Välfärdsområdesfullmäktige har fattat ett betydande beslut: hemservicen för barnfamiljer blir avgiftsfri
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 9 december om klientavgifterna inom social- och hälsovården från och med den 1 januari 2026. Med tanke på hemservicen för barnfamiljer innebär detta att det i fortsättningen inte tas ut klientavgifter för tillfällig och regelbunden hemservice för barnfamiljer.
Vad betyder hemservice?
Hemservice är en stödtjänst som erbjuder hjälp i barnfamiljers vardag i situationer där de egna resurserna sätts på prov.
- Tillfällig hemservice erbjuder hjälp med kortvariga utmaningar, såsom i situationer där en förälder blir sjuk, efter förlossning eller i krissituationer i vardagen.
- Regelbunden hemservice är ett mer långvarigt stöd, till exempel i situationer där familjen har särskilda vårdbehov, sjukdom eller belastande livssituationer.
Syftet med tjänsten är att trygga barnens välbefinnande och konkret stötta föräldrarna att orka till exempel med barnvård, hushållssysslor och hantering av vardagen.
Vänligen beakta att hemservice inte beviljas enbart utifrån ett behov av städning, akut sjukdomsfall (förkylningar eller dylikt), distansarbete i hemmet eller en förälders arbete, studier, hobbyer eller transporter. Behovet av tjänsten bedöms tillsammans med en yrkesutbildad person inom socialvården och tjänsten beviljas familjer som uppfyller kriterierna för den.
Så här söker du hemservice
Du kan söka dig till hemservice genom att kontakta socialservicens rådgivning för barnfamiljer:
- I chattjänsten i Lunna vardagar kl. 8–16 eller med ett icke-brådskande meddelande dygnet runt
- Per telefon vardagar kl. 9–12, tfn 026 151 2360
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hermanni JanssonChef för klientavgifter och faktureringVästra Nylands välfärdsområdePuh:+358405082832hermanni.jansson@luvn.fi
Pauliina PitkäjärviServiceenhetschefVästra Nylands välfärdsområdePuh:+358403587933pauliina.pitkajarvi@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
