Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Silmäklinikan Lahden keskustan palvelut muuttavat Triosta keskussairaalaan
Silmän pistoshoidot ja niihin liittyvä vastaanottotoiminta muuttavat Lahden keskustan Trion kauppakeskuksesta keskussairaalaan silmäklinikalle 12. joulukuuta. Silmäklinikan keskustan Trion toimipiste palvelee siihen asti normaalisti. Toiminta jatkuu katkoitta, sillä 12. joulukuuta lähtien palvelut saa jo keskussairaalan silmäklinikalta.
Muuton jälkeen keskussairaalasta löytyvät keskitetysti kaikki hyvinvointialueen silmätautien palvelut. Muutto vuokratiloista omaan keskussairaalaan tuo säästöjä hyvinvointialueelle.
- Saamme käyttöömme uutta tilaa silmän pistoshoitoja varten. Parhaillaan keskussairaalan silmäklinikan nykyisten tilojen kylkeen remontoidaan lisää toimivia ja moderneja vastaanottotiloja. Uudistetuissa tiloissa otamme vastaan potilaita jo 5. tammikuuta alkaen, viralliset avajaiset ovat 7. tammikuuta, kertoo ylilääkäri Juha Välimäki.
Kuluneena vuonna silmäpistoksia annetaan silmäklinikassa noin 10 000, joista suurin osa silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidoksi. Osa potilaista saapuu hoitoon muilta hyvinvointialueilta Päijät-Hämeen naapurista. Silmäpistoksia tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut vuosittain.
Yhteyshenkilöt
Juha VälimäkiylilääkäriPuh:044 719 5801
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päihdetilanne herättää huolta erityisesti nuorten kohdalla9.12.2025 13:48:09 EET | Tiedote
Päijät-Hämeessä erityisesti nuorten päihdetilanne huolestuttaa aikuisia ja nuoria. Tieto käy ilmi hyvinvointialueen ja kuntien alkusyksyllä yhteistyönä toteuttamasta kyselystä. Kyselyyn vastasi lähes 6 600 asukasta, joista selkeä enemmistö, noin 4 700 vastaajaa, edusti 10-18 -vuotiaita.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Yhdistetyt uudisrakennukset sosiaali- ja terveyspalveluille ja pelastuslaitokselle ovat lähivuosien merkittävät tilainvestoinnit lähipalveluihin9.12.2025 09:46:54 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella Nastolan ja Padasjoen yhdistetyt uudisrakennukset sote-keskukselle ja pelastuslaitokselle ovat hyvinvointialueen lähivuosien merkittävät investoinnit asukkaiden lähipalveluihin. Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisosien rakentaminen jatkuu myös taaten hyvät ja ajanmukaiset erikoissairaalanhoidon palvelu- ja toimintatilat.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Tavoitteena olla vaikuttavin hyvinvointialue8.12.2025 11:48:18 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tavoitteena on olla vaikuttavin hyvinvointialue. Aluevaltuusto on hyväksynyt strategian, joka ohjaa hyvinvointialueen toimintaa ja talouden suunnittelua tulevina vuosina.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asukkaat saavat tietoa Suomi.fi-viesteistä kotiin kannettuna5.12.2025 10:09:33 EET | Tiedote
Päijäthämäläiset saavat paperipostina kotiinsa tietoa Suomi.fi-viesteistä. Joka toiselle Suomi.fi-viestit ovat uusi, sähköinen viestintäkanava. Tammikuussa viranomaisten kuten Verohallinnon, Kelan ja hyvinvointialueiden, viestintä siirtyy ensisijaisesti Suomi.fi-viestit kanavalle. Muutos tarkoittaa, että samasta asiasta ei enää asiakkaalle tule perinteistä paperista kirjettä postilaatikkoon.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Työntekijälähettiläät ja seudulliset vanhempainillat palkitaan vuoden kehittämistekoina2.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue palkitaan tänään Tärkeissä Töissä -gaalassa Helsingissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme