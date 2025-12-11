Elinkeinoelämän järjestöt ehdottavat mahdollisuutta kaupparekisteri-ilmoitusten ennakkotarkastukseen

Aloitteen tehneet järjestöt ovat kuluneen syksyn aikana saaneet jäsenyritystensä edustajilta, suurimmista asianajotoimistoista sekä tilintarkastusyhteisöiltä erittäin huolestuneita yhteydenottoja liittyen kaupparekisterin toimintaan. Yhteydenotoissa esitetyt huolet ovat liittyneet muun muassa osakeantien ja erilaisten yritysjärjestelyjen käsittelyaikojen venymiseen sekä aikatauluja koskeviin epävarmuuksiin.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on luopunut kaupparekisteri-ilmoitusten ja niiden liiteasiakirjojen luonnosten epävirallisesta etukäteiskommentoinnista, mikä on vaikeuttanut huomattavasti merkittävien yhtiötapahtumien, kuten pörssiyhtiöiden osakeantien, rekisteröintiä ja aiheuttanut epävarmuutta markkinaosapuolten keskuudessa.

Järjestöjen ja PRH:n välisissä keskusteluissa on ilmennyt, että PRH:n on tarkoitus ottaa käyttöön sisäinen ohjeistus, joka osin vastaa esiin tuotuihin huoliin. PRH on kuitenkin katsonut, ettei se voimassa olevan lainsäädännön puitteissa voi käsitellä hakemuksia ennakkoon, mikä aiheuttaa väistämättä epävarmuutta erityisesti monimutkaisempien hakemusasioiden rekisteröintiaikatauluihin. Järjestöt ovat siksi ehdottaneet työ- ja elinkeinoministeriölle kaupparekisterilain pikaista muuttamista ennakkotarkastuksen mahdollistamiseksi.

Järjestöt pitävät tärkeänä, että erityisesti pörssi- ja First North -yhtiöiden sekä kasvuyhtiöiden hakemusten käsittelyyn kaupparekisterissä saadaan luotua menettely, joka mahdollistaa ennakoitavan rekisteröintiprosessin ja -aikataulun. Esimerkiksi pörssiyhtiöiden osakeanneissa sijoittajat eivät ole valmiita kantamaan osakkeiden toimitusaikatauluun liittyvää riskiä. Jos uusien osakkeiden rekisteröintiaikataulu venyy ennakoimattomasti, sijoittajien ja yhtiön taloudelliset riskit kasvavat merkittävästi, mikä vähentää sijoittajien houkutusta osallistua osakeantiin.

Pahimmillaan aikataulujen ennakoimattomat muutokset saattavat kasvattaa hallitsemattomasti koko järjestelyn toteutumiseen liittyviä riskejä. Yritysten oikeusvarmuuden näkökulmasta on tärkeää, että erilaiset monimutkaisiin yritysjärjestelyihin liittyvät tulkintakysymykset voidaan ratkaista jo hyvissä ajoin prosessia valmisteltaessa.

PRH:lla on nykyisin lakiin perustuva mahdollisuus yhdistysten ja säätiöiden sääntöjen ennakkotarkastukseen. Nyt tehty aloite laajentaisi vastaavan ennakkotarkastusmenettelyn myös kaupparekisteriasioihin.

