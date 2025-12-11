THL viikolla 51/2025
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 11.12. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Verkkouutiset
- ma 15.12. THL julkaisee ensimmäiset tiedot tehohoidosta ja tehohoitopotilaista. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673
Blogit
- ke 17.12. Miten yhä useampi nuori kokisi kuuluvansa? Konkreettisia ratkaisuja osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.
Kirjoittajat: Sofia Hildén, erityisasiantuntija, Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio (ESR+), Opetushallitus, Venla Eirola, kehittämissuunnittelija, Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio (ESR+), SOS-Lapsikylä, Elina Kärkkäinen, suunnittelija, Edistävä ja ehkäisevä työ, THL, Emmi Rantanen, erikoissuunnittelija, Palvelujärjestelmä, THL
Lisätietoa:
Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi
Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa
THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista ja THL:n kirjakaupasta
THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL:n uusi raportointityökalu parantaa sote-rahoituslaskennan tietopohjan läpinäkyvyyttä ja helpottaa diagnoositietojen vertailua alueittain11.12.2025 07:45:00 EET | Tiedote
THL on julkaissut uuden raportointityökalun, josta voi tarkastella sote-rahoituksen laskennassa käytettäviä diagnoositietoja koko maan tasolla ja hyvinvointialueittain. Työkalu sisältää tietoja eri sairauksien tapausmääristä ja niiden kehityksestä eri tietolähteiden perusteella vuosilta 2021–2024 taulukkomuodossa ja kuvioina.
Hälsans framtidsbild ger information om eventuella utvecklingsförlopp för folksjukdomar och kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänster10.12.2025 00:01:00 EET | Pressmeddelande
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat webbtjänsten Hälsans framtidsbild (Terveyden tulevaisuuskuva). Tjänsten erbjuder prognoser som bygger på den historiska utvecklingen och möjliga framtidsscenarier för befolkningens sjuklighet, begränsningar i funktions- och arbetsförmågan samt riskfaktorer som påverkar dessa, såsom levnadsvanorna.
Terveyden tulevaisuuskuva antaa tietoa kansansairauksien mahdollisista kehityskuluista ja terveyspalveluiden kustannuksista10.12.2025 00:01:00 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut Terveyden tulevaisuuskuva -verkkopalvelun. Palvelu tarjoaa menneeseen kehitykseen perustuvia ennusteita ja mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita väestön sairastavuudesta, toiminta- ja työkyvyn rajoitteista sekä niihin vaikuttavista riskitekijöistä, kuten elintavoista.
THL viikolla 50/20254.12.2025 16:16:39 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 4.12. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 10.12. Uusi verkkopalvelu antaa tietoa kansansairauksien mahdollisista kehityskuluista ja kustannuksista. Lisätiedot: leena.piponius(at)thl.fi, puh. 029 524 7890 to 11.12. THL:n julkaisee uuden verkkopalvelun, joka parantaa sote-rahoituksen tarvelaskennassa käytettävän tietopohjan läpinäkyvyyttä sekä helpottaa diagnoositietojen vertailua alueittain. Visuaalinen raportointityökalu sisältää tietoja eri sairauksien tapausmääristä ja niiden kehityksestä eri
THL viikolla 49/202527.11.2025 15:26:05 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 27.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset ma 1.12. THL julkaisee maailman aids-päivänä 1. joulukuuta kansallisen strategian hivin ja kroonisten virushepatiittiepidemioiden torjuntaan. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 ma 1.12. THL:n selvityksessä tarkastellaan, millainen vaikutus julkiseen talouteen ja eri väestöryhmiin olisi, jos sijoitusvarallisuutta huomioitaisiin julkisessa ympärivuorokautisen hoivan maksuissa. Tällä hetkellä maksut perustuvat asiakkaiden tuloihin. Lis
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme