Irtisanomisten helpottamista kaavaillaan myös virkasuhteisiin – OAJ: ”Eikö mikään riitä”
Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä irtisanomisperustetta koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Mietinnössä on nostettu esiin myös irtisanomiskynnyksen alentaminen koskemaan virkasuhteita. OAJ vastustaa sekä lainsäädännön muuttamista että sen laajentamista virkasuhteisiin.
Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä irtisanomisperustetta koskevan lainsäädännön muuttamisesta. OAJ on vastustanut lakiesitystä, joka madaltaisi työntekijän irtisanomiskynnystä. Valiokunnan puoltavassa mietinnössä nostetaan esiin irtisanomiskynnyksen alentaminen myös virkasuhteiden osalta. Käsittelyssä oleva esitys koskee työsopimuslakia ja merityösopimuslakia.
– Nyt riittää työelämäheikennykset ja työelämän tasapainon täydellinen horjuttaminen. Työllisyyttä ja talouskasvua tarvitaan, mutta irtisanomisen heikentäminen virkasuhteisiin on täysin vailla perusteita. Eikö mikään riitä? kysyy OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
Hallitus perustelee lakimuutosta työllisyyden ja talouskasvun vauhdittamisella. Hallituksen esityksen mukaan vaikutukset työllisyyteen, tuottavuuteen ja talouskasvuun ovat kuitenkin vain vähäisiä tai vaikeasti todennettavissa. Tarkastelun ulottaminen virkasuhteisiin ei ole enää millään tavalla perusteltavissa lakimuutoksen alkuperäisillä syillä.
– Viranhaltija käyttää työssään julkista valtaa eli tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Virkasuhde tuo viranhaltijalle myös työsuhteista enemmän velvollisuuksia ja vastuita. Hallinnon jatkuvuus ja kansalaisten oikeusturva edellyttävät virkatoiminnalta vakautta, joten yhteiskunnan on taattava, että viranhaltijat voivat hoitaa tehtäväänsä ilman poliittista painostusta tai mielivaltaa muistuttaa OAJ:n lakiasiainjohtaja Ulla Walli.
Virkasuhteessa olevalla on näin ollen oltava työsuhdetta vahvempi irtisanomissuoja.
Jo valmiiksi työntekijän oikeusturvaa merkittävästi heikentävä lakiesitys saa kritiikkiä myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa, missä todetaan sääntelyn jäävän vasta useiden vuosien jälkeen täsmentyvän oikeuskäytännön varaan. Valiokunnan mukaan ”tämä vähentää työntekijän henkilöön liittyvien irtisanomisperusteiden tulkinnan ennakoitavuutta, mikä ei ole ongelmatonta perustuslain 18 §:n 3 momentin kannalta.”
OAJ on jo aiemmin todennut, ettei uudelle lainsäädännölle ole tarvetta.
– Jo nykyisen lain mukaan työnantaja voi irtisanoa työntekijän, joka olennaisesti rikkoo tai laiminlyö työsuhteeseen kuuluvia velvoitteitaan. Kyse on työnantajien haluttomuudesta ja osaamattomuudesta hoitaa prosessia oikein. Se ei ole syy heikentää kaikkien palkansaajien työsuhdeturvaa, muistuttaa Walli.
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
