Vierasvoitto Turussa nosti Westend Indiansin liigakärkeen

Kupittaan illan avausmaalin teki TPS, mutta Indians tuli jo avauserässä tasoihin ja repi eroa toisessa. Niko Einiö siirsi vieraat johtoon, minkä jälkeen Samuli Huppunen kiskaisi ensin Christian Remeksen lykkäämästä pallosta eron kahteen ja laukoi vielä tilanteeksi jo 4-1 kiepsahdettuaan näyttävästi karkuun kahden vastustajan välistä. Ero Jalo kavensi kliinisellä rangaistuslaukauksella vielä ennen toista taukoa, mutta Jani Rauhala kaukolaukauksella ja Juuso Kekki Niko Einiön luukulle tarjoilemasta pallosta komistelivat lukemia päätösjaksolla. Isäntien loppurypistys kuudella viittä vastaan tuotti Valtteri Molkan illan toisen maalin, mutta kolmea kapeammaksi ei ero enää kaventunut.

Sarja jatkuu perjantaina otteluilla EräViikingit–Oilers ja FBC Turku–Hawks.