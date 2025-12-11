Pirkanmaan hyvinvointialue

Uusi sädesuoja Taysin verisuonikeskuksessa vähentää henkilökunnan saamaa sirontasäteilyä ja parantaa työturvallisuutta merkittävästi

11.12.2025 15:29:26 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Angiografiatoimenpiteissä potilaasta siroava säteily on suurin säteilyaltistuksen aiheuttaja leikkaussalin henkilökunnalle. Taysin verisuonikeskus on ottanut käyttöön uudenlaisen säteilysuojajärjestelmän, joka alustavien mittausten perusteella vähentää henkilöstön saamaa säteilyä merkittävästi.

Lääkäri Janne Korhonen seisoo leikkaussalissa pöydän takana.
Radiologian erikoislääkäri Janne Korhonen kertoo uuden suojajärjestelmän parantavan sekä työturvallisuutta että ergonomiaa leikkaussalissa. Tanja Rämö / Pirkanmaan hyvinvointialue

Angiografian eli verisuonten varjoainekuvauksen tarkoituksena on paikallistaa muilla kuvantamismenetelmillä suonistossa todetut ahtaumat, pullistumat ja vuodot sekä hoitaa ne samassa yhteydessä suonensisäisesti. Angiografiatoimenpide voi olla esimerkiksi pallolaajennus, stentin eli metalliverkon asennus tai veritulpan liuotus.

Osa angiografiassa käytettävästä röntgensäteilystä siroaa, eli muuttaa suuntaansa osuessaan potilaaseen. Tämä potilaasta siroava haitallinen hajasäteily on suurin säteilyaltistuksen aiheuttaja leikkaukseen osallistuvalle henkilökunnalle.

Uusi suoja parantaa myös työergonomiaa

Potilaasta siroavaa säteilyä voidaan vähentää muun muassa puettavilla henkilökohtaisilla suojilla sekä saliin pysyvästi sijoitettavilla erilaisilla säteilysuojilla.

Tays Keskussairaalan verisuonikeskus on hankkinut täysin uudenlaisen Rampart M1128 -sirontasuojausjärjestelmän, joka estää potilaasta lähtevän sironnan toimenpiteen tekijän puolelle erittäin tehokkaasti. Verisuonikeskuksen suojajärjestelmä on ensimmäinen vastaava Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Taysin fyysikoiden tekemien alustavien mittausten perusteella toimenpiteen tekijän saama säteilyn määrä väheni lantion korkeudella lähes 90 prosenttia ja kilpirauhasen korkeudella 95 prosenttia salin aikaisempaan suojaukseen verrattuna.

– Uuden suojan käyttöönotto parantaa merkittävästi henkilökunnan työturvallisuutta, toteaa toimenpideradiologian palvelulinjaesihenkilö Janne Korhonen.

– Tämä mahdollistaa myös kevyempien henkilökohtaisten sädesuojavaatteiden käyttämisen, mikä parantaa työergonomiaa erityisesti pidemmissä toimenpiteissä.

Lääkäri Janne Korhonen seisoo leikkaussalissa pöydän takana.
Radiologian erikoislääkäri Janne Korhonen kertoo uuden suojajärjestelmän parantavan sekä työturvallisuutta että ergonomiaa leikkaussalissa.
Tanja Rämö / Pirkanmaan hyvinvointialue
Lääkäri Janne Korhonen seisoo leikkauspöydän ääressä sädesuojan takana. Sädesuoja on alhaalta musta ja ylhäältä läpinäkyvä.
– Uusi sädesuoja mahdollistaa kevyempien henkilökohtaisten sädesuojavaatteiden käyttämisen, radiologian erikoislääkäri Janne Korhonen kertoo.
Tanja Rämö / Pirkanmaan hyvinvointialue
