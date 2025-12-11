Uusi sädesuoja Taysin verisuonikeskuksessa vähentää henkilökunnan saamaa sirontasäteilyä ja parantaa työturvallisuutta merkittävästi
Angiografiatoimenpiteissä potilaasta siroava säteily on suurin säteilyaltistuksen aiheuttaja leikkaussalin henkilökunnalle. Taysin verisuonikeskus on ottanut käyttöön uudenlaisen säteilysuojajärjestelmän, joka alustavien mittausten perusteella vähentää henkilöstön saamaa säteilyä merkittävästi.
Angiografian eli verisuonten varjoainekuvauksen tarkoituksena on paikallistaa muilla kuvantamismenetelmillä suonistossa todetut ahtaumat, pullistumat ja vuodot sekä hoitaa ne samassa yhteydessä suonensisäisesti. Angiografiatoimenpide voi olla esimerkiksi pallolaajennus, stentin eli metalliverkon asennus tai veritulpan liuotus.
Osa angiografiassa käytettävästä röntgensäteilystä siroaa, eli muuttaa suuntaansa osuessaan potilaaseen. Tämä potilaasta siroava haitallinen hajasäteily on suurin säteilyaltistuksen aiheuttaja leikkaukseen osallistuvalle henkilökunnalle.
Uusi suoja parantaa myös työergonomiaa
Potilaasta siroavaa säteilyä voidaan vähentää muun muassa puettavilla henkilökohtaisilla suojilla sekä saliin pysyvästi sijoitettavilla erilaisilla säteilysuojilla.
Tays Keskussairaalan verisuonikeskus on hankkinut täysin uudenlaisen Rampart M1128 -sirontasuojausjärjestelmän, joka estää potilaasta lähtevän sironnan toimenpiteen tekijän puolelle erittäin tehokkaasti. Verisuonikeskuksen suojajärjestelmä on ensimmäinen vastaava Yhdysvaltojen ulkopuolella.
Taysin fyysikoiden tekemien alustavien mittausten perusteella toimenpiteen tekijän saama säteilyn määrä väheni lantion korkeudella lähes 90 prosenttia ja kilpirauhasen korkeudella 95 prosenttia salin aikaisempaan suojaukseen verrattuna.
– Uuden suojan käyttöönotto parantaa merkittävästi henkilökunnan työturvallisuutta, toteaa toimenpideradiologian palvelulinjaesihenkilö Janne Korhonen.
– Tämä mahdollistaa myös kevyempien henkilökohtaisten sädesuojavaatteiden käyttämisen, mikä parantaa työergonomiaa erityisesti pidemmissä toimenpiteissä.
