Biaudet: Lisää määrärahoja kansalaisyhteiskunnalle
– Olen iloinen siitä, että olemme voineet kohdentaa tukirahoja kansalaisyhteiskunnan pienille järjestöille, jotka tekevät arvokasta ja monin paikoin ainutlaatuista työtä sujuvan arjen, haavoittuvassa asemassa olevien sekä niiden ihmisoikeuspuolustajien hyväksi, jotka asettavat itsensä vaaraan puolustaessaan demokratiaa, sanoo kansanedustaja Eva Biaudet. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2026 valtion talousarviosta.
Kansalaisjärjestöt lisäävät luottamusta ja osallisuutta sekä vahvistavat turvallisuutta, yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja toimivaa yhteiskuntaa. Eduskuntaryhmät ovat nyt päättäneet kohdentaa varoja valtion talousarviosta seuraaville järjestöille, jotka ovat Biaudet’lle erityisen tärkeitä.
280 000 euroa osoitetaan Artists at Risk -järjestölle (tuki ihmisoikeuspuolustajille esimerkiksi Venäjältä ja Valko-Venäjältä), Kuluttajaliitolle, Pakolaisneuvonnalle, Rasmus ry:lle (rasisminvastaiselle työlle) sekä Rikosuhripäivystykselle (tuki ihmiskaupan uhreille).
Aikana, jota varjostaa lisääntyvä epävarmuus, polarisaatio ja globaalit kriisit, kansalaisyhteiskunnan rooli on tärkeämpi kuin koskaan. Biaudet korostaa, että tuki järjestöille on sijoitus sekä demokratiaan, oikeusvaltioon, että rauhaan.
– Järjestöjen työ on pitkäjänteistä, ennaltaehkäisevää ja täysin ratkaisevaa turvallisen yhteiskunnan kannalta. Siksi tuki kansalaisyhteiskunnalle on myös sijoitus demokratiaan ja rauhaan, Biaudet sanoo.
Riksdagens finansutskott har slutfört sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet fastställt hur det ofördelade budgetanslaget ska användas. Fördelningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi ensi vuoden valtion budjettia koskevan mietintönsä. Samalla valiokunta on päättänyt, miten jakamaton määräraha jaetaan. Määrärahan kohdentaminen perustuu hallituspuolueiden väliseen sopimukseen.
Riksdagens finansutskott har idag godkänt sitt betänkande om statsbudgeten för nästa år. Samtidigt beslutades om riksdagens tillägg till budgeten, där svenska riksdagsgruppen lyckades rikta stöd till flera projekt som är viktiga för Egentliga Finland. Detta gläder riksdagsledamot, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä valtion ensi vuoden talousarviosta. Samalla päätettiin eduskunnan budjettilisäyksistä, joissa Ruotsalainen eduskuntaryhmä onnistui kohdentamaan tukea useisiin Varsinais-Suomelle tärkeisiin hankkeisiin. Tämä ilahduttaa kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvistiä.
Svenska riksdagsgruppen har lyckats rikta medel från nästa års statsbudget till flera ändamål viktiga för hela Finland och med fokus på Svenskfinland. Även i år har de österbottniska riksdagsledamöterna Mikko Ollikainen, Anders Norrback, Christoffer Ingo och Joakim Strand (SFP) genom effektivt samarbete lyckats tala för Österbottens sak, vilket lett till att Österbotten är starkt representerat i satsningarna. Särskilda satsningar har lagts på att stärka skärgårdens förutsättningar, utveckla utbildningen och kulturen samt att förbättra vägnätet.
