Kymen Seudun Osuuskauppa investoi tulevaisuuden liikepaikkaan Kouvolan keskusta-alueella

Laura Koistinen Kymen Seudun Osuuskaupan uudeksi toimitusjohtajaksi 17.9.2025

Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) hallintoneuvosto on valinnut KTM, EMBA Laura Koistisen KSO:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Länsi- ja Itä-Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla toimivan Osuuskauppa Varuboden-Oslan (VBO) toimialajohtajan paikalta. Koistisella on yhteensä 20 vuoden monipuolinen kokemus S-ryhmän eri tehtävistä niin SOK:lla kuin alueosuuskaupassa. SOK:lla hän on toiminut niin SOK Taloudessa kuin Marketkaupan ketjuohjauksessa sekä alueosuuskauppa VBO:lla talousjohtajana sekä toimialajohtajana. Laura Koistinen aloittaa KSO:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana maaliskuun 2026 alussa, jolloin nykyinen toimitusjohtaja, kauppaneuvos Harri Miettinen luopuu tehtävästään aiemmin sovitun mukaisesti. - Keväällä aloitettu KSO:n toimitusjohtajahaku herätti laajaa kiinnostusta ja tasokkaita hakijoita oli runsaasti. Lauran vahva liiketoiminta- ja talousosaaminen sekä kyky strategiseen ajatteluun ja ihmisten johtamiseen täydennettynä energisellä asenteella vakuut