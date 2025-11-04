Kymen Seudun Osuuskauppa investoi tulevaisuuden liikepaikkaan Kouvolan keskusta-alueella
KSO on ostanut asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennuksille kaavoitetun tontin ja sillä olevat rakennukset osoitteesta Kauppalankatu 37. Osuuskauppa hankki kiinteistön tulevaisuuden liikepaikaksi, eikä sen käytöstä ei ole vielä konkreettisia suunnitelmia. Kiinteistön omistajan vaihdoksella ei ole vaikutuksia nykyisiin vuokralaisiin. Rakennusoikeutta 6754 m²:n tontilla on n. 7 429 m².
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri MiettinenToimitusjohtaja, kauppaneuvosKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107624010harri.miettinen@sok.fi
Johanna KoistinenViestintäpäällikköKymen Seudun OsuuskauppaPuh:0107624019johanna.koistinen@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Kymen Seudun Osuuskauppa, eli KSO, on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja 100 toimipaikassa Kymenlaaksossa. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat yli 90 000 kymenlaaksolaista kotitaloutta ja se työllistää 1 600 eri ammattialojen osaajaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymen Seudun Osuuskauppa
Kotkan Prismakeskuksen uudistus on pian valmis – tarjolla entistäkin runsaammat palvelut laajentuneessa liikekeskuksessa4.11.2025 13:50:34 EET | Tiedote
Vuoden 2024 lopussa aloitettu Kotkan Prismakeskuksen uudistushanke valmistuu. Kymen Seudun Osuuskauppa investoi Sutelan alueen vetovoimaa vahvistavaan hankkeeseen kokonaisuudessaan noin 20 miljoonaa euroa. Viimeisetkin palvelut avautuvat ja avajaisia juhlitaan 12.–16.11.2025 tapahtumin ja tarjouksin.
Kymenlaakson kasvaneet matkailijamäärät luovat uskoa matkailu- ja ravitsemispalveluiden tulevaisuuteen – hotelliyöpymiset kasvussa koko maakunnan alueella24.9.2025 12:02:09 EEST | Tiedote
Kymen Seudun Osuuskaupan tammi-elokuun liikevaihto oli 342,8 milj. euroa, jossa kasvua oli + 0,5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-elokuun operatiivinen tulos oli 14,2 milj. euroa (edv. 13,3 milj. euroa). Asiakasomistajuus puhuttelee edelleen - jäsenmäärä kasvoi tammi-elokuussa 670 uudella jäsenellä, joista suurin ikäryhmä on alle 24-vuotiaita. Kokonaisjäsenmäärä oli 90 787.
Laura Koistinen Kymen Seudun Osuuskaupan uudeksi toimitusjohtajaksi17.9.2025 12:07:34 EEST | Tiedote
Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) hallintoneuvosto on valinnut KTM, EMBA Laura Koistisen KSO:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Länsi- ja Itä-Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla toimivan Osuuskauppa Varuboden-Oslan (VBO) toimialajohtajan paikalta. Koistisella on yhteensä 20 vuoden monipuolinen kokemus S-ryhmän eri tehtävistä niin SOK:lla kuin alueosuuskaupassa. SOK:lla hän on toiminut niin SOK Taloudessa kuin Marketkaupan ketjuohjauksessa sekä alueosuuskauppa VBO:lla talousjohtajana sekä toimialajohtajana. Laura Koistinen aloittaa KSO:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana maaliskuun 2026 alussa, jolloin nykyinen toimitusjohtaja, kauppaneuvos Harri Miettinen luopuu tehtävästään aiemmin sovitun mukaisesti. - Keväällä aloitettu KSO:n toimitusjohtajahaku herätti laajaa kiinnostusta ja tasokkaita hakijoita oli runsaasti. Lauran vahva liiketoiminta- ja talousosaaminen sekä kyky strategiseen ajatteluun ja ihmisten johtamiseen täydennettynä energisellä asenteella vakuut
Kotkan Prismakeskuksen uudistus etenee – Prisman myymälä valmistuu ja uusi Sokos Emotion avautuu14.8.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Elokuun puolivälissä Kotkan Prisman viimeiset suuret uudistukset ovat takana päin, kun Ruokatori ja kassalinja valmistuvat. Kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotionin uusin myymälä avautuu 22.8.2025. Koko Prismakeskuksen avajaisia vietetään loppuvuoden aikana.
Kymen Seudun Osuuskauppa uudistaa autonpesupalvelut ja polttonestemyynnin Kouvolan Prismakeskuksella29.7.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Rakennustyöt paikoitusalueella alkavat heinäkuun viimeisellä viikolla. Uusi autopesula ja polttonestemyynnin mittarikenttä valmistuvat joulukuussa. Huoltoa lukuun ottamatta liikenneaseman palvelut ovat käytössä normaalisti muutostöiden ajan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme