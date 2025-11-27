Puolustuskiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen
Senaatti-kiinteistöt
Tikkakosken sammutusvaahtovahingon riskinarvio valmistui
Tikkakosken tukikohdassa tapahtui viime helmikuussa sammutusvaahtovahinko, jonka vaikutuksia ympäristöön on seurattu säännöllisesti. Vahingosta aiheutuneet PFAS-pitoisuudet Alanen-järvessä ja Korpelanpurossa ovat yhä laskeneet. Ympäristö- ja terveysriskinarvion johtopäätöksenä viranomaisen asettama järven kalankäyttökielto pysyy voimassa.
Marraskuussa valmistuneen ympäristö- ja terveysriskinarvion mukaan Alanen-järvestä pyydettyjä kaloja ei tule käyttää ravinnoksi, eikä järvi- ja puroveden käyttöä ravintokasvien kasteluun toistaiseksi suositella. Pintaveden muulle käytölle ei riskinarviossa esitetä rajoituksia. Järvessä uiminen, järvivedellä peseytyminen tai sen käyttö löylyvetenä ei aiheuta terveyshaittaa.
Ympäristö- ja terveysriskinarvio perustuu Alanen-järvestä ja Korpelanpurosta kevään ja kesän aikana otettuihin vesi-, sedimentti- ja kalanäytteisiin. Riskinarvioinnissa todetaan, että helmikuisen sammutusvaahtopäästön haitta-ainepitoisuudet laskivat nopeasti, eikä vahingon havaittu aiheuttaneen akuuttia ympäristö- eikä terveyshaittaa. Sammutusvaahto ei sisältänyt ympäristölle haitallisimpia pitkäketjuisia PFAS-yhdisteitä.
Ympäristöriskin arvioidaan pääosin muodostuvan ylävirran puolella sijaitsevalta vanhalta, käytöstä poistetulta paloharjoittelualueelta. Alueelta kulkeutuu vesistöön pitkäketjuisia PFAS-yhdisteitä, joiden kertyminen sedimenttiin voi aiheuttaa haittaa sedimentin eliöstölle. Myös Alasen kaloihin kertyneet PFAS-yhdisteet ovat pääosin pitkäketjuisia yhdisteitä.
Riskinarviointia esiteltiin alueen asukkaille yleisötilaisuudessa 11.12.2025. Ympäristö- ja terveysriskinarvion on laatinut ulkopuolinen asiantuntija. Työn ohjaajana on toiminut Puolustuskiinteistöt, Puolustusvoimien ja Finavian toimeksiannosta. Alueen tarkkailua jatketaan ensi vuonna erikseen laadittavan tarkkailuohjelman mukaisesti. Käytöstä poistetulle paloharjoittelualueelle laaditaan riskinhallintasuunnitelma vuoden 2026 aikana.
Ympäristövahinko sai alkunsa sammutusjärjestelmän vikaantumisesta
Automaattisen sammutusjärjestelmän vika Ilmasotakoulun lentokonehallissa johti fluoripitoisen sammutusvaahtoliuoksen vuotoon helmikuussa 2025. Osa liuoksesta kulkeutui hulevesien mukana maastoon. Puolustuskiinteistöt ja Puolustusvoimat ryhtyivät heti rajaamaan päästöä keräämällä liuosta imuautoilla ja rakentamalla väliaikaisen padon hidastamaan aineen kulkeutumista Alanen-järveen.
Kiinteistön sammutusjärjestelmän sammutusvaahto vaihdettiin vuonna 2024 vaahtoon, joka ei sisällä ympäristölle haitallisimpia pitkäketjuisia PFAS-yhdisteitä. Alanen-järven vesi-, sedimentti- ja kalanäytteissä on kuitenkin todettu lyhytketjuisten yhdisteiden lisäksi myös pitkäketjuisia PFAS-yhdisteitä. Ne ovat todennäköisesti peräisin Tikkakosken lentokentän vanhalta, käytöstä poistetulta sammutusharjoittelualueelta.
