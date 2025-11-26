Uusi energia-alan kumppanuus: Solnet Group ja iwell tarjoavat yrityksille tehokkaamman tavan hallita energiankäyttöään
Yhteistyö vahvistaa eurooppalaisten yritysten energiaomavaraisuutta ja toimintavarmuutta geopoliittisen epävarmuuden keskellä
Suomalainen aurinkoenergiaratkaisujen toimittaja Solnet Group ja hollantilainen energianhallintaohjelmistojen (EMS) ja akkuenergiavarastojen asiantuntija iwell yhdistävät osaamisensa tarjotakseen eurooppalaisille yrityksille integroidun energiaratkaisun, joka parantaa energiankäytön älykkyyttä, vakautta ja kestävyyttä kasvavan energiamarkkinoiden epävarmuuden keskellä. Osapuolet ilmoittivat kumppanuudesta Suomen ja Alankomaiden välisen kauppavaltuuskunnan vierailun yhteydessä torstaina 11.12.2025. Yhteistyö keskittyy aluksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Alankomaihin ja Saksaan, joissa tarve turvallisille, kustannustehokkaille ja vähäpäästöisille energiaratkaisuille kasvaa nopeasti.
Solnet tuo yhteistyöhön teknisen asiantuntemuksensa, laajan asiakasverkostonsa sekä pitkäaikaisen kokemuksensa suurten aurinkosähkö- (PV) ja energiavarastohankkeiden (BESS) suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. iwell toimittaa akkujärjestelmät sekä älykkään energianhallintaohjelmiston (EMS), joiden avulla yritykset voivat optimoida oman energiantuotantonsa ja -kulutuksensa. Näiden vahvuuksien yhdistäminen tuottaa integroidun ratkaisun, jonka avulla yritykset voivat tuottaa, varastoida ja hyödyntää energiaansa tehokkaasti erityisesti silloin, kun sähköverkko on ruuhkautunut tai sähkön hinta nousee voimakkaasti.
Ratkaisu energiamarkkinoiden epävarmuuteen
Kumppanuus käynnistyy aikana, jolloin geopoliittiset jännitteet ja sähköverkon kuormitus lisäävät tarvetta vähentää riippuvuutta ulkoisista tekijöistä. Yhä useampi yritys pyrkii hallitsemaan omaa energiankulutustaan ja -hankintaansa sekä pienentämään kustannuksiaan ja lisäämään toimintavarmuuttaan.
Alankomaissa ruuhkautunut sähköverkko on pakottanut yritykset ja energiatoimijat ottamaan käyttöön uusia varastointi- ja energianhallintaratkaisuja. Näiden ratkaisujen tuottama osaaminen hyödyttää nyt myös muita markkinoita, Suomi mukaan lukien. Solnet näkee iwellin teknologiassa ja kokemuksessa mahdollisuuden tuoda tämän hollantilaisen etumatkan Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden Euroopan markkinoiden käyttöön entistä nopeammin.
Jan Willem de Jong, iwellin toimitusjohtaja ja perustaja, toteaa:
"Energia on keskeisessä roolissa EU:n kokonaisturvallisuudessa. Hyvä uutinen eurooppalaisille yrityksille on, että tie kohtuuhintaiseen energiaomavaraisuuteen perustuu puhtaaseen energiaan. Tämän yhteistyön avulla voimme auttaa yrityksiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Suomessa, Saksassa ja Benelux-maissa hallitsemaan energiakustannuksiaan paremmin ja kasvattamaan energiaomavaraisuuttaan."
Integroidut ratkaisut yrityksille
Solnet toimii asiakkaiden ensisijaisena yhteyshenkilönä ja vastaa aurinkosähköjärjestelmien toimituksesta ja rakentamisesta. iwell toimittaa akkuenergiavarastot ja energianhallintaohjelmiston, joka ohjaa kaikkia energiavirtoja. Asiakkaat saavat näin yhden toimijan kautta kokonaisratkaisun, joka yhdistää aurinkopaneelit, energian varastoinnin ja älykkään energianhallinnan. Tämä helpottaa käyttöönottoa ja parantaa energiajärjestelmän tasapainoa ja tehokkuutta.
Solnet Groupin hallituksen puheenjohtaja Arttur Kulvik jatkaa:
“Kun yhdistämme teknologiamme, yritykset voivat hallita energiankäyttöään aiempaa älykkäämmin. Ne ovat vähemmän alttiita hintapiikeille ja voivat reagoida joustavasti kulutuksen ja tuotannon vaihteluihin. Tämä lisää yritysten toimintavarmuutta muuttuvassa markkinassa.”
Osapuolet pyrkivät allekirjoittamaan lopullisen kumppanuussopimuksen vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Philip van De LindeChief Commercial OfficerSolnet Group / Sales and MarketingPuh:+31639557751philip.vandelinde@solnet.group
Prithvi KhannaInternational Key Account ManagerSolnet Groupprithvi.khanna@solnet.group
Arttur KulvikHallituksen puheenjohtajaSolnet GroupPuh:+31621238224arttur.kulvik@solnet.group
Kuvat
Tietoa Solnet Groupista
Solnet Group on eurooppalainen energiayhtiö, joka toimittaa yritysasiakkaille aurinko- ja energiavarastoratkaisuja (PV ja BESS). Yhtiö perustettiin vuonna 2014, ja se on toteuttanut yli 1000 projektia eri puolilla Eurooppaa. Solnet auttaa asiakkaitaan lisäämään uusiutuvan energian käyttöä turvallisilla, kannattavilla ja helppokäyttöisillä ratkaisuilla. Sen asiakaskuntaan kuuluu Fortune 500 -yrityksiä, sijoitusrahastoja, kauppakeskuksia, vähittäiskaupan toimijoita, teollisuuslaitoksia ja logistiikkayrityksiä. Solnetin päätoimipaikat sijaitsevat Amsterdamissa, Frankfurtissa ja Helsingissä, jossa myös yrityksen pääkonttori sijaitsee.
Lisätietoja: www.solnet.group
Tietoa iwellistä
iwell on kansainvälinen puhdasteknologiayritys, joka vahvistaa Euroopan energiaturvallisuutta auttamalla kaupallisia ja teollisia toimijoita (C&I) saavuttamaan energiaomavaraisuutta. Yhtiö tarjoaa älykästä energianhallintaohjelmistoa ja akkujärjestelmiä, joiden avulla puhtain kilowattitunti on myös edullisin. Samalla ratkaisut parantavat yritysten toimintavarmuutta Euroopan yhä volatiilimmassa energiamaisemassa. Vuonna 2016 perustettu iwell on toteuttanut yli 400 projektia ja kasvanut 110 hengen organisaatioksi. Yrityksellä on toimistot Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Belgiassa, Saksassa ja Alankomaissa, jossa yrityksen pääkonttori sijaitsee.
Lisätietoja: www.iwell.eu
