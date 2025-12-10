Vedonlyöntitutkinnan kurinpitopäätösten valitusaika päättynyt – näin käsittely etenee

Tausta: Salibandyn vedonlyöntitutkinnan kurinpitopäätöksiä annettu

Salibandyä koskettava vedonlyöntitutkinta nousi julkisuuteen kesäkuussa 2025. Veikkaus havaitsi omissa tutkimuksissaan, että suomalaisessa huippusalibandyssä vaikuttaa tapahtuneen epäilyttävää, säännöissä ja sopimuksissa kiellettyä vedonlyöntiä. Asian tutkinnasta vastasi Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ja kurinpidosta Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR).

KKR:n kurinpitopäätöksiä annettiin tiedoksi ja viestittiin viime viikon keskiviikkona 3.12.2025. Kurinpitorangaistuksia saaneilla henkilöillä oli viikko aikaa toimittaa jatkokäsittelylupahakemus ja muutoksenhaku valituslautakunnalle. Muutoksenhakuaika päättyi tämän viikon keskiviikkona 10.12.2025 klo 23.59.

SUEKin tutkinnassa kuultiin kaikkiaan 115 henkilöä. Kilpailukieltoon määrättiin yhteensä 80 henkilöä. Määräaikaan mennessä yhdeksän kurinpitorangaistuksen saanutta henkilöä toimitti muutoshakemuksen valituslautakunnalle.

Valituslautakunta toimii muutoksenhakuelimenä salibandyn kurinpitoasioissa. Salibandyliiton toimintasääntöjen mukaan valituslautakunnan nimeää liiton kokous ja kokoonpanoa täydentää tarvittaessa Salibandyliiton valtuusto.

Valituslautakunta käsittelee muutoksenhaut mahdollisimman nopeasti Salibandyliiton kilpailusääntöjen 70 § Muutoksenhaku ja 71 § Täytäntöönpano ja raukeaminen mukaisesti. Kilpailusääntöjen perusteella valituslautakunta voi määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi jo ennen asian ratkaisemista.

Valituslautakunnan puheenjohtajana toimii Markus Neimo (OTM). Muut jäsenet ovat Riitta Hellgren, Mikko Kohtala (OTM), Jari Oksanen ja Henrik Zilliacus (OTM).

Valituslautakunnassa tulee olla vähintään kolme toimikelpoista jäsentä, jotta se on päätösvaltainen. Vedonlyöntitutkinnan osalta valituslautakunnan jäsenistä Hellgren, Oksanen ja Zilliacus ovat jäävejä käsittelemään asiakokonaisuutta, joten valituslautakunnan kokoonpanoa täydennettiin tämän viikon tiistaina ylimääräisessä Salibandyliiton valtuuston kokouksessa. Ylimääräisen valtuuston kokouksen kutsui koolle liiton hallitus. Valtuusto täydensi valituslautakunnan kokoonpanoa henkilöllä Ilmari Eskola (OTM).

Valituslautakunnan päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan.