SDP:n Nasima Razmyar: Kokoomus suojelee suurituloisten etuja viimeiseen asti

– Sosiaali- ja terveysministeriö asetti selvityshenkilön selvittämään yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämistarpeita. Kun raportin lopputulos ei miellyttänyt kokoomusta, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen pyyhki raportilla pöytää ennen kuin sitä oli edes julkaistu, vaikka se piti sisällään järkeviä ehdotuksia YEL-ongelman korjaamiseksi. Valitettavasti tämä kertoo kaiken oleellisen Orpon hallituksesta ja sen asenteesta lainvalmisteluun ja tutkittuun tietoon.

– Yrittäjien eläkkeisiin liittyvä alivakuuttaminen on todellinen ongelma, joka maksaa yhteiskunnalle ensi vuonna jo lähes 600 miljoonaa euroa. Eniten nykyisestä järjestelmästä hyötyvät suurituloiset yrittäjät. Kysymykseni sosiaaliturvaministerille on: onko kohtuullista, että hallitus leikkaa toimeentulotuesta, mutta antaa siunauksensa sille, että hyvätuloiset yrittäjät saavat alivakuuttaa itsensä jatkossakin?

Razmyarin mukaan kokoomuksen haluttomuus puuttua YEL-järjestelmän ongelmiin osoittaa, mikä puolueelle on todella tärkeää.

– Kokoomuksesta on tullut puolue, joka ajaa suurituloisten ja suuryritysten etuja. Jos nämä edut ovat vastakkain pienten ja keskisuurten yritysten tai valtiontalouden etujen kanssa, kokoomus asettaa suurituloiset aina etusijalle. On syytä kysyä, ovatko perussuomalaiset ja muut hallituskumppanit tästä samaa mieltä.

– Tällä viikolla saimme taas uusia lukuja valtion velanotosta. Suomi ottaa tänä vuonna lähes yhtä paljon velkaa kuin pahimpana koronavuotena. Jos valtiontaloudella on kokoomukselle merkitystä, kannustan kaivamaan Rantalan raportin sosiaaliturvaministerin roskakorista ja korjaamaan yrittäjien eläkejärjestelmän alivakuuttamisen ongelman, Razmyar päättää.