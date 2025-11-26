Uusi energia-alan kumppanuus: Solnet Group ja iwell tarjoavat yrityksille tehokkaamman tavan hallita energiankäyttöään

Suomalainen aurinkoenergiaratkaisujen toimittaja Solnet Group ja hollantilainen energianhallintaohjelmistojen (EMS) ja akkuenergiavarastojen asiantuntija iwell yhdistävät osaamisensa tarjotakseen eurooppalaisille yrityksille integroidun energiaratkaisun, joka parantaa energiankäytön älykkyyttä, vakautta ja kestävyyttä kasvavan energiamarkkinoiden epävarmuuden keskellä. Osapuolet ilmoittivat kumppanuudesta Suomen ja Alankomaiden välisen kauppavaltuuskunnan vierailun yhteydessä torstaina 11.12.2025. Yhteistyö keskittyy aluksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Alankomaihin ja Saksaan, joissa tarve turvallisille, kustannustehokkaille ja vähäpäästöisille energiaratkaisuille kasvaa nopeasti.

Solnet tuo yhteistyöhön teknisen asiantuntemuksensa, laajan asiakasverkostonsa sekä pitkäaikaisen kokemuksensa suurten aurinkosähkö- (PV) ja energiavarastohankkeiden (BESS) suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. iwell toimittaa akkujärjestelmät sekä älykkään energianhallintaohjelmiston (EMS), joiden avulla yritykset voivat optimoida oman energiantuotantonsa ja -kulutuksensa. Näiden vahvuuksien yhdistäminen tuottaa integroidun ratkaisun, jonka avulla yritykset voivat tuottaa, varastoida ja hyödyntää energiaansa tehokkaasti erityisesti silloin, kun sähköverkko on ruuhkautunut tai sähkön hinta nousee voimakkaasti.

Ratkaisu energiamarkkinoiden epävarmuuteen



Kumppanuus käynnistyy aikana, jolloin geopoliittiset jännitteet ja sähköverkon kuormitus lisäävät tarvetta vähentää riippuvuutta ulkoisista tekijöistä. Yhä useampi yritys pyrkii hallitsemaan omaa energiankulutustaan ja -hankintaansa sekä pienentämään kustannuksiaan ja lisäämään toimintavarmuuttaan.

Alankomaissa ruuhkautunut sähköverkko on pakottanut yritykset ja energiatoimijat ottamaan käyttöön uusia varastointi- ja energianhallintaratkaisuja. Näiden ratkaisujen tuottama osaaminen hyödyttää nyt myös muita markkinoita, Suomi mukaan lukien. Solnet näkee iwellin teknologiassa ja kokemuksessa mahdollisuuden tuoda tämän hollantilaisen etumatkan Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden Euroopan markkinoiden käyttöön entistä nopeammin.

Jan Willem de Jong, iwellin toimitusjohtaja ja perustaja, toteaa:

"Energia on keskeisessä roolissa EU:n kokonaisturvallisuudessa. Hyvä uutinen eurooppalaisille yrityksille on, että tie kohtuuhintaiseen energiaomavaraisuuteen perustuu puhtaaseen energiaan. Tämän yhteistyön avulla voimme auttaa yrityksiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Suomessa, Saksassa ja Benelux-maissa hallitsemaan energiakustannuksiaan paremmin ja kasvattamaan energiaomavaraisuuttaan."

Integroidut ratkaisut yrityksille



Solnet toimii asiakkaiden ensisijaisena yhteyshenkilönä ja vastaa aurinkosähköjärjestelmien toimituksesta ja rakentamisesta. iwell toimittaa akkuenergiavarastot ja energianhallintaohjelmiston, joka ohjaa kaikkia energiavirtoja. Asiakkaat saavat näin yhden toimijan kautta kokonaisratkaisun, joka yhdistää aurinkopaneelit, energian varastoinnin ja älykkään energianhallinnan. Tämä helpottaa käyttöönottoa ja parantaa energiajärjestelmän tasapainoa ja tehokkuutta.

Solnet Groupin hallituksen puheenjohtaja Arttur Kulvik jatkaa:

“Kun yhdistämme teknologiamme, yritykset voivat hallita energiankäyttöään aiempaa älykkäämmin. Ne ovat vähemmän alttiita hintapiikeille ja voivat reagoida joustavasti kulutuksen ja tuotannon vaihteluihin. Tämä lisää yritysten toimintavarmuutta muuttuvassa markkinassa.”

Osapuolet pyrkivät allekirjoittamaan lopullisen kumppanuussopimuksen vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.