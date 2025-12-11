Vaasa palkittiin Vuoden kävelykuntana
Pyöräilykuntien verkosto ry on valinnut Vaasan kaupungin Vuoden kävelykunnaksi 2025. Tunnustus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Valinta perustuu Vaasan pitkäjänteiseen työhön kävelykeskustan laajentamisessa, innovatiiviseen talvikunnossapitoon sekä kävelyn systemaattiseen edistämiseen osana kaupungin strategisia tavoitteita.
Vuoden kävelykunta -tunnustus myönnetään määrätietoisesta kävelyn ja muun jalankulun edistämistyöstä. Valinnassa arvioitiin kunnan sitoutuneisuutta kävelyn edistämiseen, kävely-ympäristön laatua, turvallisuutta, inklusiivisuutta sekä viestintää, yhteistyötä ja seurantaa. Palkinnon myöntää Pyöräilykuntien verkosto ry, jolla on pitkät perinteet arkiliikkumisen olosuhteiden edistämisessä.
Historiallisen ensimmäisen voiton nappasi Vaasa, joka on onnistunut tekemään kävelystä houkuttelevan liikkumistavan niin arjessa kuin vapaa-ajallakin. Palkintoraadin perusteluissa korostuu kokonaisvaltainen ote: Vaasassa ei ole tyydytty yksittäisiin projekteihin, vaan kävely on nostettu strategiseksi painopisteeksi.
– Perusteena valinnalle on Vaasan pitkäjänteinen ja tuloksellinen työ kävelyn olosuhteiden kehittämisessä. Yhtenäisen kävelykeskustan kehittäminen ja laajentaminen sekä muut laadukkaat ja viihtyisät jalankulkuympäristöt ulkoilureittejä unohtamatta ovat ratkaisuja, jotka tuottavat hyvinvointia vaasalaisten arkeen ja vapaa-aikaan vuoden jokaisena päivänä, sanoo johtava asiantuntija Matti Hirvonen Pyöräilykuntien verkostosta.
Vuoden kävelykunta 2025 -tunnustus tukee Vaasan kunnianhimoista työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi. Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki, jonka tavoite on olla hiilineutraali 2020-luvulla. Euroopan komissio myöntää Green Leaf -palkinnon vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä määrätietoisesti. Toukokuussa Vaasa palkittiin myös vuoden 2025 ilmastokuntana.
Investoinnit ja data puhuvat puolestaan
Vaasan kaupunki on sitoutunut kasvattamaan kävelyn ja pyöräilyn investointitasoa merkittävästi 2020-luvulla, tavoitellen jopa YK:n suosittelemaa 20 prosentin osuutta liikenneinvestoinneista.
Tämä näkyy katukuvassa konkreettisesti: kävelykeskustaa on laajennettu Matkakeskukselta torille ja uudet laatukäytävät, kuten Onkilahden baana ja palkittu Vetokannaksen ylikulkukäytävä, ovat parantaneet yhteyksiä. Tulokset näkyvät myös tilastoissa: Palosaaren korkeakoulukampuksen ja keskustan välillä laskettiin pelkästään alkuvuonna 2024 yli 330 000 kävelymatkaa.
– Vaasalaiset ovat olleet vahvasti mukana tässä muutoksessa. Kyselymme mukaan 76 prosenttia asukkaista piti kävelyolosuhteiden parantamista tärkeänä. Olemme vastanneet tähän toiveeseen määrätietoisesti. Palkinto on hieno osoitus siitä, että johdonmukainen työmme kohti hiilineutraalia ja viihtyisää kaupunkia tuottaa tulosta juuri sopivasti Vaasan European Green Leaf -juhlavuoden kynnyksellä, iloitsee Vaasan kaupungin projekti-insinööri Samuli Huusko.
Talviagentit varmistavat liukkaudentorjunnan
Yksi Vaasan erikoisuuksista on panostus kävelyyn myös talvella. Kaupunki ei ainoastaan auraa väyliä, vaan osallistaa asukkaat laadunvalvontaan. Yli 100 vapaaehtoista "talviagenttia" arvioi pääreittien kuntoa ja raportoi havainnoistaan.
Agenttitoiminta ja tehostettu talvihoito ovat nostaneet asukastyytyväisyyttä merkittävästi. Talven 2024–2025 osalta agentit antoivat pääreittien kunnossapidolle kiitettävän arvosanan 4,29/5.
– Haluamme, että kävely on vaasalaiselle luonnollinen, helppo ja turvallinen tapa hoitaa arjen matkat ympäri vuoden, ei vain kesällä. Siksi talvikunnossapito ja esteettömyys ovat meille avainasioita, Samuli Huusko jatkaa.
Kävely yhdistää historian ja tulevaisuuden
Vaasan kävely-ympäristö rakentuu ainutlaatuisen historian päälle. Valtakunnallisesti merkittävät puistikkokadut ja historialliset palokadut muodostavat kaupungin läpi kulkevan vihreän verkoston.
Historiallista kerrostumaa täydennetään modernilla teknologialla. Kaupunki hyödyntää suunnittelussa ja seurannassa muun muassa IoT-sensoreita, 360-kuvantamista ja mobiilidataa. Tulevaisuudessa Vaasa aikoo vahvistaa kävelyn roolia entisestään laajentamalla luontoliikuntareitistöä ja toteuttamalla uusia esteettömiä kohteita, kuten Onkilahden esteettömän luontopolun.
Samuli HuuskoKävelyn ja pyöräilyn projekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
