Välfärdsområdesfullmäktige har fattat ett betydande beslut: hemservicen för barnfamiljer blir avgiftsfri

Vad betyder hemservice?

Hemservice är en stödtjänst som erbjuder hjälp i barnfamiljers vardag i situationer där de egna resurserna sätts på prov.

Tillfällig hemservice erbjuder hjälp med kortvariga utmaningar, såsom i situationer där en förälder blir sjuk, efter förlossning eller i krissituationer i vardagen.

Regelbunden hemservice är ett mer långvarigt stöd, till exempel i situationer där familjen har särskilda vårdbehov, sjukdom eller belastande livssituationer.

Syftet med tjänsten är att trygga barnens välbefinnande och konkret stötta föräldrarna att orka till exempel med barnvård, hushållssysslor och hantering av vardagen.

Vänligen beakta att hemservice inte beviljas enbart utifrån ett behov av städning, akut sjukdomsfall (förkylningar eller dylikt), distansarbete i hemmet eller en förälders arbete, studier, hobbyer eller transporter. Behovet av tjänsten bedöms tillsammans med en yrkesutbildad person inom socialvården och tjänsten beviljas familjer som uppfyller kriterierna för den.

Så här söker du hemservice

Du kan söka dig till hemservice genom att kontakta socialservicens rådgivning för barnfamiljer: