastuksen tai kuljetusten vuoksi. Palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä sosiaalihuollon ammattilaisen kanssa ja sitä myönnetään palvelun perusteet täyttäville perheille.
Näin haet kotipalvelua
Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteys sosiaalipalvelujen neuvontaan lapsiperheille:
- Lunnassa chat-palvelussa arkisin klo 8-16 tai kiireettömällä viestillä 24/7
- Puhelimitse arkisin klo 9-12 p. 026 151 2360
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hermanni JanssonAsiakasmaksu- ja laskutuspäällikköLänsi-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:+358405082832hermanni.jansson@luvn.fi
Pauliina PitkäjärviPalveluyksikköpäällikköLänsi-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:+358403587933pauliina.pitkajarvi@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Välfärdsområdesfullmäktige har fattat ett betydande beslut: hemservicen för barnfamiljer blir avgiftsfri10.12.2025 15:21:10 EET | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 9 december om klientavgifterna inom social- och hälsovården från och med den 1 januari 2026. Med tanke på hemservicen för barnfamiljer innebär detta att det i fortsättningen inte tas ut klientavgifter för tillfällig och regelbunden hemservice för barnfamiljer.
Välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten för 20269.12.2025 22:02:54 EET | Tiedote
Välfärdsområdesfullmäktige godkände Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2026 och ekonomiplan för 2026–2028 samt investeringsplan för 2027–2030.
Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion9.12.2025 21:53:08 EET | Tiedote
Aluevaltuusto hyväksyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman sekä vuosien 2027–2030 investointisuunnitelman.
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 december 20254.12.2025 15:24:59 EET | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 9 december 2025 kl. 17.30 i Kaleva-salen, Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli, Otsvängen 24, Esbo.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 9.12.20254.12.2025 15:19:32 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään 09.12.2025, klo 17.30 alkaen, Kaleva-sali, Aalto-yliopiston päärakennus Dipolissa, Otakaari 24, Espoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme