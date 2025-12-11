Kymenlaakson hyvinvointialue HPK Palvelut Oy:n omistaja-asiakkaaksi – talous- ja henkilöstöpalvelut keskitetään yhtiölle vaiheittain
Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2025, että Kymenlaakson hyvinvointialue liittyy HPK Palvelut Oy:n omistaja-asiakkaaksi. Yhtiön omistaja-asiakkaita ovat entuudestaan Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.
Päätöksen myötä hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöpalvelut järjestetään jatkossa HPK Palvelut Oy:n kautta suunnitellun siirtymävaiheen jälkeen. Yhteistyö kattaa kirjanpito- ja reskontrapalvelut sekä palkanlaskennan. Lisäksi HPK Palvelut Oy tarjoaa käännöspalveluita, joiden osalta yhteistyö Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa on jo aloitettu.
Tavoiteaikataulun mukaan HPK Palvelut Oy tuottaa tarvittavat talous- ja henkilöstöpalvelut Kymenlaakson hyvinvointialueelle viimeistään vuoden 2027 alusta.
HPK Palvelut Oy:n nykyiset omistajat Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ovat tehneet päätökset uusista omistajuuksista Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksessa 27.11.2025 ja Porvoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2025.
Yhteyshenkilöt
Ismo Korhonenkonsernipalveluiden toimialajohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:0406688251ismo.korhonen@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Kymenlaakson kausirokotuskattavuus maan keskiarvoa korkeampi11.12.2025 13:20:05 EET | Tiedote
Rokotuskierroksella tarjottiin ajalla 4.10.–27.11.2025 maksutonta influenssarokotetta ja koronarokotteen tehostetta ennalta määritellyille kohderyhmille.
Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen seuraavien vuosien strategisista ja taloudellisista tavoitteista10.12.2025 09:06:16 EET | Tiedote
Aluevaltuusto kokoontui 9.12.2025 käsittelemään muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaa, tuottavuusohjelmaa ja talousarviota. Kokouksen tallenne on katsottavissa hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvioesitys vuodelle 2026 lievästi alijäämäinen28.11.2025 09:04:32 EET | Tiedote
Vuoden 2026 talousarviosta esitetään tulokseltaan 26,7 miljoonaa alijäämäistä. Hyvinvointialueen taloutta haastaa kaikista hyvinvointialueista pienin rahoituksen kasvu samalla kun kymenlaaksolaisten tarve palveluille lisääntyy. Hyvinvointialuejohtajan esitys talousarviosta julkaistiin 27.11.2025. Aluehallitus käsittelee talousarviota kokouksessaan 2.12. ja talousarviosta päättää aluevaltuusto 9.12.
Hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät 19.11.2025 – muutoksia erityisesti psykiatristen ja päihdepalveluiden toimintaan24.11.2025 14:03:39 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut käytiin aikajaksolla 7.10. –19.11.2025. Neuvotteluissa käsiteltiin suunnitelmia hyvinvointialueen toimintaan kohdistuvista muutoksista, jotka koskevat palveluiden sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisointia.
Talous- ja henkilöstöpalveluiden yhteistuotannon selvitystyö on edennyt – asiaa valmistellaan päätöksentekoon18.11.2025 10:46:25 EET | Tiedote
Elokuussa alkaneen selvitysprojektin aikana on vahvistunut ajatus, että Kymenlaakson hyvinvointialue voisi toteuttaa talous- ja henkilöstöpalveluita HPK Palvelut Oy:n omistaja-asiakkuuden kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme