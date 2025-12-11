Kittilän VPK:n päällikkö Jani Jauhojärvi on valittu Vuoden Sopimuspalokunnan päälliköksi 2025

Valintaperusteluissa painotetaan sitä, että Jani Jauhojärvi on osoittanut vahvaa sitoutumista pelastustoimen arvoihin ja on johtanut sopimuspalokunnan toimintaa esimerkillisesti vaativassa toimintaympäristössä.

Valintakriteereissä korostuvat aktiivisuus ja alueen erityispiirteiden ymmärrys

Kittilän seudulla Länsi-Lapissa pelastustoimen haasteina korostuvat matkailun ja kaivostoiminnan erityispiirteet. Jani Jauhojärvi on tehnyt päivätyönsä näillä molemmilla sektoreilla. Jauhojärvi on onnistunut hyödyntämään tätä kokemusta palokunnan pelastustoimintavalmiuden, koulutuksen ja yhteistyön kehittämisessä.

Kittilässä on pelastuslaitoksella ympärivuorokautisesti vain pieni henkilömäärä hoitamassa pelastusaseman toimintaa, mikä korostaa sopimuspalokunnan merkitystä alueen turvallisuuden varmistamisessa. Palokunta hoitaa vuosittain huomattavan määrän hälytystehtäviä, ja Jauhojärvi on onnistunut ylläpitämään toimintakykyä, motivaatiota ja yhteisöllisyyttä vaativissa olosuhteissa.

Kittilän VPK:ssa toimii myös aktiivinen nuoriso-osasto, joka on Jauhojärven mukaan erityisen tärkeä tulevaisuuden kannalta ja siihen on panostettu ja panostetaan jatkossakin. Lisäksi palokunnan tuki- ja huolto-osasto on saanut tunnustusta, mikä osoittaa toiminnan laadun ja johtamisen onnistumisen.

”Jauhojärvi on osoittanut erinomaista johtajuutta, pelastustoimen arvojen mukaista toimintaa sekä vahvaa sitoutumista yhteisön turvallisuuden edistämiseen”, perustelee palkitsemista Suomen Palopäällystöliiton Sopimuspalokuntatoiminta-jaoston puheenjohtaja Ilkka Horelli.

Halu auttaa tarttuu – aktiivinen VPK-toimija Länsi-Lapista

”Olin 14 vuotta töissä rinne-ensiavussa ja hissityössä nykyisessä Levi Ski Resortissa. Sen jälkeen olen ollut 18 vuotta Agnicon Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella, jossa toimin nyt turvallisuuskoordinaattorina ja työn ohessa teollisuuspalokunnassa ja varautumisen tehtävissä”, Jauhojärvi kertoo.

Jauhojärven moni tuttu liittyi Kittilän VPK:n Sirkan hälytysosastoon, kun se perustettiin vuonna 1994. Jauhojärvi itse houkuteltiin mukaan 2000-luvun alussa, ja sillä tiellä hän on edelleen.

”Minulla on halu auttaa, ja siitä se innostus palokuntatoimintaan varmasti tulee”, Jauhojärvi arvelee. ”Kun on halu auttaa, niin siihen sitten muutkin yhtyvät. Yhteisöllisyys on se, mikä merkitsee. Meillä on iso palokunta, jossa on noin 100 jäsentä. Välillä tulee uutta porukkaa, joita sitten valmennetaan yhdessä. Aktiivisen nuoriso-osaston kautta saamme jatkuvuutta VPK-toiminnalle.”

Saamaansa tunnustusta hän ei haluakaan ottaa pelkästään itselleen.

”Kittilän VPK:n moniosaava ja aktiivinen porukka sekä erittäin hyvin toimiva yhteistyö pelastuslaitoksen henkilöstön kanssa on se, mikä tekee palokuntatoiminnastamme niin erityistä.”

Myös hyvällä yhteistyöllä pelastuslaitoksen, matkailun sekä kaivostoiminnan kanssa on Jauhojärven mukaan suuri merkitys Kittilässä.

”Tärkeässä osassa ovat myös työnantajat, jotka mahdollistavat sopimuspalokuntalaisten osallistumisen hälytystehtäviin, erityiset kiitokset myös heille”, Jauhojärvi kiittää.

”Kun on aito halua auttaa, niin se on tärkeintä. Silloin on myös halu oppia ja halu antaa parhaansa – olipa sitten kyse sopimuspalokuntalaisesta tai viranomaisesta”, Jauhojärvi tiivistää.

Tämä Palopäällystöliitolta saatu tunnustus on koko henkilökunnalle ja yhteisölle. Itse olen vain pieni osa tätä koko hienoa kokonaisuutta”, Jauhojärvi kiittelee

Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus on jaettu vuodesta 2015 lähtien

Suomen Palopäällystöliitto haluaa tunnustuksella osoittaa kiitosta tunnustuksen saajille heidän tekemästään työstä sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa. Tunnustuksen tarkoituksena on myös yhteiskunnallisesti kohottaa sopimuspalokuntien päälliköiden arvostusta.

Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus jaettiin nyt yhdennentoista kerran. Tunnustuksen saajan valitsee vuosittain Palopäällystöliiton Sopimuspalokuntatoiminta-jaoston johtokunta.