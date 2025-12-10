Onkilahden esteetön luontopolku on avattu kävijöille
Onkilahden uusi luontopolku on valmistunut ja avattu käyttöön 10. joulukuuta. Polku sijaitsee Onkilahden toimintapuiston läheisyydessä ja tarjoaa esteettömän pääsyn lähiluontoon.
Noin 220 metriä pitkä luontopolku kulkee metsässä Onkilahden toimintapuiston itäpuolella, lähellä hautausmaata ja Paperisiltaa (Putusilta).
Polku on rakennettu metalliritilöistä ja sen molemmilla puolilla on kaiteet, jotka lisäävät turvallisuutta kaikenikäisille käyttäjille. Lemmikit ovat tervetulleita polulle, mutta metalliritilä voi olla pienille tassuille haastava alusta.
Rakentamisessa huomioitiin luonto ja erilaiset käyttäjät
Luontopolun rakentaminen alkoi elokuussa, ja työt tehtiin kaivuutöitä lukuun ottamatta kaupungin viherrakentamisen tiimin omana työnä. Koska toteutus on ollut käsityötä, on ympäröivää luontoa voitu säästää. Esimerkiksi koneita ei ole viety maastoon, vaan metalliritilät on asennettu maahan lyötyjen ruuvipaalujen varaan.
Polku testattiin rakentamisen aikana myös esteettömyyskoordinaatioryhmän kanssa, ja käynnillä esiin nousseita havaintoja on huomioitu lopputuloksessa.
Viimeistelyt valmistuvat alkuvuodesta
Luontopolun varrelle asennetaan alkuvuonna 2026 lisää penkkejä ja opastekylttejä alueen luonnosta. Opasteisiin tulee myös pistekirjoitus.
Alueella ei ole talvikunnossapitoa, mutta mikäli alkutalvi jatkuu lauhana, ehtii luontopolun testaamaan ennen lumen tuloa.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia VainioVastaava hortonomiPuh:0400959179piia.vainio@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Tillgänglig naturstig i Metviken har öppnats för besökare10.12.2025 17:04:02 EET | Pressmeddelande
Den nya naturstigen i Metviken är färdig och har öppnats för användning den 10 december. Stigen ligger i närheten av Metvikens aktivitetspark och gör det möjligt för alla att ta sig ut i den närliggande naturen.
Det nya året tas emot i Vasa med ljus och musik – evenemanget öppnar samtidigt European Green Leaf-året 202610.12.2025 10:39:02 EET | Pressmeddelande
Vasa firar storslaget det nya året tisdag 31.12.2025 framför Vasa stadshus med en show som kombinerar laserljus och musik. På nyårsafton får stadshuset en färggrann belysning med en halvtimmes mellanrum kl. 18–21.30.
Uusi vuosi vastaanotetaan Vaasassa valon ja musiikin merkeissä – Tapahtuma avaa samalla European Green Leaf 2026-vuoden10.12.2025 10:38:49 EET | Tiedote
Vaasa juhlii uuttavuotta näyttävästi tiistaina 31.12.2025 Vaasan kaupungintalon edustalla laservaloa ja musiikkia yhdistävällä esityksellä. Uudenvuodenaattona kaupungintalo saa värikkään valaistuksen, joka toistuu puolen tunnin välein klo 18–21.30.
Solistbyte i Vasa stadsorkesters konsert Serenad till livet10.12.2025 08:19:01 EET | Pressmeddelande
På grund av sjukdomsfall i sista stund, ersätter violinisten Stephen Waarts Elina Vähälä som solist i Vasa stadsorkesters Serenad till livet konsert torsdagen den 11.12. Waarts är även han en internationellt högt uppskattad violinist, vars poetiska och uttrycksfulla musikalitet gjort honom till en publikfavorit världen över.
Solistimuutos Vaasan kaupunginorkesterin Serenadi elämälle -konsertissa10.12.2025 08:18:52 EET | Tiedote
Viime hetken sairastumisen johdosta viulisti Stephen Waarts korvaa Elina Vähälän Vaasan kaupunginorkesterin Serenadi elämälle -konsertin solistina torstaina 11.12. Myös Waarts on kansainvälisesti arvostettu viulisti, jonka runollinen ja ilmaisuvoimainen musikaalisuus on tehnyt hänestä yleisöjen suosikin ympäri maailmaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme