Jouluvalojen käyttö vaatii huolellisuutta – vinkit turvalliseen juhlatunnelmaan
Kausivalot tuovat tunnelmaa ja valoa pimeisiin iltoihin, mutta niiden käyttö vaatii huolellisuutta, jotta vältytään vaaratilanteilta. Sähköturvallisuutta voidaan lisätä muutamalla yksinkertaisella tarkistuksella ja oikeilla valinnoilla.
Ennen kuin asennat kausivalot pihalle tai parvekkeelle, on tärkeää tarkistaa tuotteen kunto ja käyttöohjeet. Voit tarkistaa tuotteen soveltuvuuden ulkokäyttöön pakkauksesta tai kysymällä myyjältä. Ulkokäyttöön suunnitellut valot ja muuntajat kestävät kosteutta ja pakkasta, kun taas sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet vaurioituvat kylmässä ja märässä ympäristössä.
"Jatkojohtojen käyttöä kannattaa myös välttää ja käyttää niitä vain lyhytaikaisesti. Ulkona tulee käyttää vain ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja," sanoo tekninen asiantuntija Jenna Kauppila Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:stä.
Kausivalojen käyttöikää voidaan pidentää, kun ne varastoidaan lämpimässä ja kuivassa paikassa. Kun otat vanhat kausivalot uudelleen käyttöön, on tärkeää tarkistaa tuotteen kunto. Kuluneet johdot, rikkoutuneet liittimet tai vaurioituneet polttimot ovat merkki siitä, että tuotteen käyttöikä on tullut päätökseen. Rikkinäistä tuotetta ei tule myöskään korjata itse, vaan se kuuluu sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen.
Muistilista kausivalojen turvalliseen käyttöön
- Noudata käyttöohjeita
- Käytä ulkona vain ulkokäyttöön tarkoitettuja valoja, muuntajia ja jatkojohtoja
- Vältä jatkojohtojen jatkuvaa käyttöä ulkona
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä
- Älä käytä tai korjaa rikkinäistä tuotetta
- Varastoi kausivalot kuivassa ja lämpimässä paikassa
Sähkötuotteita, kuten kausivaloja, ei tarkasteta ennakkoon viranomaisten toimesta, vaan valvonta on riskiperusteista ja pistokokeisiin perustuvaa. Jos tuotteesta löytyy puutteita, se voidaan poistaa markkinoilta ja määrätä kerättäväksi takaisin kuluttajilta. Ajantasaiset tiedot vaarallisista tuotteista löytyvät viranomaisten ylläpitämästä Vaaralliset tuotteet -verkkopalvelusta.
Jos kaipaat apua, sähköurakoitsija varmistaa työn turvallisen toteutuksen. Turvallista ja tunnelmallista joulun aikaa!
