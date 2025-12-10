SDP

SDP:n Niina Malm: Perussuomalaiset pettivät taas työntekijät

11.12.2025 11:44:51 EET | SDP | Tiedote

Jaa

Hallituksen esitys määräaikaisista työsuhteista on tulossa eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina. Esitys tarkoittaa taas uusia heikennyksiä työntekijän asemaan, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

"Kokoomuksen into heikentää työntekijöiden asemaa ei ole yllätys, mutta perussuomalaiset on jälleen kerran kunnostautunut siinä, että he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Kesäkuussa Riikka Purra vielä sanoi, että perussuomalaisille ei käy lakiesitys, jolla mahdollistetaan vuoden määräaikaiset työsuhteet ilman perustetta. Mikä on muuttunut kesän jälkeen?"

"Laki tarkoittaa sitä, että jatkossa vakituiseen työhön pääseminen on vaikeampaa ja yhä useamman työntekijän osaksi jää siirtyä määräaikaisesta työsuhteesta toiseen. Jokainen voi miettiä, miten stressaavaa on joutua jatkuvasti pelkäämään, löytyykö nykyisen työpätkän jälkeen uutta vai odottaako työttömyys. Ja vaikka uusi työpaikka löytyisikin, määräaikaisten työsuhteiden välissä ei ole välttämättä palkallista lomaa, joka mahdollistaisi palautumisen. Laki tulee lisäämään myös raskaussyrjinnän riskiä", Malm listaa.

Hallitus on myös helpottamassa irtisanomista, leikkaa merkittävästi työttömyysturvasta ja asumistuesta ja valmistelee myös toimeentulotuesta leikkaamista. Lisäksi hallitus on esimerkiksi poistanut vuorotteluvapaan ja oman osaamisen päivittämisen mahdollistavan aikuiskoulutustuen, Malm muistuttaa.

”Perussuomalaiset on hyväksynyt hymyssä suin kaikki nämä työntekijöiden oikeuksien heikennykset, vaikka väittää olevansa työntekijöiden puolella. Todellisuus kuitenkin on, että Orpon hallituksessa työntekijöiden oikeuksia ei puolusta yksikään puolue", Malm päättää.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: ”Katsokaa, orava!” huutaa Purra leikatessaan köyhimpien suomalaisten toimeentuloa10.12.2025 09:00:32 EET | Tiedote

Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää toimeentulotukeen uusia rajoituksia maahanmuuttajille. Purran avaus, jota hän ei ole saamassa eteenpäin edes Orpon hallituksessa, on pelkkä yritys hämätä suomalaisia samaan aikaan, kun eduskunta käsittelee tähän mennessä rajuinta pienituloisiin kohdistuvaa leikkausta. Hallitus jatkaa myös epäonnistunutta politiikkaansa ja poistaa suojaosat nyt toimeentulotuesta, sanoo SDP:n Matias Mäkynen.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Yle sysää moraalisen vastuun Euroviisuihin osallistumisesta yksittäisille artisteille5.12.2025 15:24:17 EET | Tiedote

Yle kertoi eilen, että Suomi osallistuu Euroviisuihin siitä huolimatta, että Euroopan yleisradiounioni EBU:n päätöksellä myös Israel osallistuu viisuihin. Ylen perustelut päätökselle ontuvat. Välttelemällä vastuuta Yle uhkaa tahrata myös UMK:n maineen ja sysää vastuun ja kritiikin osallistumisesta yksittäisten artistien harteille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye