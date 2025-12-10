Strategin definierar riktningen och målen för verksamheten i vårt område för de kommande åren och styr beslutsfattandet, utvecklingen av tjänsterna samt hanteringen av ekonomin. Strategin är inte bara ett dokument – det är ett löfte åt invånarna om kvalitativa tjänster som ges i rätt tid, ett löfte för personalen om stöd, kompetens och arbetsvälbefinnande.

Strategin som man har utarbetat tillsammans visar riktningen

Välfärdsområdets uppgift är att trygga invånarnas välbefinnande, hälsa och säkerhet i livets alla faser. Den nya strategin ger oss en tydlig riktning: mot effektfulla tjänster, starkt samarbete och en hållbar framtid.

”Framtiden föds inte av sig själv. Den byggs tillsammans – mellan beslutsfattare, personal och invånare. Den här strategin är vår gemensamma riktning. Med hjälp av den kan vi vara en föregångare, som sammanför mänskligheten, den ekonomiska ansvarsfullheten och djärvt förnyande”, sammanfattar välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö.

Prioriteringarna styr tjänster, arbetsgemenskapen, samarbetet och ekonomin

Strategin grundar sig på VAKEs värden: rättvisa, ansvarsfullhet och djärvhet samt vår vision att vara en stabil föregångare, där invånarna i vårt välfärdsområde litar på våra tjänster.



I kärnan av strategin finns fyra tyngdpunkter:

Våra tjänster motsvarar övergripande invånarnas behov. Tillgången till tjänster påskyndas och vi säkerställer, att invånarna får det stöd som de behöver i rätt tid. Vi satsar dessutom på både att bemöta klienten som att förbättra effektfullheten på tjänsterna.



Vi är en pålitlig arbetsgivare och en bra arbetsgemenskap. Vi satsar på personalens välbefinnande, hållbarhet och kvalitativt ledarskap. Hos oss upplever alla anställda sitt arbete som betydelsefullt, blir hörd och mår bra. En engagerad och välmående personal byggs av vardagens handlingar, möten och gemenskap.



Vi samarbetar effektfullt för invånarnas bästa. Vi stärker partnerskap med kommuner, organisationer och HUS samt säkerställer kontinuiteten på tjänsterna i alla förhållanden. Aktivt samarbete för att främja invånarnas välbefinnande, hälsa och säkerhet effektiveras och invånarnas påverkningsmöjligheter stärks.



Vi sörjer om hållbar ekonomi. Utgifterna anpassas till statens finansiering, underskottet täcks och produktionssätten utvecklas till att bli kostnadseffektiva. Vi verkställer åtgärder i reformprogrammet 2023–2030 för att förbättra produktiviteten och kvaliteten under hela strategiperioden.



”Vårt välfärdsområde har övergått från grundande- och etableringsfasen till fasen där fokus ligger på genomförandet. Grunden har byggts – nu är det dags att infria löftena. De kommande åren mäter vår förmåga att ordna tjänster på ett vist sätt, hantera ekonomin hållbart och säkerställa, så att invånarna får det stöd som de behöver i rätt tid”, säger välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö.

Bekanta dig med strategin:Vanda och Kervo välfärdsområdesstrategi 2026–2029 | Vanda och Kervo välfärdsområde