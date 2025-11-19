AKT: ”Työsopimuslain heikennys pyyhkäisee historiaan vuosikymmenten oikeuskäytännöt – varmuutta työsuhdeturvan tulevaisuudesta ei ole”
Eduskuntaan etenevä työsopimuslain muutos merkitsee, että hallitus madaltaa työntekijän irtisanomiskynnystä. Työntekijän työpaikka on joka hetki liipasimella. Töistä voidaan irtisanoa entistä herkemmin.
-Työsopimuslain heikennyksellä pyyhkäistään historiaan vuosikymmenten keskeinen oikeuskäytäntö, eikä varmuutta työsuhdeturvan tulevaisuudesta ole olemassa. Perustuslakivaliokuntakin on omassa lausunnossaan ottanut tämän epävarmuuden lisääntymisen esille, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä. Tämä merkitsee, että hallituksen lakiesitys työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta koskevasta lainsäädännöstä etenee tänään 11. joulukuuta valiokunnasta eduskuntaan.
Irtisanomisen helpottaminen on jatkoa lakimuutoksille, joilla määrätietoisesti heikennetään työntekijöiden asemaa. Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan jo vuoden 2026 alussa.
-Lakiuudistuksen työllisyysvaikutuksista ei edes ole luotettavaa arviota. Hallitus itsekin arvioi ne suuruusluokaltaan pieniksi, Ismo Kokko alleviivaa.
Työlainsäädännön heikennyksiä hallitus on perustellut laajasti positiivisilla työllisyysvaikutuksilla. Hallituksen oman esityksen mukaan irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutusta ei olemassa olevan tutkimustiedon perusteella voida arvioida luotettavasti, koska tutkimusnäyttö ei ole selvää. Hallitus itse toteaa esityksessään, että työllisyysvaikutukset ovat suuruusluokaltaan maltillisen pieniä. Voi siis todeta, että kyseessä on vain työsuhdeturvan heikennys työntekijän tappioksi ja vastaavasti työnantajan eduksi.
-Esitys tehdään tilanteessa, jossa hallituksen tulisi keskittyä työntekijöiden luottamuksen palauttamiseen. Taloutta ei saada kasvuun, kun työntekijöiden asemaa vain heikennetään, toteaa Ismo Kokko.
SAK:n tuore kysely luottamushenkilöille kertoo, että henkilöperusteiset irtisanomiset eivät ole harvinaisia. Kuljetusalalla ne ovat keskimääräistä yleisimpiä.
Niistä työpaikoista, joilla irtisanomisia oli tapahtunut, 39 prosenttia vastaajista kertoi niiden johtaneen erimielisyyteen työnantajan kanssa. Erimielisyydet olivat yleisimpiä kuljetusalalla (57 prosenttia).
Irtisanomisia helpottavasta lakihankkeesta on kyselyn mukaan keskusteltu lähes puolella (48 %) työpaikoista ja keskustelun sävy on ollut lähes yksinomaan kielteinen (94 %). Se heijastaa työntekijöiden laajaa huolta irtisanomissuojan heikkenemisestä.
Tiedot perustuvat SAK:n kyselyyn, johon vastasi 1000 SAK:laisten alojen luottamusmiestä.
Yhteyshenkilöt
Ismo KokkopuheenjohtajaAuto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryPuh:+358 40 732 5375ismo.kokko@akt.fi
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on n. 40 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.
