Aluehallintovirastolta 800 000 euron uhka-sakko Pohjanmaan hyvinvointialueelle suun terveydenhuollon lainvastaisesta tilanteesta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pohjanmaan hyvinvointialueelle 10.12.2025 uhkasakolla tehostetun määräyksen alueen suun terveydenhuollon palvelujen lainmukaistamisesta. Hyvinvointialueen hammashoidon jonot ylittävät parhaillaan lain sallimat enimmäisajat ja vaarantavat potilaiden oikeuden saada palvelut yhdenvertaisesti ja laadukkaasti.

Vuoden 2025 alussa kiireettömään hoitoon pääsyä hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa odotti 3538 potilasta. Kesäkuussa jonossa oli jo 4512 potilasta. Hoitoon pääsyn enimmäisajat ylittyvät parhaillaan Maalahdessa 9 kuukaudella, Vaasassa 8 kuukaudella, Mustasaaressa kahdella kuukaudella ja Laihialla yhdellä kuukaudella.

Aluehallintovirasto määräsi 10.12.2025 hyvinvointialueen varmistamaan, että potilaat pääsevät suun terveydenhuoltoon kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Potilaille tulee lisäksi ilmoittaa hoitoon pääsyn ajankohta hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä.

Määräysten tehostamiseksi asetettiin yhteensä 800 000 euron uhkasakko. Toiminta on saatettava lainmukaiseksi kahdeksan kuukauden kuluessa eli 10.8.2026 mennessä.

Tilanne jatkunut pitkään – korjaustoimet eivät ole riittäneet

Aluehallintovirasto otti Pohjanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon valvontaansa kesällä 2022. Tällöin suun terveydenhuollon hoitotakuu ylittyi useassa kunnassa. Hyvinvointialue on sittemmin saanut aluehallintovirastolta kaksi huomautusta vuosina 2023 ja 2024 kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, mutta tilanne ei ole parantunut. Hyvinvointialueen antaman selvityksen mukaan tilanteen korjaamista ovat hidastaneet rekrytointihaasteet ja hyvinvointialueen taloudelliset reunaehdot.

”On tultu tilanteeseen, jossa hyvinvointialue on laiminlyönyt toistuvasti järjestämisvastuutaan suun terveydenhuollon palveluissa aluehallintoviraston antamasta hallinnollisesta ohjauksesta huolimatta”, pahoittelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Maarit Penttilä.

Julkisen vallan on organisoitava terveyspalvelunsa siten, että palvelujen tarjonta vastaa hoidon tarvetta ja että kansalaisten oikeus laissa säädettyihin terveyspalveluihin toteutuu.

Aluehallintovirastojen toiminnan päättyessä 31.12.2025 Pohjanmaan hyvinvointialueen tulee toimittaa Lupa- ja valvontavirastolle selvitys tehdyistä toimenpiteistä, hoitoon pääsyajoista, hoitoon pääsyn ajankohdan ilmoittamisesta ja jonossa olevien ja yli kuusi kuukautta hoitoon pääsyä odottaneiden potilaiden lukumäärästä viimeistään 31.8.2026.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös on luettavissa aluehallintovirastojen verkkosivuilla (pdf).

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 51 b §

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 4 §

Lisätiedot:

ylitarkastaja Maarit Penttilä

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

p. 0295 018 567

etunimi.sukunimi@avi.fi