RIL ry:n Kesätyökysely 2025: Suosituimpia työantajia ovat suuret suunnittelu- ja konsulttitoimistot

Lähes 60 % kesätyökyselyyn vastanneista oli opintojaan sivuavissa töissä ja noin 17 % oli muissa kuin oman alan töissä. Vajaa 8 % oli kokonaan ilman töitä, kesäopintoja tai opinnäytetyötä. Tyypillisimmät tehtävät liittyivät omaa alaa sivuavissa töissä suunnitteluun, asiakaspalveluun, tuotantoon, teollisuuteen, prosesseihin ja kunnossapitotehtäviin sekä rakennustöihin.

Opintojaan sivuavissa töissä olleiden keskipalkka nousi 2 620 euroon, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Oman alan kesätöissä miehet tienasivat keskimäärin 5 % naisia enemmän. Vuonna 2024 ero oli lähes 10 %. Kokonaisuudessaan kesätyöpalkkaan oltiin tyytyväisempiä kuin edellisvuonna ja aiempaa useampi opiskelija koki palkkansa vastaavan työn vaatimuksia.

Työantajat saivat kiitosta työilmapiiristä

Kesän 2025 työtehtävät ja työyhteisöt saivat opiskelijoilta huippuarvioita: Noin 79 % opintojaan sivuavissa töissä olleista antoi työtehtävilleen arvosanan 4 tai 5. Työilmapiiri sai kesätyöntekijöiltä keskiarvoksi 4,2, joka nousi edellisvuodesta 0,18 prosenttia. Myös kuormittavuuden kokemus laski vuoteen 2024 verrattuna.

Positiivisessa palautteessa korostuivat hyvä perehdytys, uusien asioiden oppiminen, työyhteisön tuki sekä luottamuksen saaminen vastuullisiin tehtäviin. Sen sijaan kehityskohteina mainittiin etätyön aiheuttamat haasteet avun kysymiseen, työtehtävien yksipuolisuus sekä ajoittaiset puutteet perehdytyksessä.

Työpaikkojen tasa-arvo pääosin hyvällä tasolla

Suurin osa vastaajista koki, että tasa-arvo toteutuu kesätyöpaikoissa hyvin. Palkkauksessa, ikäkohtelussa, etnisen taustan vaikutuksessa kohteluun ja työtehtävien jaossa ei havaittu suuria eroja. Monissa yrityksissä panostettiin vastaajien mukaan hyvin tasa-arvokäytäntöihin, häirinnän nollatoleranssiin ja monimuotoisuuden huomioimiseen.

Yksittäisissä kokemuksissa nousi esiin kuitenkin tilanteita, joissa esimerkiksi naisille ei tarjottu samoja tehtäviä kuin miehille tai tilajärjestelyt eivät tukeneet tasa-arvoista työskentelyä.

Rekrytointiprosessi voi kestää jopa puoli vuotta

Opiskelijat lähettivät keskimäärin 14 työhakemusta, mutta hakemusten määrällä ei vaikuttanut olevan vaikutusta työnsaantimahdollisuuksiin.

Työtilanne varmistui useimmille maalis–huhtikuussa. Työnhakuun liittyvä stressi oli kuitenkin merkittävä. Pitkät ja epävarmat rekrytointiprosessit venyivät pahimmillaan jopa puolen vuoden mittaisiksi. Työnhakuun liittyvästä stressistä raportoi merkittävä osa vastaajista, ja useat kertoivat epävarmuuden olleen jatkuvaa.

Positiivista kuitenkin on, että neljäsosa pääsi kesätöihin ilman varsinaista hakuprosessia – useimmiten aiemman työsuhteen jatkumisen myötä.

Kesätyöt toimivatkin tärkeänä polkuna opiskelijoiden urakehitykselle. Merkittävä osa opiskelijoista jatkoi työskentelyä samassa yrityksessä kesän jälkeen, joko osa- tai kokoaikaisesti.

Houkuttelevimmiksi työnantajiksi nousivat suuret suunnittelu- ja konsulttitoimistot; AFRY, Sweco, Ramboll, A-Insinöörit ja Sitowise. Useissa vastauksissa nousivat esille myös YIT, Peab, Pohjola Rakennus ja Skanska.