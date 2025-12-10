Biaudet: Lisää määrärahoja kansalaisyhteiskunnalle

Kansalaisjärjestöt lisäävät luottamusta ja osallisuutta sekä vahvistavat turvallisuutta, yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja toimivaa yhteiskuntaa. Eduskuntaryhmät ovat nyt päättäneet kohdentaa varoja valtion talousarviosta seuraaville järjestöille, jotka ovat Biaudet’lle erityisen tärkeitä.

280 000 euroa osoitetaan Artists at Risk -järjestölle (tuki ihmisoikeuspuolustajille esimerkiksi Venäjältä ja Valko-Venäjältä), Kuluttajaliitolle, Pakolaisneuvonnalle, Rasmus ry:lle (rasisminvastaiselle työlle) sekä Rikosuhripäivystykselle (tuki ihmiskaupan uhreille).

Aikana, jota varjostaa lisääntyvä epävarmuus, polarisaatio ja globaalit kriisit, kansalaisyhteiskunnan rooli on tärkeämpi kuin koskaan. Biaudet korostaa, että tuki järjestöille on sijoitus sekä demokratiaan, oikeusvaltioon, että rauhaan.

– Järjestöjen työ on pitkäjänteistä, ennaltaehkäisevää ja täysin ratkaisevaa turvallisen yhteiskunnan kannalta. Siksi tuki kansalaisyhteiskunnalle on myös sijoitus demokratiaan ja rauhaan, Biaudet sanoo.