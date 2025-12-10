Naantalin kaupunki

Naantali kilpailutti matkailuneuvontapalvelut

11.12.2025 15:37:37 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin kaupunki organisoi matkailutoimintonsa uudelleen ja on pyytänyt tarjouksia matkailuneuvontapalveluiden tuottajasta. Kaupunginhallituksen on määrä päättää asiasta 15.12.2025.

Naantali uudelleenorganisoi matkailutoiminnon ja kilpailutti osana sitä matkailuneuvonnan. Naantalin kaupunki / Jessica Ålgars

Naantalin kaupunki on pyytänyt tarjouksia matkailuneuvontapalveluiden tuottajasta. Palvelun tarkoituksena on varmistaa laadukas, asiakaslähtöinen neuvonta sekä matkailijoille että paikallisille toimijoille, kasvattaa alueen matkailullista vetovoimaa ja tukea matkailun kestävää kehitystä.

Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta:

  • HSBridge Oy
  • Kultaranta Resort Oy
  • P. Qvarnström Catering Oy
  • Sunborn Saga Oy

Tarjoajista HSBridge Oy ja P. Qvarnström Catering Oy eivät toimittaneet määräaikaan mennessä kaikkia vaadittuja liitteitä, joten tarjoukset hylättiin. 

Pistevertailussa parhaimmat pisteet sai Kultaranta Resort Oy. Kultaranta Resort Oy:n tarjous on hintavertailussa edullisin ja laatupisteissä se sai korkeimmat pisteet. Matkailuneuvontapalvelujen toteutus ja aukioloajat olivat Kultaranta Resort Oy:n tarjouksessa vertailun laajimmat.

Kaupunginjohtaja Laura Leppänen esittää 15.12.2025 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että se valitsee Kultaranta Resort Oy:n Naantalin kaupungin matkailuneuvontapalvelujen tuottajaksi yhden vuoden sopimuksella, jossa on mahdollisuus yhteen optiovuoteen.

Yhteyshenkilöt

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

