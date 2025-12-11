Inkoo saa 459 000 euroa ylimääräistä valtiontukea
RKP:n kansanedustaja ja Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström on tyytyväinen hallituksen päätökseen myöntää Inkoon kunnalle ylimääräistä harkinnanvaraista valtionosuutta. Rahoitusta myönnetään 459 000 euroa. Muut kunnat Länsi-Uudellamaalla eivät hakeneet avustusta.
– Tämä päätös on erittäin tärkeä ja tervetullut Inkoon kannalta. Kunnallamme on pitkään ollut haasteita, erityisesti sote-uudistuksen myötä tapahtuneiden valtionosuusmuutosten vuoksi. Inkoon valtionosuudet ovat olleet poikkeuksellisen alhaiset, ja nyt saatu lisätuki auttaa meitä turvaamaan tärkeiden peruspalvelujen rahoituksen, Wickström toteaa.
Valtionosuuslain 27 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta, jos kunta kokee taloudellisia vaikeuksia, jotka liittyvät erityisesti poikkeuksellisiin tai tilapäisiin kunnallistaloudellisiin haasteisiin. Tässä tapauksessa päätös perustuu erityisesti Joddbölen teollisuusalueen kehittämiseen, jonka osalta Inkoo on investoinut merkittävästi ja edistänyt alueen kasvua.
– Joddbölen alueen kehitys on ollut keskeinen tekijä tämän tukipäätöksen taustalla. Kunnallamme on ollut myös suuri investointivelka, mutta olemme saaneet sen hallintaan. Tämä on kuitenkin edelleen aiheuttanut korkokustannuksia, jotka ovat rasittaneet talouttamme. Tuki tulee juuri oikeaan aikaan, sillä se mahdollistaa jatkokehityksen ja tukee myös alueen elinkeinoelämän kasvua, Wickström lisää.
Wickström kiittää myös kuntaministeri Anna-Kaisa Ikosta (Kok.) hänen vahvistuksestaan, että Joddbölen kehitys on ollut keskeinen elementti tukipäätöksessä.
– Inkoon myönteinen suhtautuminen Joddbölen teollisuusalueen kehittämiseen on tunnistettu tärkeänä osana Suomen talouden kasvua. Tämä päätös tarjoaa meille paremmat mahdollisuudet kehittää kuntaa ja varmistaa, että voimme huolehtia tärkeistä palveluistamme erityisesti lapsille, nuorille ja perheille, Wickström korostaa.
Tämä tuki on selkeä osoitus siitä, että Inkoo on osaltaan mukana Suomen elinkeinoelämän ja alueellisen kehityksen edistämisessä. Wickström toivoo, että jokainen Inkoossa voi iloita tästä päätöksestä.
