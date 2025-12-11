Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto
Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta on myöntänyt vuoden 2025 turvallisuuspalkinnon Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Palkinto myönnettiin tunnustuksena merkittävästä työstä alueen turvallisuuden kehittämisessä ja yhtenäisen turvallisuuskulttuurin rakentamisessa.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue käynnisti toimintansa 1.1.2023 ja se järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut kymmenen kunnan alueella. Hyvinvointialueella on lähes puoli miljoonaa asukasta ja yli 9 000 työntekijää.
Vuosina 2023–2025 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on järjestänyt 193 turvallisuuskoulutustilaisuutta, joihin on osallistunut yli 5 200 henkilöä. Koulutusten aiheet ovat nousseet henkilökunnan tarpeista, ja koulutustarjontaa kehitetään jatkuvasti. Lisäksi sen Turvallisuuspalvelut on onnistunut siirtämään häiriöttömästi kaikkien alueen kuntien turvallisuustekniset järjestelmät ja palvelut hyvinvointialueen hallintaan.
Palkitun toiminnan vaikutukset näkyvät konkreettisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstön kasvaneena turvallisuustietoisuutena, teknisten hälytysten vähenemisenä sekä lisääntyneenä aktiivisuutena turvallisuushavaintojen ilmoittamisessa. Tämä on vahvistanut uuden organisaation turvallisuuskulttuuria ja edistänyt koko hyvinvointialueen turvallisuutta.
”Tiukasta talouden tasapainottamisesta ja siinä onnistumisesta huolimatta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on koko toimintansa ajan nähnyt turvallisuuden tärkeäksi ja panostanut sen kehittämiseen – kun on tahtoa, syntyy myös onnistumisia”, kommentoi tunnustuksen vastaanottanut turvallisuuspäällikkö Markku Kumpulainen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.
Turvallisuuspalkinnon myöntäjät
Palkinnon myöntää vuosittain Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta yhteisölle, joka on toiminut ansiokkaasti sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden kehittämiseksi. Turvallisuustoimikuntaan kuuluvat Ykköskodit, Helsingin SOTE, Diakonissalaitos, Hyvil, THL, Omaishoitajaliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.
Yhteyshenkilöt
Markku KumpulainenLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Palvelukeskus/TurvallisuuspalvelutPuh:040 6393 485markku.kumpulainen@luvn.fi
Mikko Poutalatoimikunnan sihteeriSosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, Suomen PalopäällystöliittoPuh:044 7225 112mikko.poutala@sppl.fi
