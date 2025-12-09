Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 10.12.2025

10.12.2025 22:02:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen oppilasvalintaperusteita. Lisäksi lautakunta käsitteli kokouksessaan taiteen perusopetusta varhaiskasvatuksessa ja yksityisen hoidon tuen kunnallislisien korotusta.

Lautakunta hyväksyi uudet kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteet. Esitystä muutettiin 1. luokan valintakokeen kokonaispistemäärien osalta. Jatkossa hakijan tulee saavuttaa valintakokeen kokonaispisteissä 35 pistettä. Lisäksi lautakunta edellyttää, että englanninkielisestä opetuksesta tulevien oppilaiden tulee todentaa riittävä suomen kielen taito kaksikieliseen (suomi-englanti) opetukseen. Uudet oppilasvalintaperusteet tulevat voimaan 1.1.2026. 

Kasvun ja oppimisen lautakunta ei hyväksynyt esityslistan mukaisia muutoksia maksulliseen taiteen perusopetukseen, jota järjestetään varhaiskasvatusyksiköissä.

Lautakunta hyväksyi esitetyt muutokset yksityisen hoidon tuen kunnallislisien korotuksiin esityslistojen mukaisesti. Uudet yksityisen hoidon tuen kuntalisät tulevat voimaan 1.3.2026.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti jättää suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman muutokset pöydälle.

Yhteyshenkilöt

Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jaakko Turpeinen, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen vs. johtaja, p. 046 877 3903, jaakko.turpeinen@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

