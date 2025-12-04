Toimivat välityömarkkinat Pohjois-Karjalaan – työnhakijoille uusia mahdollisuuksia ja yksilöllisiä ratkaisuja
Pohjois-Karjalan työllisyysalue käynnistää ELY-keskuksen rahoittamana laajan kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on luoda toimivat välityömarkkinat ja tarjota uusia työllistymisen mahdollisuuksia tai löytää muita yksilöllisiä ratkaisuja lähes 4000 työnhakijalle. Hankkeen keskeistä kohderyhmää ovat pitkäaikaistyöttömät, nuoret, maahanmuuttajat ja täsmätyökykyiset. Toimivat välityömarkkinat Pohjois-Karjalaan (TOIMI) -hanke toteutetaan osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 8,6 miljoonaa euroa, josta ELY-keskus rahoittaa 6,9 miljoonaa euroa.
Mihin tarpeeseen vastataan?
Pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat yksilöllisiä ratkaisuja työllistyäkseen. Työllisyysalue kehittää uusia toimintamalleja ja yksilöllisiä ratkaisuja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi yhdessä työnantajien, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Tavoitteena työllistyminen, työttömyyden pitkittymisen ehkäisy, työvoiman saatavuuden lisääminen, kuntatalouden vahvistuminen, talouden kasvu ja hyvinvoinnin edistäminen.
Työllisyyspalveluissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia: työllisyyspalvelut siirtyivät valtiolta kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa ja palkkatukilainsäädännön uudistus on vähentänyt kuntien mahdollisuuksia tukea työllistymistä. Lisäksi myös kuntouttavan työtoiminnan osittainen siirto takaisin kuntien vastuulle on lisännyt kuntien tarvetta uudistaa työvoimapalveluita.
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
- Valmennusympäristöt kaikissa 13 kunnassa
Pysyvät valmennusympäristöt tarjoavat räätälöityjä työtehtäviä ja valmennuksia yksilöllisten tarpeiden mukaan.
- Työllistämislisän pilotointi työnantajille sekä tukimuodot työllistämisen edistämiseen
Uusi taloudellinen kannuste sekä muita tukimuotoja yrityksille ja yhdistyksille työllistämisen edistämiseksi.
- Tuetun yrittäjyyden malli
Matalampi kynnys siirtyä yrittäjäksi, tukea liikeidean kehittämiseen ja rahoitusratkaisuihin.
Hanketta valmisteltu laajassa yhteistyössä
ELY-keskuksen asiantuntijat ovat tehneet pitkäjänteistä ja vaikuttavaa työtä hankkeen toteuttamiseksi. Valmistelu on tehty tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen, Pohjois-Karjalan työllisyysalueen, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sekä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa. Yhteistyö on ollut avain merkittävien hankkeiden liikkeelle saattamiseen ja tuloksellisten toimien toteuttamiseen.
Euroopan sosiaalirahasto ESR+:n tavoitteena on tukea uusien työllisyysalueiden käynnistymistä ja vahvistaa työllisyydenhoidon rakenteita. ELY-keskuksen myöntämän ESR+ -rahoituksen avulla Pohjois-Karjalassa uskalletaan lähteä uudistamaan toimintatapoja ja aloittaa rakentamaan mallia, joka on skaalattavissa myös koko valtakunnan työllisyysalueille ja muokattavissa maakuntien tarpeisiin.
Nykyinen ELY-keskus ja 1.1.2026 toimintaa jatkava Itä-Suomen Elinvoimakeskus jatkaa yhteistyötä työllisyysalueiden kanssa ja kannustaa kaikkia maakuntia hyödyntämään ohjelmakauden maakuntiin osoitetut myöntövaltuudet vaikuttaviin ja tuloksia tuottaviin työllisyyshankkeisiin. Yhteistyöllä varmistetaan, että ESR+ -rahoitus tukee konkreettisia toimia, jotka katkaisevat työttömyyden pitkittymisen ja luovat uusia polkuja työhön.
Hankkeen tiedot
- Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan työllisyysalue
- Hankkeen kesto: 1.3.2026–30.9.2029
- Rahoitus: EU + valtio 6 901 089 €, kokonaiskustannukset 8 626 363 €.
Euroopan unionin rahoitus on hankkeen toteutumiselle ratkaisevaa.
Yhteyshenkilöt
Rahoitusasiantuntija Kimmo Kettunen, kimmo.kettunen(at)elinvoimakeskus.fi, p. 029 502 6161, Etelä-Savon ELY-keskus
Työllisyysaluejohtaja Riikka Vartiainen, riikka.vartiainen(at)joensuu.fi, p. 050 434 8641, Joensuun kaupunki
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, kalevi.polonen(at)elinvoimakeskus.fi, p. 029 502 6091, Etelä-Savon ELY-keskus
Rahoituspäällikkö Jonna Moilanen, jonna.moilanen(at)elinvoimakeskus.fi p.029 502 4167, Etelä-Savon ELY-keskus
