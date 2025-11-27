Puolustuskiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen

Senaatti-kiinteistöt

Puolustuskiinteistöt

Tikkakosken sammutusvaahtovahingon riskinarvio valmistui

11.12.2025 19:00:00 EET | Senaatti-kiinteistöt | Puolustuskiinteistöt | Tiedote

Jaa

Tikkakosken tukikohdassa tapahtui viime helmikuussa sammutusvaahtovahinko, jonka vaikutuksia ympäristöön on seurattu säännöllisesti. Vahingosta aiheutuneet PFAS-pitoisuudet Alanen-järvessä ja Korpelanpurossa ovat yhä laskeneet. Ympäristö- ja terveysriskinarvion johtopäätöksenä viranomaisen asettama järven kalankäyttökielto pysyy voimassa.

Marraskuussa valmistuneen ympäristö- ja terveysriskinarvion mukaan Alanen-järvestä pyydettyjä kaloja ei tule käyttää ravinnoksi, eikä järvi- ja puroveden käyttöä ravintokasvien kasteluun toistaiseksi suositella. Pintaveden muulle käytölle ei riskinarviossa esitetä rajoituksia. Järvessä uiminen, järvivedellä peseytyminen tai sen käyttö löylyvetenä ei aiheuta terveyshaittaa.

Ympäristö- ja terveysriskinarvio perustuu Alanen-järvestä ja Korpelanpurosta kevään ja kesän aikana otettuihin vesi-, sedimentti- ja kalanäytteisiin. Riskinarvioinnissa todetaan, että helmikuisen sammutusvaahtopäästön haitta-ainepitoisuudet laskivat nopeasti, eikä vahingon havaittu aiheuttaneen akuuttia ympäristö- eikä terveyshaittaa. Sammutusvaahto ei sisältänyt ympäristölle haitallisimpia pitkäketjuisia PFAS-yhdisteitä.

Ympäristöriskin arvioidaan pääosin muodostuvan ylävirran puolella sijaitsevalta vanhalta, käytöstä poistetulta paloharjoittelualueelta. Alueelta kulkeutuu vesistöön pitkäketjuisia PFAS-yhdisteitä, joiden kertyminen sedimenttiin voi aiheuttaa haittaa sedimentin eliöstölle. Myös Alasen kaloihin kertyneet PFAS-yhdisteet ovat pääosin pitkäketjuisia yhdisteitä.

Riskinarviointia esiteltiin alueen asukkaille yleisötilaisuudessa 11.12.2025. Ympäristö- ja terveysriskinarvion on laatinut ulkopuolinen asiantuntija. Työn ohjaajana on toiminut Puolustuskiinteistöt, Puolustusvoimien ja Finavian toimeksiannosta. Alueen tarkkailua jatketaan ensi vuonna erikseen laadittavan tarkkailuohjelman mukaisesti. Käytöstä poistetulle paloharjoittelualueelle laaditaan riskinhallintasuunnitelma vuoden 2026 aikana.

Ympäristövahinko sai alkunsa sammutusjärjestelmän vikaantumisesta


Automaattisen sammutusjärjestelmän vika Ilmasotakoulun lentokonehallissa johti fluoripitoisen sammutusvaahtoliuoksen vuotoon helmikuussa 2025. Osa liuoksesta kulkeutui hulevesien mukana maastoon. Puolustuskiinteistöt ja Puolustusvoimat ryhtyivät heti rajaamaan päästöä keräämällä liuosta imuautoilla ja rakentamalla väliaikaisen padon hidastamaan aineen kulkeutumista Alanen-järveen.

Kiinteistön sammutusjärjestelmän sammutusvaahto vaihdettiin vuonna 2024 vaahtoon, joka ei sisällä ympäristölle haitallisimpia pitkäketjuisia PFAS-yhdisteitä. Alanen-järven vesi-, sedimentti- ja kalanäytteissä on kuitenkin todettu lyhytketjuisten yhdisteiden lisäksi myös pitkäketjuisia PFAS-yhdisteitä. Ne ovat todennäköisesti peräisin Tikkakosken lentokentän vanhalta, käytöstä poistetulta sammutusharjoittelualueelta.

Tietoa PFAS-yhdisteistä

  • PFAS = per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet
  • Käytetty laajasti vuosikymmeniä sammutusvaahtojen lisäksi teollisuudessa ja monissa kuluttajatuotteissa niiden vettä, likaa ja rasvaa hylkivien ominaisuuksien vuoksi sekä palonestoaineina joissain sisustustekstiileissä sekä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa.
  • Haitallisimmiksi todettujen PFAS-yhdisteiden käyttöä on rajoitettu maailmanlaajuisesti ja EU-alueella yli kymmenen vuoden ajan.
  • Esiintyvät ympäristössä ja eliöstössä kaikkialla.
  • Ympäristönlaatunormilla tarkoitetaan sellaista vesiympäristölle vaarallisen ja haitallisen aineen pitoisuutta pintavedessä, sedimentissä tai eliöissä, jota ei saa ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemiseksi ylittää.
  • Altistumista PFAS-yhdisteille ravinnon, huonepölyn ja hengitysilman kautta on vaikea välttää.
  • EU on asettanut raja-arvoja haitallisimmiksi todettujen PFAS-yhdisteiden enimmäispitoisuuksille kalassa ja muissa elintarvikkeissa.

Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus.

Avainsanat

ympäristö

Yhteyshenkilöt

Asukastiedottaminen:
Laukaan kunta, vs. ympäristötoimenjohtaja Pälvi Pöyhönen, palvi.poyhonen@laukaa.fi, 0400 569 811

Ympäristövahingon seurantatutkimukset:
Puolustuskiinteistöt, erityisasiantuntija Kari Koponen, kari.koponen@puolustuskiinteistot.fi, 0294 83 1402

Puolustuskiinteistöt

Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena. Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Puolustuskiinteistöt toimii myös valtionhallinnon osaamiskeskuksena kiinteistöihin ja niiden käyttöön liittyvissä ympäristökysymyksissä sekä ympäristörakentamisessa.

Puolustuskiinteistöt-logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Puolustuskiinteistöt

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye