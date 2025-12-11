Elinkeinoelämän järjestöt ehdottavat mahdollisuutta kaupparekisteri-ilmoitusten ennakkotarkastukseen
Keskuskauppakamari, Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry, Pääomasijoittajat ry ja Elinkeinoelämän keskusliitto ry ovat tehneet työ- ja elinkeinoministeriölle aloitteen kaupparekisterilain pikaisesta muuttamisesta kaupparekisteri-ilmoitusten ennakkotarkastuksen mahdollistamiseksi
Aloitteen tehneet järjestöt ovat kuluneen syksyn aikana saaneet jäsenyritystensä edustajilta, suurimmista asianajotoimistoista sekä tilintarkastusyhteisöiltä erittäin huolestuneita yhteydenottoja liittyen kaupparekisterin toimintaan. Yhteydenotoissa esitetyt huolet ovat liittyneet muun muassa osakeantien ja erilaisten yritysjärjestelyjen käsittelyaikojen venymiseen sekä aikatauluja koskeviin epävarmuuksiin.
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on luopunut kaupparekisteri-ilmoitusten ja niiden liiteasiakirjojen luonnosten epävirallisesta etukäteiskommentoinnista, mikä on vaikeuttanut huomattavasti merkittävien yhtiötapahtumien, kuten pörssiyhtiöiden osakeantien, rekisteröintiä ja aiheuttanut epävarmuutta markkinaosapuolten keskuudessa.
Järjestöjen ja PRH:n välisissä keskusteluissa on ilmennyt, että PRH:n on tarkoitus ottaa käyttöön sisäinen ohjeistus, joka osin vastaa esiin tuotuihin huoliin. PRH on kuitenkin katsonut, ettei se voimassa olevan lainsäädännön puitteissa voi käsitellä hakemuksia ennakkoon, mikä aiheuttaa väistämättä epävarmuutta erityisesti monimutkaisempien hakemusasioiden rekisteröintiaikatauluihin. Järjestöt ovat siksi ehdottaneet työ- ja elinkeinoministeriölle kaupparekisterilain pikaista muuttamista ennakkotarkastuksen mahdollistamiseksi.
Järjestöt pitävät tärkeänä, että erityisesti pörssi- ja First North -yhtiöiden sekä kasvuyhtiöiden hakemusten käsittelyyn kaupparekisterissä saadaan luotua menettely, joka mahdollistaa ennakoitavan rekisteröintiprosessin ja -aikataulun. Esimerkiksi pörssiyhtiöiden osakeanneissa sijoittajat eivät ole valmiita kantamaan osakkeiden toimitusaikatauluun liittyvää riskiä. Jos uusien osakkeiden rekisteröintiaikataulu venyy ennakoimattomasti, sijoittajien ja yhtiön taloudelliset riskit kasvavat merkittävästi, mikä vähentää sijoittajien houkutusta osallistua osakeantiin.
Pahimmillaan aikataulujen ennakoimattomat muutokset saattavat kasvattaa hallitsemattomasti koko järjestelyn toteutumiseen liittyviä riskejä. Yritysten oikeusvarmuuden näkökulmasta on tärkeää, että erilaiset monimutkaisiin yritysjärjestelyihin liittyvät tulkintakysymykset voidaan ratkaista jo hyvissä ajoin prosessia valmisteltaessa.
PRH:lla on nykyisin lakiin perustuva mahdollisuus yhdistysten ja säätiöiden sääntöjen ennakkotarkastukseen. Nyt tehty aloite laajentaisi vastaavan ennakkotarkastusmenettelyn myös kaupparekisteriasioihin.
Lisätietoja:
Keskuskauppakamari, johtava asiantuntija Ville Kajala, p. 050 376 1460
Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry, pääsihteeri Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183
Pääomasijoittajat ry, toimitusjohtaja Anne Horttanainen, p. 040 510 4907
Elinkeinoelämän keskusliitto ry, johtava asiantuntija Hannu Ylänen, p. 040 743 7620
Yhteyshenkilöt
Ville KajalaJohtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeusPuh:050 376 1460ville.kajala@chamber.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Halpatuonti vääristää joulukaupan kilpailua11.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Keskuskauppakamari vaatii ripeitä toimia halpatuonnin rajoittamiseksi kiinalaisista verkkokaupoista. Alle 150 euron arvoisten pienpakettien tullivapauden poistoa on kiirehdittävä EU:ssa ja pienpaketeille on otettava käyttöön käsittelymaksu. Kiinalaiset halpatuotteita myyvät verkkokaupat vääristävät kilpailua etenkin joulusesongin aikaan.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Teollisuudessa vaisu uusien tilausten saalis – tuotanto silti kasvussa10.12.2025 08:57:37 EET | Tiedote
"Lokakuu sujui teollisuuden toimialoilla ristiriitaisesti", sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Tuotantomäärät olivat selvässä kasvussa, mutta uusia tilauksia saatiin vaisuhkosti.
Keskuskauppakamari: Alustava sopu EU:n Omnibus I -yksinkertaistamispaketista tervetullut, mutta jättää vielä kysymyksiä auki9.12.2025 16:53:12 EET | Tiedote
Keskuskauppakamari pitää myönteisenä, että Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio ovat päässeet alustavaan sopuun Omnibus I -paketista, joka koskee kestävyysraportointidirektiiviä ja yritysvastuudirektiiviä. Keskuskauppakamarin vastuullisuuspäällikkö Jussi Hakanen kuitenkin muistuttaa, että paketin konkreettiset vaikutukset ovat edelleen suurilta osin mysteeri yrityksille.
Suomeen 20 uutta hyväksyttyä tavarantarkastajaa9.12.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin vuosittain järjestämässä hyväksyttyjen tavarantarkastajien (HTT) kokeessa saatiin 20 uutta HTT-tarkastajaa ympäri Suomen. Erityisesti tarkastajia saatiin rakennusalalle ja LVI-puolelle. Suomessa on noin 200 HTT-tarkastajaa.
Keskuskauppakamari: Ylioppilaskokeiden uusimiskertoja tulisi rajata – kaikille mahdollisuus korkeakoulupaikkaan5.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Keskuskauppakamari ehdottaa, että ylioppilaskokeiden rajaton uusiminen on arvioitava uudelleen. Nykyinen järjestelmä kuormittaa opiskelijoita, lisää eriarvoisuutta ja hidastaa siirtymää korkeakouluihin tilanteessa, jossa osaajapula tulee kasvamaan ja työmarkkinat muuttuvat nopeasti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme