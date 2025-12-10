Naantalilaiset vastasivat: Matkailun suurin hyöty liittyy elinvoimaan ja imagoon
Naantalin kaupunki järjesti 10.12.2025 naantalilaisille suunnatun matkailuillan, joka houkutteli kaupungintalolle lähes sata kiinnostunutta. Tilaisuudessa kuultiin matkailupalvelujen uudelleenjärjestelyistä, julkistettiin uutta tapahtumatarjontaa kesälle 2026 ja matkailukyselyn tulokset, sekä kuultiin Finnlinesin laivamatkailun katsaus.
Naantalin Musiikkijuhlat houkuttelee kesäisin Naantaliin tuhansia vierailijoita. Ensi kesänä musiikkijuhlat järjestetään 4 - 13.6 ja tarjolla on kiehtova uutuus nimeltä kävelykonsertti (promenade concert). Siinä vierailijat pääsevät pienissä ryhmissä kiertämään oppaan kanssa konsertista toiseen.
Minikonsertit järjestetään idyllisen Vanhankaupungin kahdessa "salaisessa puutarhassa", joihin yleisöllä ei muutoin ole pääsy. Kolmannessa kohteessa, tunnelmallisessa Raatihuoneessa, konsertti nautitaan juhlajuoman ja pienen suolapalan kera. Tarjoilu sisältyy 39 euron lipun hintaan. Kävelyn osuus kierroksella on maksimissaan 2 km.
Kierroksella kuullaan kevyttä klassista ja tunnettuja sävelmiä. Yhden minikonsertin kesto on n. 20 minuuttia.
- Olen innostunut tästä meille uudesta konseptista, joka yhdistää kävelyn, kauniin ympäristön ja musiikin. Kävelykonsertin esiintyjinä ovat Turun Taideakatemian ja Suomen vaskiakatemian nuoret muusikot sekä runoilija, sanoo Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Emma Anttila.
Kävelykonsertti järjestetään ma 8.6. klo 17.45 - 20. Kierros päättyy Naantalin rantaan Presidentin laiturille, josta kuunnellaan iltavesper kirkontornista.
Naantalin Musiikkijuhlat järjestävät kävelykonsertin yhteistyössä Naantalin kaupungin, Naantalin oppaiden ja Naantalin Kirjajuhlien kanssa.
Jopa 58 % naantalilaisista suosittelee Naantalia matkakohteena
Naantalin kaupunki toteutti syyskuussa 2026 matkailukyselyn asukkaille. Kyselyyn saatiin 229 vastausta, vastaajia oli tasaisesti eri ikäluokista ja 2/3 vastaajista oli naisia. Kysely on osa Naantalin kaupungin osallistavaa vuoropuhelua matkailutyön tueksi.
- Naantalin kaupunki haluaa kehittää alueen matkailua entistä monipuolisemmaksi ja kasvattaa matkailutuloa. Siksi pyysimme naantalilaisten näkemystä matkailun nykytilanteesta ja suunnasta. Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään mm. uuden matkailuohjelmatyön osana, avaa Naantalin kaupungin matkailupäällikkö Janne Tienpää.
Alla kooste vastauksista matkailukyselyn tärkeisiin kysymyksiin:
Mitkä ovat mielestäsi matkailun suurimmat hyödyt Naantalille?
Tulokset: talous/työllisyys/elinvoima ja kaupungin imago
Mitkä ovat mielestäsi matkailun suurimmat haitat Naantalille?
Tulokset: liikenne. Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että matkailusta ei ole selkeää haittaa
Lisäävätkö matkailijoille tuotetut palvelut myös naantalilaisten asumisviihtyvyyttä?
Tulokset: kyllä 73%, jonkin verran 22%, ei 4%
Onko arki ja asuminen Naantalissa turvallista matkailusta huolimatta?
Tulokset: kyllä 94%, ei 3%, ei osaa sanoa 3%
Mitkä ovat mielestäsi Naantalin matkailukehittämisen kärjet?
Tulokset: kesäsesongin pidentäminen, kestävän kehityksen matkailu, kansainvälinen matkailu
Miten arvioit Naantalista löytyviä palveluja matkailijoille?
Tulokset: noin kolmaosa vastaajista piti palvelutarjontaa riittämättömänä
Kuinka todennäköisesti suosittelisit Naantalia matkakohteena tuttavillesi?
Tulokset: selkeä enemmistö (58%) naantalilaisista suosittelee kotikaupunkiaan matkakohteena.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne TienpääNaantalin kaupunkiPuh:040 1534924janne.tienpaa@naantali.fi
Emma AnttilatoimitusjohtajaNaantalin MusiikkijuhlatPuh:0453112236emma.anttila@naantali.fi
