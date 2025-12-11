Kela/FPA

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin voimassaoloaika pitenee viiteen vuoteen – toimituskatkos voi olla mahdollinen

11.12.2025 09:20:19 EET | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi)

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on jatkossa voimassa viisi vuotta kerrallaan. Asiakkailta tämä ei vaadi toimenpiteitä, sillä Kela uusii kortit automaattisesti niiden voimassaolon päättyessä. Uusien korttien toimituksiin voi tulla lyhyt katkos. Jos korttia ei ole, kannattaa sitä hakea hyvissä ajoin ennen tulevia matkoja.

Alkuvuoden 2026 jälkeen tilatut kortit ovat voimassa aiempaa pidempään. Nykyisin kortti on voimassa enintään kaksi vuotta. Jatkossa Kela uusii kortit viiden vuoden välein.

Muutos ei vaikuta voimassa oleviin kortteihin. Kortti näyttää ja toimii samalla tavalla kuin ennenkin.

– Pidennetty voimassaoloaika vähentää korttien uusimistarvetta ja helpottaa asiakkaiden arkea, sanoo Kelan suunnittelija Karoliina Andersson.

Korttien toimituksiin voi tulla katkos alkuvuodesta

Korttien toimittaja vaihtuu, minkä vuoksi korttien toimituksiin saattaa tulla katkos vuodenvaihteessa. Tästä syystä korttia kannattaa hakea mahdollisimman pian, jos sellaista ei jo ole.

–  Jos sinulla ei ole tällä hetkellä korttia ja olet lähdössä ulkomaille alkuvuodesta, hae korttia hyvissä ajoin ennen joulua. Voit pyytää Kelasta väliaikaisen todistuksen, jos olet lähdössä matkalle etkä ehdi saada eurooppalaista sairaanhoitokorttia ajoissa, ohjeistaa Andersson.

Nykyisiä kortteja voi käyttää niiden voimassaoloajan loppuun asti. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään. Kela huolehtii uuden kortin lähettämisestä ennen vanhan kortin voimassaolon päättymistä.

Mihin korttia voi käyttää?

Eurooppalainen sairaanhoitokortti oikeuttaa lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon tilapäisen oleskelun aikana toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa.  Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa sitä, että palaa kotiin. Kyse voi olla esimerkiksi tapaturmasta tai äkillisestä sairastumisesta.

Kortti käy julkisessa terveydenhuollossa sekä niiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla, jotka ovat tehneet sopimuksen kyseisen maan sairausvakuutuslaitoksen kanssa.

Kortti on ilmainen ja sen myöntää Suomessa Kela. Korttiin on oikeus, jos henkilö on sairausvakuutettu Suomessa tai Suomi vastaa henkilön hoidon kustannuksista.

Lisätietoja: 

https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Pappors självständiga familjeledigheter 1,5 månader längre efter reformen – betydande regionala skillnader10.12.2025 06:00:00 EET | Pressmeddelande

Familjeledighetsreformen har ökat pappornas självständiga användning av föräldraledigheter. Före reformen tog 57 procent av papporna ut föräldraledighet vid en annan tidpunkt än mamman. Bland papporna till barn födda månaderna strax efter reformen var andelen 73 procent. Före reformen tog papporna i genomsnitt ut 39 dagar utan att mamman samtidigt var ledig, medan motsvarande antal efter reformen var 79 dagar – alltså mer än dubbelt så många.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye