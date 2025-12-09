Suuren valiokunnan sd-edustajat: Suomi ei saa hyväksyä yritysvastuusääntelyn vesittämistä

Yritysvastuusääntely hyväksyttiin viime parlamenttikauden lopulla ja yritysvastuudirektiivi astui voimaan heinäkuussa 2024. Direktiivi asettaa suurille yrityksille velvollisuuden ottaa ihmisoikeudet ja ympäristö huomioon koko toimitusketjun osalta ja perustuu YK:n ja OECD:n vastuullisuusstandardeihin.

Lainsäädännön yksinkertaistaminen ja yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen ovat kannatettavia tavoitteita, mutta ehdotetut muutokset vesittävät lainsäädännön alkuperäistä tavoitetta ihmisoikeus- ja ympäristöriskien tarkastelusta koko toimintaketjun osalta.

— Hallinnollisen taakan vähentämisen sijaan näin radikaali vesittäminen romuttaa järjestelmän, johon vastuullisimmat yritykset ovat jo valmistautuneet, SDP:n edustajat huomioivat.

Suomi, toimiessaan vuonna 2019 EU-puheenjohtajamaana, oli aktiivinen yritysvastuun saattamisessa EU-agendalle. Euroopan laajuinen yritysvastuusääntely on suomalaisten yritysten etu ja toive.

— Yritysvastuu ja kestävyysraportointi ovat suomalaisten yritysten suhteellinen kilpailuetu, joka nyt menetetään, kun hyvitetään niitä maita ja yrityksiä, jotka eivät toimeenpanneet direktiiviä säädetyssä ajassa, sd-edustajat toteavat.

Nykylainsäädännön soveltamisalan kaventaminen tarkoittaisi sääntelyn kohdentumista olennaisesti vähäisempään joukkoon yrityksiä. Voimassa olevan sääntelyn piiriin kuuluu kestävyysraportointidirektiivin osalta Suomessa noin 1300 yritystä ja yritysvastuudirektiivin osalta noin 130 yritystä. Neuvoston ja parlamentin kannan mukaisesti yritysten määrä laskisi kestävyysraportoinnin osalta noin 130 tai 90 yritykseen ja yritysvastuudirektiivin osalta noin 30 yritykseen.

Aikataulun kiireellisyys on herättänyt kysymyksiä. Suuri valiokunta linjasi eduskunnan kannasta tilanteessa, jossa kolmikantaneuvottelut neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission välillä oli käyty jo edellisenä päivänä 8.12.

Ryhmät pettyivät, että hallitus pyörsi aikaisemman kantansa ja meni niin lähelle parlamentin oikeistoryhmien muodostamaa kantaa, vastoin komission kantaa.