Kymenlaakson hyvinvointialue HPK Palvelut Oy:n omistaja-asiakkaaksi – talous- ja henkilöstöpalvelut keskitetään yhtiölle vaiheittain

11.12.2025 15:59:54 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2025, että Kymenlaakson hyvinvointialue liittyy HPK Palvelut Oy:n omistaja-asiakkaaksi. Yhtiön omistaja-asiakkaita ovat entuudestaan Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.

Päätöksen myötä hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöpalvelut järjestetään jatkossa HPK Palvelut Oy:n kautta suunnitellun siirtymävaiheen jälkeen. Yhteistyö kattaa kirjanpito- ja reskontrapalvelut sekä palkanlaskennan. Lisäksi HPK Palvelut Oy tarjoaa käännöspalveluita, joiden osalta yhteistyö Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa on jo aloitettu.

Tavoiteaikataulun mukaan HPK Palvelut Oy tuottaa tarvittavat talous- ja henkilöstöpalvelut Kymenlaakson hyvinvointialueelle viimeistään vuoden 2027 alusta.

HPK Palvelut Oy:n nykyiset omistajat Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ovat tehneet päätökset uusista omistajuuksista Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksessa 27.11.2025 ja Porvoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2025.

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Vuoden 2026 talousarviosta esitetään tulokseltaan 26,7 miljoonaa alijäämäistä. Hyvinvointialueen taloutta haastaa kaikista hyvinvointialueista pienin rahoituksen kasvu samalla kun kymenlaaksolaisten tarve palveluille lisääntyy. Hyvinvointialuejohtajan esitys talousarviosta julkaistiin 27.11.2025. Aluehallitus käsittelee talousarviota kokouksessaan 2.12. ja talousarviosta päättää aluevaltuusto 9.12.

