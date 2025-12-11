SDP:n Matias Mäkynen: Kokoomus antaa hiljaisen hyväksyntänsä raskaussyrjinnälle
Orpon hallitus lisää päätöksillään raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä, vaikka on hallitusohjelmassa sitoutunut puuttumaan tehokkaammin raskaus- ja perhevapaasyrjintään, kritisoi SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen.
– Määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättäminen on yleisin raskaussyrjinnän muoto Suomessa. Orpon hallituksen lakiluonnoksessa myönnetään, että määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen tarkoittaa todennäköisesti myös raskaussyrjintätapausten määrän kasvua. Silti hallitus on helpottamassa määräaikaisten työsopimusten tekemistä. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa yhä useampi työsopimus on määräaikainen, kuten tänään julkistetussa Akavan kyselytutkimuksessakin todettiin.
– Kokoomuksen kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén totesi maaliskuussa, että raskaussyrjintä on erityisen yleistä määräaikaisissa työsuhteissa. Jos kokoomus tosissaan haluaisi puuttua raskaussyrjintään, miksi se on pääministeripuolueena ajamassa lakia, jolla on täysin päinvastainen vaikutus, Mäkynen kysyy.
SDP on järjestelmällisesti kritisoinut hallitusta siitä, että sen toimet lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Esimerkiksi myös eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä oleva irtisanomisen helpottaminen lisää riskiä joutua raskaus- ja perhevapaasyrjinnän uhriksi.
– Irtisanomisen helpottamisen ja perusteettomien määräaikaisuuksien mahdollistamisen työllisyysvaikutukset ovat hallituksen omien lakiesitystenkin mukaan vähäiset, mutta niiden seurauksena yhä useampi perhettä perustava nuori aikuinen tulee joutumaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnän uhriksi. Naisten kasvava epävarmuus työelämässä estää monelta perhehaaveiden toteutumisen ja heikentää entisestään syntyvyyttä. Tälle kaikelle kokoomus antaa hiljaisen hyväksyntänsä, Mäkynen toteaa.
