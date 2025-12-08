Presidentti Stubb osallistuu halukkaiden koalition johtajien virtuaalikokoukseen
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 84/2025
10.12.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu halukkaiden koalition kokoukseen huomenna torstaina 11. joulukuuta 2025. Presidentti Stubb osallistuu kokoukseen etäyhteydellä Alankomaista, jossa hän on valtiovierailulla.
Kokouksen aiheina ovat koalition tuki Ukrainalle sekä seuraavat askeleet rauhanneuvotteluissa.
Kokouksen ovat kutsuneet koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron sekä Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer.
