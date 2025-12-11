Suomen Arvo-Ostot Oy:lle 7 500 euron seuraamusmaksu sekä julkinen varoitus rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 7 500 euron suuruisen seuraamusmaksun Suomen Arvo-Ostot Oy:lle, sillä yritys ei ollut laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota ja asiakkaan tuntemiseksi säädettyjen toimenpiteiden suorittaminen oli puutteellista.

Lisäksi aluehallintovirasto antoi yritykselle julkisen varoituksen, koska ilmoitusvelvollinen oli paljastanut epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen tekemisen ilmoituksen kohteelle.

Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika sekä sen taloudellinen asema. Lisäksi seuraamusmaksussa on huomioitu rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvien liiketoimien erittäin vähäinen lukumäärä ilmoitusvelvollisen toiminnassa.

Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyviä tai välittäviä siltä osin kun maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksena yhteensä vähintään 10 000 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.

Päätös