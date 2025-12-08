Presidentti Stubb osallistuu halukkaiden koalition johtajien virtuaalikokoukseen

President Stubb deltar i F-35-jaktplanens roll-out i Förenta staterna 8.12.2025 12:23:23 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 83/2025 8.12.2025 Republikens president Alexander Stubb kommer att besöka Texas i Förenta staterna den 15 och 16 december 2025. President Stubb deltar i visningen av Finlands första F-35A-multirolljaktplan som beställts från Förenta staterna. Den så kallade roll-out-ceremonin äger rum i Fort Worth tisdagen den 16 december. Efter ceremonin får presidenten en presentation av F-35-jaktplanens monteringslinje vid Lockheed Martins fabrik. Vid ceremonin i Fort Worth medverkar också försvarsminister Antti Häkkänen och kommendören för Flygvapnet, generalmajor Timo Herranen. Måndagen den 15 december deltar president Stubb i invigningen av Finlands generalkonsulat i Houston. Generalkonsulatet stöder finländska företag i deras inträde på den amerikanska marknaden. I Houston kommer presidenten dessutom att tillsammans med finländska företag delta i ett näringslivsseminarium där han ska hålla ett anförande. Republikens president åtföljs på besöket till