SDP:n Niina Malm: Perussuomalaiset pettivät taas työntekijät
Hallituksen esitys määräaikaisista työsuhteista on tulossa eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina. Esitys tarkoittaa taas uusia heikennyksiä työntekijän asemaan, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
"Kokoomuksen into heikentää työntekijöiden asemaa ei ole yllätys, mutta perussuomalaiset on jälleen kerran kunnostautunut siinä, että he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Kesäkuussa Riikka Purra vielä sanoi, että perussuomalaisille ei käy lakiesitys, jolla mahdollistetaan vuoden määräaikaiset työsuhteet ilman perustetta. Mikä on muuttunut kesän jälkeen?"
"Laki tarkoittaa sitä, että jatkossa vakituiseen työhön pääseminen on vaikeampaa ja yhä useamman työntekijän osaksi jää siirtyä määräaikaisesta työsuhteesta toiseen. Jokainen voi miettiä, miten stressaavaa on joutua jatkuvasti pelkäämään, löytyykö nykyisen työpätkän jälkeen uutta vai odottaako työttömyys. Ja vaikka uusi työpaikka löytyisikin, määräaikaisten työsuhteiden välissä ei ole välttämättä palkallista lomaa, joka mahdollistaisi palautumisen. Laki tulee lisäämään myös raskaussyrjinnän riskiä", Malm listaa.
Hallitus on myös helpottamassa irtisanomista, leikkaa merkittävästi työttömyysturvasta ja asumistuesta ja valmistelee myös toimeentulotuesta leikkaamista. Lisäksi hallitus on esimerkiksi poistanut vuorotteluvapaan ja oman osaamisen päivittämisen mahdollistavan aikuiskoulutustuen, Malm muistuttaa.
”Perussuomalaiset on hyväksynyt hymyssä suin kaikki nämä työntekijöiden oikeuksien heikennykset, vaikka väittää olevansa työntekijöiden puolella. Todellisuus kuitenkin on, että Orpon hallituksessa työntekijöiden oikeuksia ei puolusta yksikään puolue", Malm päättää.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: ”Katsokaa, orava!” huutaa Purra leikatessaan köyhimpien suomalaisten toimeentuloa10.12.2025 09:00:32 EET | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää toimeentulotukeen uusia rajoituksia maahanmuuttajille. Purran avaus, jota hän ei ole saamassa eteenpäin edes Orpon hallituksessa, on pelkkä yritys hämätä suomalaisia samaan aikaan, kun eduskunta käsittelee tähän mennessä rajuinta pienituloisiin kohdistuvaa leikkausta. Hallitus jatkaa myös epäonnistunutta politiikkaansa ja poistaa suojaosat nyt toimeentulotuesta, sanoo SDP:n Matias Mäkynen.
SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Yle sysää moraalisen vastuun Euroviisuihin osallistumisesta yksittäisille artisteille5.12.2025 15:24:17 EET | Tiedote
Yle kertoi eilen, että Suomi osallistuu Euroviisuihin siitä huolimatta, että Euroopan yleisradiounioni EBU:n päätöksellä myös Israel osallistuu viisuihin. Ylen perustelut päätökselle ontuvat. Välttelemällä vastuuta Yle uhkaa tahrata myös UMK:n maineen ja sysää vastuun ja kritiikin osallistumisesta yksittäisten artistien harteille.
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Perussuomalaisten Tavio väärinkäyttää ministerin asemaansa kostaakseen ammattiliitoille5.12.2025 12:34:29 EET | Tiedote
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio on päätynyt lähes puolittamaan Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKille esitetyn valtionavustustuksen. Päätös SASKin valtionavustukseen näyttäytyy ay-liikkeelle suunnattuna poliittisena kostona, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työntekijöiden oikeuksien kansainvälinen puolustaminen on Suomen etu5.12.2025 11:12:55 EET | Tiedote
Työ ei ole pelkkä toimeentulon lähde, vaan ihmisarvon ja yhteiskunnallisen vakauden perusta. Kun työelämän perusoikeuksia maailmalla heikennetään, seuraukset näkyvät laajasti: epävarmuus lisääntyy, ja vakaat toimintaympäristöt horjuvat. Nämä heijastuvat myös Suomeen.
SDP:n Matias Mäkynen: Orpon hallitus on suomalaisille selityksen velkaa2.12.2025 12:44:27 EET | Tiedote
Eurostatin mukaan Suomen työttömyystilanne jatkaa EU:n toiseksi huonoimpana ja ero kärjessä olevaan Espanjaan on edelleen kaventunut. Satatuhatta uutta työpaikkaa luvannut hallitus on suomalaisille selityksen velkaa, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme