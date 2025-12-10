SDP:n Niina Malm: Perussuomalaiset pettivät taas työntekijät

"Kokoomuksen into heikentää työntekijöiden asemaa ei ole yllätys, mutta perussuomalaiset on jälleen kerran kunnostautunut siinä, että he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Kesäkuussa Riikka Purra vielä sanoi, että perussuomalaisille ei käy lakiesitys, jolla mahdollistetaan vuoden määräaikaiset työsuhteet ilman perustetta. Mikä on muuttunut kesän jälkeen?"

"Laki tarkoittaa sitä, että jatkossa vakituiseen työhön pääseminen on vaikeampaa ja yhä useamman työntekijän osaksi jää siirtyä määräaikaisesta työsuhteesta toiseen. Jokainen voi miettiä, miten stressaavaa on joutua jatkuvasti pelkäämään, löytyykö nykyisen työpätkän jälkeen uutta vai odottaako työttömyys. Ja vaikka uusi työpaikka löytyisikin, määräaikaisten työsuhteiden välissä ei ole välttämättä palkallista lomaa, joka mahdollistaisi palautumisen. Laki tulee lisäämään myös raskaussyrjinnän riskiä", Malm listaa.

Hallitus on myös helpottamassa irtisanomista, leikkaa merkittävästi työttömyysturvasta ja asumistuesta ja valmistelee myös toimeentulotuesta leikkaamista. Lisäksi hallitus on esimerkiksi poistanut vuorotteluvapaan ja oman osaamisen päivittämisen mahdollistavan aikuiskoulutustuen, Malm muistuttaa.

”Perussuomalaiset on hyväksynyt hymyssä suin kaikki nämä työntekijöiden oikeuksien heikennykset, vaikka väittää olevansa työntekijöiden puolella. Todellisuus kuitenkin on, että Orpon hallituksessa työntekijöiden oikeuksia ei puolusta yksikään puolue", Malm päättää.