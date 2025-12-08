Suomen Salibandyliitto ry

Salibandyliiton tulospalvelu uudistuu – taustalla komeat kasvulukemat: ”100 miljoonaa katselukertaa vuodessa”

10.12.2025 15:49:06 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Jaa

Salibandyliiton tulospalvelu uudistuu, kun se saa uuden visuaalisen ilmeen sekä taustajärjestelmä päivitetään tehokkaammaksi.

Tausta: Salibandyliiton visuaalinen ilme uudistuu

Salibandyliiton uusi visuaalinen ilme julkaistiin lokakuussa. Uusiksi menivät logot ja värimaailma. Nyt uusi ilme jalkautuu myös tulospalveluun. Samalla Torneopalin taustajärjestelmää päivitetään tehokkaammaksi.

– Tulospalvelu on yksi tärkeimmistä digitaalisista palveluistamme. Tänä vuonna tulospalvelussa rikotaan ensimmäistä kertaa 100 miljoonan katselukerran raja. Se kertoo volyymista, jolla palvelua kulutetaan. Ilmeuudistuksen myötä oli hyvä hetki päivittää myös tehoja, Salibandyliiton viestintäjohtaja Jussi Ojala avaa.

Pelkästään syksyn aikana tulospalvelussa on pyöritetty tällä kaudella noin 12 000 ottelua. Maaleja näissä peleissä on tehty jo reilusti yli 150 000.  Myös käyttö on ollut tasaisesti kasvussa – viime vuoteen verrattuna tulospalvelun katselukertojen määrä on 19 prosentin kasvussa.

Salibandyliiton tulospalvelusta vastaa TorneoPal, joka pyörittää myös muun muassa Palloliiton, Koripalloliiton, Lentopalloliiton ja Käsipalloliiton tulospalveluita. TorneoPalin kautta tulevat kaikki tilastot myös F-liigan verkkosivuille.

– Yhteistyö Salibandyliiton kanssa on ollut tehokasta ja toimivaa. On hienoa nähdä, kuinka paljon olemme pystyneet yhdessä kehittämään tulospalvelua. Se näkyy myös lukemissa. Työ ei lopu tähän. Haluamme tarjota käyttäjille jatkossa entistä paremman kokemuksen, TorneoPalin toimitusjohtaja Panu Hiltunen kommentoi.

Linkki: Salibandyliiton uudistunut tulospalvelu

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye