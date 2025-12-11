Suomen Palopäällystöliitto ry

Kittilän VPK:n päällikkö Jani Jauhojärvi on valittu Vuoden Sopimuspalokunnan päälliköksi 2025

11.12.2025 05:56:00 EET | Suomen Palopäällystöliitto ry | Tiedote

Jaa

Suomen Palopäällystöliitto on valinnut Vuoden Sopimuspalokunnan päälliköksi 2025 Jani Jauhojärven Kittilän VPK:sta. Hän on toiminut tehtävässään jo 18 vuotta.

Jani Jauhojärvi.
Jani Jauhojärvi Kittilän VPK:sta on Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö 2025. KUVA: Joel Kauppinen / SPPL

Valintaperusteluissa painotetaan sitä, että Jani Jauhojärvi on osoittanut vahvaa sitoutumista pelastustoimen arvoihin ja on johtanut sopimuspalokunnan toimintaa esimerkillisesti vaativassa toimintaympäristössä.

Valintakriteereissä korostuvat aktiivisuus ja alueen erityispiirteiden ymmärrys

Kittilän seudulla Länsi-Lapissa pelastustoimen haasteina korostuvat matkailun ja kaivostoiminnan erityispiirteet. Jani Jauhojärvi on tehnyt päivätyönsä näillä molemmilla sektoreilla. Jauhojärvi on onnistunut hyödyntämään tätä kokemusta palokunnan pelastustoimintavalmiuden, koulutuksen ja yhteistyön kehittämisessä. 

Kittilässä on pelastuslaitoksella ympärivuorokautisesti vain pieni henkilömäärä hoitamassa pelastusaseman toimintaa, mikä korostaa sopimuspalokunnan merkitystä alueen turvallisuuden varmistamisessa. Palokunta hoitaa vuosittain huomattavan määrän hälytystehtäviä, ja Jauhojärvi on onnistunut ylläpitämään toimintakykyä, motivaatiota ja yhteisöllisyyttä vaativissa olosuhteissa.

Kittilän VPK:ssa toimii myös aktiivinen nuoriso-osasto, joka on Jauhojärven mukaan erityisen tärkeä tulevaisuuden kannalta ja siihen on panostettu ja panostetaan jatkossakin. Lisäksi palokunnan tuki- ja huolto-osasto on saanut tunnustusta, mikä osoittaa toiminnan laadun ja johtamisen onnistumisen.

”Jauhojärvi on osoittanut erinomaista johtajuutta, pelastustoimen arvojen mukaista toimintaa sekä vahvaa sitoutumista yhteisön turvallisuuden edistämiseen”, perustelee palkitsemista Suomen Palopäällystöliiton Sopimuspalokuntatoiminta-jaoston puheenjohtaja Ilkka Horelli.

Halu auttaa tarttuu – aktiivinen VPK-toimija Länsi-Lapista

”Olin 14 vuotta töissä rinne-ensiavussa ja hissityössä nykyisessä Levi Ski Resortissa. Sen jälkeen olen ollut 18 vuotta Agnicon Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella, jossa toimin nyt turvallisuuskoordinaattorina ja työn ohessa teollisuuspalokunnassa ja varautumisen tehtävissä”, Jauhojärvi kertoo.

Jauhojärven moni tuttu liittyi Kittilän VPK:n Sirkan hälytysosastoon, kun se perustettiin vuonna 1994. Jauhojärvi itse houkuteltiin mukaan 2000-luvun alussa, ja sillä tiellä hän on edelleen.

”Minulla on halu auttaa, ja siitä se innostus palokuntatoimintaan varmasti tulee”, Jauhojärvi arvelee. ”Kun on halu auttaa, niin siihen sitten muutkin yhtyvät. Yhteisöllisyys on se, mikä merkitsee. Meillä on iso palokunta, jossa on noin 100 jäsentä. Välillä tulee uutta porukkaa, joita sitten valmennetaan yhdessä. Aktiivisen nuoriso-osaston kautta saamme jatkuvuutta VPK-toiminnalle.”

Saamaansa tunnustusta hän ei haluakaan ottaa pelkästään itselleen.

