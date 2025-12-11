Suomen Palopäällystöliitto ry

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto

11.12.2025 05:55:00 EET | Suomen Palopäällystöliitto ry | Tiedote

Jaa

Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta on myöntänyt vuoden 2025 turvallisuuspalkinnon Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Palkinto myönnettiin tunnustuksena merkittävästä työstä alueen turvallisuuden kehittämisessä ja yhtenäisen turvallisuuskulttuurin rakentamisessa.

Markku Kumpulainen ja Kai Kieränen käsissään kehyksissä oleva Sosiaali- ja turvallisuusalan turvallisuuspalkinto.
Turvallisuuspäällikkö Markku Kumpulainen (vas.) ja palvelupäällikkö Kai Kieränen vastaanottivat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen saaman Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon Suomen Palopäällystöliiton jouluseminaarissa 9.12.2025. KUVA: Joel Kauppinen / SPPL

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue käynnisti toimintansa 1.1.2023 ja se järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut kymmenen kunnan alueella. Hyvinvointialueella on lähes puoli miljoonaa asukasta ja yli 9 000 työntekijää.

Vuosina 2023–2025 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on järjestänyt 193 turvallisuuskoulutustilaisuutta, joihin on osallistunut yli 5 200 henkilöä. Koulutusten aiheet ovat nousseet henkilökunnan tarpeista, ja koulutustarjontaa kehitetään jatkuvasti. Lisäksi sen Turvallisuuspalvelut on onnistunut siirtämään häiriöttömästi kaikkien alueen kuntien turvallisuustekniset järjestelmät ja palvelut hyvinvointialueen hallintaan.

Palkitun toiminnan vaikutukset näkyvät konkreettisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstön kasvaneena turvallisuustietoisuutena, teknisten hälytysten vähenemisenä sekä lisääntyneenä aktiivisuutena turvallisuushavaintojen ilmoittamisessa. Tämä on vahvistanut uuden organisaation turvallisuuskulttuuria ja edistänyt koko hyvinvointialueen turvallisuutta.

”Tiukasta talouden tasapainottamisesta ja siinä onnistumisesta huolimatta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on koko toimintansa ajan nähnyt turvallisuuden tärkeäksi ja panostanut sen kehittämiseen – kun on tahtoa, syntyy myös onnistumisia”, kommentoi tunnustuksen vastaanottanut turvallisuuspäällikkö Markku Kumpulainen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta. 

Turvallisuuspalkinnon myöntäjät

Palkinnon myöntää vuosittain Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta yhteisölle, joka on toiminut ansiokkaasti sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden kehittämiseksi. Turvallisuustoimikuntaan kuuluvat Ykköskodit, Helsingin SOTE, Diakonissalaitos, Hyvil, THL, Omaishoitajaliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Avainsanat

turvallisuuspalkintososiaali- ja terveysalasuomen palopäällystöliitto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Markku Kumpulainen ja Kai Kieränen käsissään kehyksissä oleva Sosiaali- ja turvallisuusalan turvallisuuspalkinto.
Turvallisuuspäällikkö Markku Kumpulainen (vas.) ja palvelupäällikkö Kai Kieränen vastaanottivat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen saaman Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon Suomen Palopäällystöliiton jouluseminaarissa 9.12.2025.
KUVA: Joel Kauppinen / SPPL
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Suomen Palopäällystöliitto on pelastus- ja turvallisuusalan koulutus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeisimpiä tavoitteita on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistönsä ammattiosaamisen kehittäminen.

Palopäällystöliiton jäsenistö koostuu pelastusalan päällystöstä, alipäällystöstä ja sopimuspalopäällystöstä sekä varautumisen, ensihoidon ja turvallisuuden asiantuntijoista ja esihenkilöistä, sekä pelastus- ja turvallisuusalan opiskelijoista. Liitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä.

Suomen Palopäällystöliitto on arvostettu turvallisuuspoliittinen keskustelija sekä avoimeen kumppanuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen luottava yhteistyöjärjestö, joka tuottaa asiantuntija-, koulutus- ja materiaalipalveluja. Liiton vaikuttavuus perustuu pitkäjänteiseen työhön sekä välittömään yhteydenpitoon eri viranomaisten ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palopäällystöliitto ry

Suomessa kerrostalot ovat paloturvallisia, mutta palon leviämisen estämiseksi pitää muistaa nämä asiat27.11.2025 16:49:10 EET | Tiedote

Hongkongin massiivinen kerrostalojen palo on nostanut tarkasteluun myös Suomessa olevien kerrostalojen paloturvallisuuden. Suomessa on vuonna 2025 syttynyt kerrostalon asuinhuoneistossa elokuun loppuun mennessä 883 tulipaloa (PRONTO*). Suomessa asuntojen ja rakennusten paloturvallisuuteen ja palon leviämisen estämiseen kiinnitetään kuitenkin suurta huomiota. Rakentamista ja rakennusten remontointia ohjataan ympäristöministeriön paloturvallisuutta huomioivalla asetuksella**. Tulipalon sattuessa ihmisen toiminnalla on kuitenkin olennainen osa palon ja palokaasujen leviämisen hallintaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye