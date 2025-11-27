Mikko Turunen nimitetty Sweco PM:n toimitusjohtajaksi
Mikko Turunen on nimitetty Sweco PM Oy:n toimitusjohtajaksi ja Sweco Finlandin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2026 alkaen.
Mikko Turunen toimii tällä hetkellä Fimpec PMO Oy:n toimitusjohtajana ja jatkaa myös tässä tehtävässä siihen asti, kunnes Fimpec PMO fuusioidaan Sweco PM:n kanssa. Fimpec-yhtiöt siirtyivät joulukuun alussa Swecon omistukseen, ja yhdistyminen Swecon kanssa tapahtuu tämän hetken arvion mukaan kesällä 2026.
”Projektinjohto- ja rakennuttamispalveluissa ydintehtävämme on toimia asiakkaidemme puolueettomana edunvalvojana ja auttaa heitä viemään hankkeet läpi tavoitteiden, aikataulun ja budjetin mukaisesti. Tämä itsenäinen roolimme tulee jatkumaan myös yhdistyessämme Swecon kanssa. Yhdessä meillä on tarjota asiakkaillemme ensiluokkaista projektiosaamista ja kokonaisvaltaiset palvelut vaativimpienkin projektien läpivientiin”, Mikko Turunen sanoo.
”Mikko on tavoitteellinen ja työntekijöiden arvostama johtaja, jolla on laajat asiakassuhteet ja pitkä kokemus alalta. Hänen johdollaan jatkamme projektinjohto- ja rakennuttamispalveluidemme kehittämistä ja kasvattamista yhdistäen molempien yhtiöiden vahvuudet asiakkaidemme arvostamaksi kokonaisuudeksi”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo.
Sweco PM Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Perttu Valtonen jatkaa tehtävässään vuoden loppuun asti ja siirtyy sen jälkeen yhtiön ulkopuolelle.
”Perttu on toiminut Sweco PM:n toimitusjohtajana lähes viiden vuoden ajan ja uudistanut tuona aikana yhtiön strategian, monipuolistanut osaamista ja palveluita sekä saanut aikaan hyvää kehitystä kasvun ja kannattavuuden osalta. Perttu on alansa huippuosaaja sekä henkilöstön ja kollegoiden arvostama johtaja, joka on tuonut hyvää energiaa myös johtoryhmämme työskentelyyn. Kiitän Perttua omasta ja koko johtoryhmämme puolesta yhteisestä ajasta ja toivotan menestystä tulevaan”, Thomas Hietto sanoo.
Tiedustelut:
Thomas Hietto, toimitusjohtaja, Sweco Finland, puh. 040 047 4093, thomas.hietto@sweco.fi
Sanna Huopio, viestintäjohtaja, Sweco Finland, puh. 050 302 8898, sanna.huopio@sweco.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Thomas HiettoToimitusjohtajaSweco FinlandPuh:0400 474 093thomas.hietto@sweco.fi
Sanna HuopioViestintäjohtajaSweco FinlandPuh:050 302 8898sanna.huopio@sweco.fi
Kuvat
Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme yhteiskunnan resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli noin 2,7 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