”Kittilän VPK:n moniosaava ja aktiivinen porukka sekä erittäin hyvin toimiva yhteistyö pelastuslaitoksen henkilöstön kanssa on se, mikä tekee palokuntatoiminnastamme niin erityistä.”

Myös hyvällä yhteistyöllä pelastuslaitoksen, matkailun sekä kaivostoiminnan kanssa on Jauhojärven mukaan suuri merkitys Kittilässä.

”Tärkeässä osassa ovat myös työnantajat, jotka mahdollistavat sopimuspalokuntalaisten osallistumisen hälytystehtäviin, erityiset kiitokset myös heille”, Jauhojärvi kiittää.

”Kun on aito halua auttaa, niin se on tärkeintä. Silloin on myös halu oppia ja halu antaa parhaansa – olipa sitten kyse sopimuspalokuntalaisesta tai viranomaisesta”, Jauhojärvi tiivistää.

Tämä Palopäällystöliitolta saatu tunnustus on koko henkilökunnalle ja yhteisölle. Itse olen vain pieni osa tätä koko hienoa kokonaisuutta”, Jauhojärvi kiittelee

Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus on jaettu vuodesta 2015 lähtien

Suomen Palopäällystöliitto haluaa tunnustuksella osoittaa kiitosta tunnustuksen saajille heidän tekemästään työstä sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa. Tunnustuksen tarkoituksena on myös yhteiskunnallisesti kohottaa sopimuspalokuntien päälliköiden arvostusta.

Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus jaettiin nyt yhdennentoista kerran. Tunnustuksen saajan valitsee vuosittain Palopäällystöliiton Sopimuspalokuntatoiminta-jaoston johtokunta. 

Avainsanat

sopimuspalokuntavapaaehtoispalokuntakittiläpalkintovuoden sopimuspalokunnan päällikkö

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Jani Jauhojärvi.
Jani Jauhojärvi Kittilän VPK:sta on Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö 2025.
KUVA: Joel Kauppinen / SPPL
Lataa
Jani Jauhojärvi.
Palokunnanpäällikkö Jani Jauhojärvi vastaanotti Vuoden Sopimuspalokunnan päällikko -tunnustuksen Suomen Paliopäällystöliiton jouluseminaarissa 9.12.2025.
KUVA: Joel Kauppinen / SPPL
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Palopäällystöliitto on pelastus- ja turvallisuusalan koulutus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeisimpiä tavoitteita on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistönsä ammattiosaamisen kehittäminen.

Palopäällystöliiton jäsenistö koostuu pelastusalan päällystöstä, alipäällystöstä ja sopimuspalopäällystöstä sekä varautumisen, ensihoidon ja turvallisuuden asiantuntijoista ja esihenkilöistä, sekä pelastus- ja turvallisuusalan opiskelijoista. Liitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä.

Suomen Palopäällystöliitto on arvostettu turvallisuuspoliittinen keskustelija sekä avoimeen kumppanuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen luottava yhteistyöjärjestö, joka tuottaa asiantuntija-, koulutus- ja materiaalipalveluja. Liiton vaikuttavuus perustuu pitkäjänteiseen työhön sekä välittömään yhteydenpitoon eri viranomaisten ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palopäällystöliitto ry

Suomessa kerrostalot ovat paloturvallisia, mutta palon leviämisen estämiseksi pitää muistaa nämä asiat27.11.2025 16:49:10 EET | Tiedote

Hongkongin massiivinen kerrostalojen palo on nostanut tarkasteluun myös Suomessa olevien kerrostalojen paloturvallisuuden. Suomessa on vuonna 2025 syttynyt kerrostalon asuinhuoneistossa elokuun loppuun mennessä 883 tulipaloa (PRONTO*). Suomessa asuntojen ja rakennusten paloturvallisuuteen ja palon leviämisen estämiseen kiinnitetään kuitenkin suurta huomiota. Rakentamista ja rakennusten remontointia ohjataan ympäristöministeriön paloturvallisuutta huomioivalla asetuksella**. Tulipalon sattuessa ihmisen toiminnalla on kuitenkin olennainen osa palon ja palokaasujen leviämisen hallintaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye