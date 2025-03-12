Adoptioperheet ry kuuluu kokonaisuuteen

Monimuotoiset perheet -verkosto

Hanna-Kaisa Järvi Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtajaksi

11.12.2025 17:05:48 EET | Monimuotoiset perheet -verkosto | Adoptioperheet ry | Tiedote

Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu Hanna-Kaisa Järvi. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen toiminnan johtamisesta hallituksen ja rahoittajan linjausten mukaisesti. Järvi on aiemmin toiminut muun muassa A-klinikka Oy:n aluejohtajana, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajana sekä Hyvinvointiala HALI ry:ssä yhteiskuntasuhdejohtajana. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri. Järvi aloittaa tehtävässä 2.2.2026.

Hanna-Kaisa Järvi aloittaa Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtajana 2.2.2026.
”Hanna-Kaisan monipuolinen kokemus niin johtamisesta, vaikuttamisesta kuin viestinnästäkin sekä vahva järjestötuntemus luovat erinomaisen lähtökohdan kasvattaa Adoptioperheet ry:n toimintaa ja vaikutusta entisestään. Olen todella iloinen, että saimme Hanna-Kaisan johtamaan yhdistystämme”, sanoo Adoptioperheet ry:n hallituksen puheenjohtaja Pauliina Pulkkinen

"Otan toiminnanjohtajan tehtävän vastaan innolla! Adoptioperheet ry on Suomen ainoa valtakunnallinen pelkästään adoptioon keskittyvä yhdistys, hienoa päästä työskentelemään osaavien ammattilaisten kanssa. Haluan vahvistaa entisestään yhdistyksen merkityksellistä työtä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tavoitteenani on kehittää toimintaa yhdessä jäsenistön ja verkostojen kanssa niin, että tarjoamamme tuki tavoittaa mahdollisimman monet" Järvi sanoo.

Adoptioperheet ry on valtakunnallinen järjestö, joka kokoaa yhteen kaikki, joita adoptio koskettaa. Yhdistys vaikuttaa adoptoitujen ja heidän perheidensä elämään tekemällä edunvalvontatyötä, järjestämällä vertaistukea sekä koulutusta, julkaisemalla oppaita ja hyödyntämällä laajaa verkostoaan.