Tietoa PFAS-yhdisteistä
- PFAS = per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet
- Käytetty laajasti vuosikymmeniä sammutusvaahtojen lisäksi teollisuudessa ja monissa kuluttajatuotteissa niiden vettä, likaa ja rasvaa hylkivien ominaisuuksien vuoksi sekä palonestoaineina joissain sisustustekstiileissä sekä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa.
- Haitallisimmiksi todettujen PFAS-yhdisteiden käyttöä on rajoitettu maailmanlaajuisesti ja EU-alueella yli kymmenen vuoden ajan.
- Esiintyvät ympäristössä ja eliöstössä kaikkialla.
- Ympäristönlaatunormilla tarkoitetaan sellaista vesiympäristölle vaarallisen ja haitallisen aineen pitoisuutta pintavedessä, sedimentissä tai eliöissä, jota ei saa ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemiseksi ylittää.
- Altistumista PFAS-yhdisteille ravinnon, huonepölyn ja hengitysilman kautta on vaikea välttää.
- EU on asettanut raja-arvoja haitallisimmiksi todettujen PFAS-yhdisteiden enimmäispitoisuuksille kalassa ja muissa elintarvikkeissa.
Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Asukastiedottaminen:
Laukaan kunta, vs. ympäristötoimenjohtaja Pälvi Pöyhönen, palvi.poyhonen@laukaa.fi, 0400 569 811
Ympäristövahingon seurantatutkimukset:
Puolustuskiinteistöt, erityisasiantuntija Kari Koponen, kari.koponen@puolustuskiinteistot.fi, 0294 83 1402
Puolustuskiinteistöt
Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena. Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Puolustuskiinteistöt toimii myös valtionhallinnon osaamiskeskuksena kiinteistöihin ja niiden käyttöön liittyvissä ympäristökysymyksissä sekä ympäristörakentamisessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Puolustuskiinteistöt
Säkylän varuskunnan kuntotalo peruskorjataan27.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Puolustuskiinteistöt valmistelee Säkylän varuskunnan kuntotalon kattavaa peruskorjausta. Rakennusurakka on edennyt julkiseen kilpailutukseen, ja rakentamisen arvioidaan alkavan alkuvuodesta 2026. Hanke valmistuu vuoden 2027 aikana.
F-35-hävittäjien moottorien kokoonpano- ja huoltokiinteistö valmistui Nokian Linnavuoreen14.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Nokian Linnavuoressa sijaitseva F-35-hävittäjien moottorien kokoonpano- ja huoltokiinteistö on valmistunut suunnitellussa aikataulussa. Puolustuskiinteistöjen rakennuttamat tuotantotilat on luovutettu Patrialle, joka Puolustusvoimien strategisena kumppanina vastaa F135-moottorien kokoonpanosta, huollosta ja ylläpidosta.
Karjalan lennoston F-35-infrastruktuurin rakennustyöt ovat edenneet puoliväliin1.10.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Karjalan lennoston infrastruktuurin mittavat rakennushankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa Rissalan tukikohdassa. Lennostossa valmistaudutaan F-35-hävittäjien vastaanottoon vuonna 2028. Rakennustöissä saavutettiin merkittävä virstanpylväs 30. syyskuuta, kun suojatilan työmaalla juhlistettiin pohjantervajaisia.
Mehiläiset vahvistavat Upinniemen varuskunta-alueen luonnon monimuotoisuutta – tuottivat kesän aikana 40 kg hunajaa15.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Upinniemen varuskunnassa Kirkkonummella lenteli kesän ajan noin 120 000 tarhamehiläistä. Ne vahvistivat pölytyksellään luonnon monimuotoisuutta ja samalla tuottivat kiloittain paikallista ja puhdasta Upinniemen hunajaa.
Vekaranjärven korjaamohalli on harjakorkeudessa20.8.2025 10:15:00 EEST | Tiedote
Puolustushallinnon tiloista vastaava Puolustuskiinteistöt rakennuttaa Millogille uutta korjaamohallia Vekaranjärven varuskunta-alueelle. Vuoden 2024 lopussa käynnistyneet rakennustyöt etenevät suunnitellusti, ja rakennushankkeen harjannostajaisia vietettiin 19. elokuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme