SDP:n Nasima Razmyar: Kokoomus suojelee suurituloisten etuja viimeiseen asti
Haluttomuus korjata yrittäjien eläkejärjestelmän alivakuuttamiseen liittyvää ongelmaa osoittaa, että oman etupiirin edun ajaminen on kokoomukselle tärkeämpää kuin valtiontalouden tasapainottaminen, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar.
– Sosiaali- ja terveysministeriö asetti selvityshenkilön selvittämään yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämistarpeita. Kun raportin lopputulos ei miellyttänyt kokoomusta, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen pyyhki raportilla pöytää ennen kuin sitä oli edes julkaistu, vaikka se piti sisällään järkeviä ehdotuksia YEL-ongelman korjaamiseksi. Valitettavasti tämä kertoo kaiken oleellisen Orpon hallituksesta ja sen asenteesta lainvalmisteluun ja tutkittuun tietoon.
– Yrittäjien eläkkeisiin liittyvä alivakuuttaminen on todellinen ongelma, joka maksaa yhteiskunnalle ensi vuonna jo lähes 600 miljoonaa euroa. Eniten nykyisestä järjestelmästä hyötyvät suurituloiset yrittäjät. Kysymykseni sosiaaliturvaministerille on: onko kohtuullista, että hallitus leikkaa toimeentulotuesta, mutta antaa siunauksensa sille, että hyvätuloiset yrittäjät saavat alivakuuttaa itsensä jatkossakin?
Razmyarin mukaan kokoomuksen haluttomuus puuttua YEL-järjestelmän ongelmiin osoittaa, mikä puolueelle on todella tärkeää.
– Kokoomuksesta on tullut puolue, joka ajaa suurituloisten ja suuryritysten etuja. Jos nämä edut ovat vastakkain pienten ja keskisuurten yritysten tai valtiontalouden etujen kanssa, kokoomus asettaa suurituloiset aina etusijalle. On syytä kysyä, ovatko perussuomalaiset ja muut hallituskumppanit tästä samaa mieltä.
– Tällä viikolla saimme taas uusia lukuja valtion velanotosta. Suomi ottaa tänä vuonna lähes yhtä paljon velkaa kuin pahimpana koronavuotena. Jos valtiontaloudella on kokoomukselle merkitystä, kannustan kaivamaan Rantalan raportin sosiaaliturvaministerin roskakorista ja korjaamaan yrittäjien eläkejärjestelmän alivakuuttamisen ongelman, Razmyar päättää.
Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120
Kuvat
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n Niina Malm: Perussuomalaiset pettivät taas työntekijät11.12.2025 11:44:51 EET | Tiedote
Hallituksen esitys määräaikaisista työsuhteista on tulossa eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina. Esitys tarkoittaa taas uusia heikennyksiä työntekijän asemaan, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: ”Katsokaa, orava!” huutaa Purra leikatessaan köyhimpien suomalaisten toimeentuloa10.12.2025 09:00:32 EET | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää toimeentulotukeen uusia rajoituksia maahanmuuttajille. Purran avaus, jota hän ei ole saamassa eteenpäin edes Orpon hallituksessa, on pelkkä yritys hämätä suomalaisia samaan aikaan, kun eduskunta käsittelee tähän mennessä rajuinta pienituloisiin kohdistuvaa leikkausta. Hallitus jatkaa myös epäonnistunutta politiikkaansa ja poistaa suojaosat nyt toimeentulotuesta, sanoo SDP:n Matias Mäkynen.
SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Yle sysää moraalisen vastuun Euroviisuihin osallistumisesta yksittäisille artisteille5.12.2025 15:24:17 EET | Tiedote
Yle kertoi eilen, että Suomi osallistuu Euroviisuihin siitä huolimatta, että Euroopan yleisradiounioni EBU:n päätöksellä myös Israel osallistuu viisuihin. Ylen perustelut päätökselle ontuvat. Välttelemällä vastuuta Yle uhkaa tahrata myös UMK:n maineen ja sysää vastuun ja kritiikin osallistumisesta yksittäisten artistien harteille.
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Perussuomalaisten Tavio väärinkäyttää ministerin asemaansa kostaakseen ammattiliitoille5.12.2025 12:34:29 EET | Tiedote
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio on päätynyt lähes puolittamaan Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKille esitetyn valtionavustustuksen. Päätös SASKin valtionavustukseen näyttäytyy ay-liikkeelle suunnattuna poliittisena kostona, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työntekijöiden oikeuksien kansainvälinen puolustaminen on Suomen etu5.12.2025 11:12:55 EET | Tiedote
Työ ei ole pelkkä toimeentulon lähde, vaan ihmisarvon ja yhteiskunnallisen vakauden perusta. Kun työelämän perusoikeuksia maailmalla heikennetään, seuraukset näkyvät laajasti: epävarmuus lisääntyy, ja vakaat toimintaympäristöt horjuvat. Nämä heijastuvat myös Suomeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme