Adoptioperheet ry kuuluu kokonaisuuteen
Monimuotoiset perheet -verkosto
Hanna-Kaisa Järvi Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtajaksi
Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu Hanna-Kaisa Järvi. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen toiminnan johtamisesta hallituksen ja rahoittajan linjausten mukaisesti. Järvi on aiemmin toiminut muun muassa A-klinikka Oy:n aluejohtajana, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajana sekä Hyvinvointiala HALI ry:ssä yhteiskuntasuhdejohtajana. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri. Järvi aloittaa tehtävässä 2.2.2026.
”Hanna-Kaisan monipuolinen kokemus niin johtamisesta, vaikuttamisesta kuin viestinnästäkin sekä vahva järjestötuntemus luovat erinomaisen lähtökohdan kasvattaa Adoptioperheet ry:n toimintaa ja vaikutusta entisestään. Olen todella iloinen, että saimme Hanna-Kaisan johtamaan yhdistystämme”, sanoo Adoptioperheet ry:n hallituksen puheenjohtaja Pauliina Pulkkinen
"Otan toiminnanjohtajan tehtävän vastaan innolla! Adoptioperheet ry on Suomen ainoa valtakunnallinen pelkästään adoptioon keskittyvä yhdistys, hienoa päästä työskentelemään osaavien ammattilaisten kanssa. Haluan vahvistaa entisestään yhdistyksen merkityksellistä työtä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tavoitteenani on kehittää toimintaa yhdessä jäsenistön ja verkostojen kanssa niin, että tarjoamamme tuki tavoittaa mahdollisimman monet" Järvi sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauliina PulkkinenAdoptioperheet ryPuh:0505745288pauliina.pulkkinen@chamber.fi
Kuvat
Linkit
Adoptioperheet ry on valtakunnallinen järjestö, joka kokoaa yhteen kaikki, joita adoptio koskettaa. Yhdistys vaikuttaa adoptoitujen ja heidän perheidensä elämään tekemällä edunvalvontatyötä, järjestämällä vertaistukea sekä koulutusta, julkaisemalla oppaita ja hyödyntämällä laajaa verkostoaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Adoptioperheet ry
Yhteisönä rasismia vastaan12.3.2025 08:08:00 EET | Tiedote
Miten yhteisö voi toimia aktiivisesti rasismia vastaan? Miten voimme purkaa rakenteellista rasismia ja rakentaa yhdenvertaisempaa tulevaisuutta? Näitä kysymyksiä pohditaan Adoptioperheet ry:n järjestämässä paneelikeskustelussa keskiviikkona 19.3. klo 18.00–19.30 Zoomissa rasisminvastaisella viikolla.
Jenny Nyman Adoptioperheiden toiminnanjohtajaksi6.2.2020 09:26:29 EET | Tiedote
Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu Jenny Nyman. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen toiminnan johtamisesta hallituksen ja rahoittajan linjausten mukaisesti. Nyman on aiemmin toiminut muun muassa kokoomuksen naisjärjestön pääsihteerinä ja Uudenmaan piirijärjestön toiminnanjohtajana. Koulutukseltaan hän on teologian maisteri. Nyman aloittaa tehtävässä 17.2.2020.
Perheellistyminen adoption kautta on iloinen asia13.3.2019 13:56:35 EET | Tiedote
Adoptiossa on kyse perheellistymisen ilosta, kun pysyvän perheen tarvitseva lapsi ja lasta toivova aikuinen kohtaavat. Adoptioperheet ry:n tavoitteena on kasvu kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa adoptoidun on hyvä olla ja elää.
Kansainvälisessä adoptiossa on kyse perheeksi tulemisesta10.1.2019 09:02:19 EET | Tiedote
Perussuomalaiset Nuoret vaativat kannanotossaan 9.1.2019, että kansainvälisen adoption tukeminen on lopetettava. Kannanotto perustuu virheellisiin taustaoletuksiin. Kannanotossa väitetään muun muassa, että kansainvälistä adoptiota perustellaan maailman hätää kärsivien auttamisella. Suomessa asia on juuri päinvastoin, eikä altruismia pidetä kestävänä motivaationa adoptiolle, jossa solmitaan lapsi-vanhempi-suhde loppuiäksi.
Tervetuloa Adoptioperheet ry:n DNA-seminaariin Helsinkiin 13.10.201810.10.2018 12:32:09 EEST | Kutsu
Adoptoidut eroavat tarpeessaan selvittää taustaansa ja perimäänsä, ja kiinnostus ottaa selvää voi aktivoitua erilaisissa elämänvaiheissa. Tekniikan kehityksen myötä vaihtoehdot ja mahdollisuudet kasvavat, mutta vastaan sattaa tulla myös eettisiä kysymyksiä ja yllätyksiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme