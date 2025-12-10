Vaasan kaupunki - Vasa stad

Onkilahden esteetön luontopolku on avattu kävijöille

10.12.2025 17:03:21 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Onkilahden uusi luontopolku on valmistunut ja avattu käyttöön 10. joulukuuta. Polku sijaitsee Onkilahden toimintapuiston läheisyydessä ja tarjoaa esteettömän pääsyn lähiluontoon.

Pitkospuupolku kulkee metsän läpi, ympärillä on kuusia ja koivuja.
Kuva: Veera Röyttä / Vaasan kaupunki

Noin 220 metriä pitkä luontopolku kulkee metsässä Onkilahden toimintapuiston itäpuolella, lähellä hautausmaata ja Paperisiltaa (Putusilta).

Polku on rakennettu metalliritilöistä ja sen molemmilla puolilla on kaiteet, jotka lisäävät turvallisuutta kaikenikäisille käyttäjille. Lemmikit ovat tervetulleita polulle, mutta metalliritilä voi olla pienille tassuille haastava alusta.

Rakentamisessa huomioitiin luonto ja erilaiset käyttäjät

Luontopolun rakentaminen alkoi elokuussa, ja työt tehtiin kaivuutöitä lukuun ottamatta kaupungin viherrakentamisen tiimin omana työnä. Koska toteutus on ollut käsityötä, on ympäröivää luontoa voitu säästää. Esimerkiksi koneita ei ole viety maastoon, vaan metalliritilät on asennettu maahan lyötyjen ruuvipaalujen varaan.

Polku testattiin rakentamisen aikana myös esteettömyyskoordinaatioryhmän kanssa, ja käynnillä esiin nousseita havaintoja on huomioitu lopputuloksessa.

Viimeistelyt valmistuvat alkuvuodesta

Luontopolun varrelle asennetaan alkuvuonna 2026 lisää penkkejä ja opastekylttejä alueen luonnosta. Opasteisiin tulee myös pistekirjoitus.

Alueella ei ole talvikunnossapitoa, mutta mikäli alkutalvi jatkuu lauhana, ehtii luontopolun testaamaan ennen lumen tuloa.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

