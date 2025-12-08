Espoon Asunnot ja Renevo peruskorjaavat kolme vuokrataloa uudella yhteistyömallilla
Espoon Asunnot Oy ja korjausurakoitsija Renevo Oy ovat solmineet yhteistoiminnallisen projektinjohtourakkasopimuksen kolmen asuinkerrostalon ja yhteensä 209 asunnon korjaamisesta vuoteen 2028 mennessä. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 31,7 miljoonaa euroa. Konseptikehitystyö on alkanut marraskuussa 2025.
Espoon Asunnot omistaa noin 17 000 asuntoa, joissa asuu noin 35 000 kaupunkilaista. Yhtiö investoi vuosittain kymmeniä miljoonia euroja korjaushankkeisiin, joilla ylläpidetään vuokrataloja kuntoa ja käytettävyyttä. Vuonna 2025 korjausbudjetti yltää lähes 70 miljoonaan.
– Suuresta kiinteistöomaisuudesta huolehtiminen tarkoittaa jatkuvaa korjaamista ja ylläpitoa. Siksi Espoon Asunnot kehittää laajempia kokonaisuuksia varten yhteistyömallia, joka tähtää laadukkaaseen toteutukseen, kustannustehokkuuteen ja avoimeen yhteistyöhön – ja projektiin osallistuvilla on yhteiset kannustimet tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla luomme Suomeen uutta konseptia vuokra-asuntojen peruskorjaamiseen, Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä kertoo.
Uusi malli yhdistää tahtituotannon periaatteet ja laajan tietopohjan hyödyntämisen
Kilpailutuksen perusteella kumppaniksi hankkeeseen valittiin asuntokorjaamiseen erikoistunut Renevo Oy.
Sopimuksen mukainen korjausrakentaminen sisältää alussa konseptikehitysvaiheen, joka on alkanut marraskuussa 2025, ja sen jälkeen kunkin kohteen kehitys- ja toteutusvaiheet. Alustavien suunnitelmien mukaan ensimmäisen kohteen kehitysvaihe kestää noin puoli vuotta helmikuusta 2026 alkaen, ja toteutusvaihe kymmenen kuukautta syksystä 2026 alkaen. Toisen kohteen kehitysvaihe käynnistyy loppuvuodesta 2026 ja toteutus keväällä 2027. Kolmannen kehitysvaihe on suunniteltu alkavan kesällä 2027 ja toteutuksen alkuvuodesta 2028.
Asuntojen peruskorjaaminen etenee johdonmukaisesti ja jatkuvasti tekemistä parantaen, hyödyntää aiempien hankkeiden oppeja ja tuottaa tasalaatuista jälkeä kohteesta toiseen.
– Limittäisellä aikataululla saamme opit tuoreeltaan käyttöön, ja työ etenee joutuisasti tahtituotannon periaatteilla. Kunkin kohteen investointipäätökset tehdään erikseen, kun korjaustyön laajuus ja kustannukset on määritetty, Pirjo Räihä toteaa.
Vaiheisiin pilkottu hanke jouduttaa oppimista
Kiinteähintainen urakka on peruskorjaushankkeissa haastava, koska yllätyksiä paljastuu rakenteista ja hanke hankkeelta opitaan uutta. Uudessa mallissa jokainen vaihe tuottaa uutta tietoa siitä, mitä lisäselvityksiä, kuten rakenneavauksia, tarvitaan.
– Tässä yhteistyömallissa meillä on poikkeuksellisen paljon tietoa rakennuksista jo alussa, koska tilaajan ylläpidosta vastaavat asiantuntijat ovat valmistelutiimissä aktiivisesti mukana, Renevon liiketoimintajohtaja Tero Leinonen sanoo.
Vaiheittain etenevä hanke antaa mahdollisuuden myös energiaratkaisujen pohtimisen.
– Energiavaihtoehdot ovat pöydällä konseptikehitysvaiheessa, ja niistä päätetään kunkin kohteen kehitysvaiheessa, Leinonen jatkaa.
Pirjo Räihän ja Tero Leinosen lisäksi projektin johtoryhmään kuuluvat Espoon Asuntojen projektipäällikkö Jyri Asell, pääsuunnittelija Pentti Raiski POOK Arkkitehtitoimistosta sekä Renevon projektipäällikkö Vesa Saira.
Lisätietoja:
Pirjo Räihä, rakennuttamisjohtaja, Espoon Asunnot Oy, pirjo.raiha@espoonasunnot.fi, 040 533 0021
Tero Leinonen, liiketoimintajohtaja, Renevo Oy, tero.leinonen@renevo.fi, 040 674 9669
Espoon Asunnot
Espoon Asunnot Oy on kaupungin omistama vuokrataloyhtiö ja Espoon suurin vuokranantaja. Sillä on eri puolilla kaupunkia lähes 17 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 35 000 espoolaista. Asuntojen käyttöaste on korkea, yli 98 prosenttia. Pienempien asuntojen kysyntä on vahvaa, sillä yli 61 prosenttia uuden asunnon saaneista muuttaa yksiöön tai kaksioon. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2024 noin 167 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa www.espoonasunnot.fi
Renevo
Re:mount on Suomen toiseksi suurin korjausrakentaja. Sen tytäryhtiöt Renevo, Remonttipartio, Laxal, Uudenmaan Rakentaja-Talo, Casaneera, MK Facade, Robert Rakentajat, USK Rakennus, Etelä-Suomen Julkisivupalvelu, Rakennustoimisto PRM, Finnoval, Saneko sekä Rakennustyö Karvonen palvelevat kukin paikallisesti omaa asiakaskuntaansa. re:mountin yhtiöt tarjoavat linjasaneeraus-, asuntokorjaus-, toimitilakorjaus- sekä julkisivusaneerauspalveluita asuin- ja toimitilakiinteistöille. Sen pro forma -liikevaihto vuonna 2025 on runsaat 200 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 500 korjausrakentamisen ammattilaista. Lisätietoja osoitteessa www.remount.fi
