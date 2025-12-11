Kymenlaakson hyvinvointialue HPK Palvelut Oy:n omistaja-asiakkaaksi – talous- ja henkilöstöpalvelut keskitetään yhtiölle vaiheittain

Päätöksen myötä hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöpalvelut järjestetään jatkossa HPK Palvelut Oy:n kautta suunnitellun siirtymävaiheen jälkeen. Yhteistyö kattaa kirjanpito- ja reskontrapalvelut sekä palkanlaskennan. Lisäksi HPK Palvelut Oy tarjoaa käännöspalveluita, joiden osalta yhteistyö Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa on jo aloitettu.

Tavoiteaikataulun mukaan HPK Palvelut Oy tuottaa tarvittavat talous- ja henkilöstöpalvelut Kymenlaakson hyvinvointialueelle viimeistään vuoden 2027 alusta.

HPK Palvelut Oy:n nykyiset omistajat Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ovat tehneet päätökset uusista omistajuuksista Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksessa 27.11.2025 ja Porvoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2025.