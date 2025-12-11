SDP

SDP:n Matias Mäkynen: Kokoomus antaa hiljaisen hyväksyntänsä raskaussyrjinnälle

11.12.2025 16:13:39 EET | SDP | Tiedote

Jaa

Orpon hallitus lisää päätöksillään raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä, vaikka on hallitusohjelmassa sitoutunut puuttumaan tehokkaammin raskaus- ja perhevapaasyrjintään, kritisoi SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

 – Määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättäminen on yleisin raskaussyrjinnän muoto Suomessa. Orpon hallituksen lakiluonnoksessa myönnetään, että määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen tarkoittaa todennäköisesti myös raskaussyrjintätapausten määrän kasvua. Silti hallitus on helpottamassa määräaikaisten työsopimusten tekemistä. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa yhä useampi työsopimus on määräaikainen, kuten tänään julkistetussa Akavan kyselytutkimuksessakin todettiin.

 – Kokoomuksen kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén totesi maaliskuussa, että raskaussyrjintä on erityisen yleistä määräaikaisissa työsuhteissa. Jos kokoomus tosissaan haluaisi puuttua raskaussyrjintään, miksi se on pääministeripuolueena ajamassa lakia, jolla on täysin päinvastainen vaikutus, Mäkynen kysyy.

SDP on järjestelmällisesti kritisoinut hallitusta siitä, että sen toimet lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Esimerkiksi myös eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä oleva irtisanomisen helpottaminen lisää riskiä joutua raskaus- ja perhevapaasyrjinnän uhriksi.

 – Irtisanomisen helpottamisen ja perusteettomien määräaikaisuuksien mahdollistamisen työllisyysvaikutukset ovat hallituksen omien lakiesitystenkin mukaan vähäiset, mutta niiden seurauksena yhä useampi perhettä perustava nuori aikuinen tulee joutumaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnän uhriksi. Naisten kasvava epävarmuus työelämässä estää monelta perhehaaveiden toteutumisen ja heikentää entisestään syntyvyyttä. Tälle kaikelle kokoomus antaa hiljaisen hyväksyntänsä, Mäkynen toteaa.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: ”Katsokaa, orava!” huutaa Purra leikatessaan köyhimpien suomalaisten toimeentuloa10.12.2025 09:00:32 EET | Tiedote

Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää toimeentulotukeen uusia rajoituksia maahanmuuttajille. Purran avaus, jota hän ei ole saamassa eteenpäin edes Orpon hallituksessa, on pelkkä yritys hämätä suomalaisia samaan aikaan, kun eduskunta käsittelee tähän mennessä rajuinta pienituloisiin kohdistuvaa leikkausta. Hallitus jatkaa myös epäonnistunutta politiikkaansa ja poistaa suojaosat nyt toimeentulotuesta, sanoo SDP:n Matias Mäkynen.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Yle sysää moraalisen vastuun Euroviisuihin osallistumisesta yksittäisille artisteille5.12.2025 15:24:17 EET | Tiedote

Yle kertoi eilen, että Suomi osallistuu Euroviisuihin siitä huolimatta, että Euroopan yleisradiounioni EBU:n päätöksellä myös Israel osallistuu viisuihin. Ylen perustelut päätökselle ontuvat. Välttelemällä vastuuta Yle uhkaa tahrata myös UMK:n maineen ja sysää vastuun ja kritiikin osallistumisesta yksittäisten artistien harteille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye