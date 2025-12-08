Salibandyliiton tulospalvelu uudistuu – taustalla komeat kasvulukemat: ”100 miljoonaa katselukertaa vuodessa”

Tausta: Salibandyliiton visuaalinen ilme uudistuu

Salibandyliiton uusi visuaalinen ilme julkaistiin lokakuussa. Uusiksi menivät logot ja värimaailma. Nyt uusi ilme jalkautuu myös tulospalveluun. Samalla Torneopalin taustajärjestelmää päivitetään tehokkaammaksi.

– Tulospalvelu on yksi tärkeimmistä digitaalisista palveluistamme. Tänä vuonna tulospalvelussa rikotaan ensimmäistä kertaa 100 miljoonan katselukerran raja. Se kertoo volyymista, jolla palvelua kulutetaan. Ilmeuudistuksen myötä oli hyvä hetki päivittää myös tehoja, Salibandyliiton viestintäjohtaja Jussi Ojala avaa.

Pelkästään syksyn aikana tulospalvelussa on pyöritetty tällä kaudella noin 12 000 ottelua. Maaleja näissä peleissä on tehty jo reilusti yli 150 000. Myös käyttö on ollut tasaisesti kasvussa – viime vuoteen verrattuna tulospalvelun katselukertojen määrä on 19 prosentin kasvussa.

Salibandyliiton tulospalvelusta vastaa TorneoPal, joka pyörittää myös muun muassa Palloliiton, Koripalloliiton, Lentopalloliiton ja Käsipalloliiton tulospalveluita. TorneoPalin kautta tulevat kaikki tilastot myös F-liigan verkkosivuille.

– Yhteistyö Salibandyliiton kanssa on ollut tehokasta ja toimivaa. On hienoa nähdä, kuinka paljon olemme pystyneet yhdessä kehittämään tulospalvelua. Se näkyy myös lukemissa. Työ ei lopu tähän. Haluamme tarjota käyttäjille jatkossa entistä paremman kokemuksen, TorneoPalin toimitusjohtaja Panu Hiltunen kommentoi.

Linkki: Salibandyliiton uudistunut tulospalvelu