Aluevaltuusto teki merkittävän päätöksen: kotipalvelu lapsiperheille muuttuu maksuttomaksi

Mitä kotipalvelu tarkoittaa?

Kotipalvelu on perheiden arjen tukipalvelu, joka auttaa silloin, kun omat voimavarat ovat koetuksella.

Tilapäinen kotipalvelu tarjoaa apua lyhytaikaisissa haasteissa, kuten vanhemman sairastuessa, synnytyksen jälkeen tai arjen kriisitilanteissa.

Säännöllinen kotipalvelu on pidempiaikaista tukea esimerkiksi tilanteissa, joissa perheessä on erityistä hoivan tarvetta, sairautta tai kuormittavia elämäntilanteita.

Palvelun tavoitteena on turvata lasten hyvinvointi ja tukea vanhempia jaksamaan konkreettisesti esimerkiksi lastenhoidossa, kodin askareissa ja arjen hallinnassa.

Huomioitava on, että kotipalvelua ei myönnetä pelkästään siivouksen tarpeen, äkillisen sairaustapauksen (flunssat ym.), kotona tehtävän etätyön tai vanhemman työssäkäynnin, opiskelun, harrastuksen tai kuljetusten vuoksi. Palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä sosiaalihuollon ammattilaisen kanssa ja sitä myönnetään palvelun perusteet täyttäville perheille.

Näin haet kotipalvelua

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteys sosiaalipalvelujen neuvontaan lapsiperheille: