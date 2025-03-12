Hanna-Kaisa Järvi Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtajaksi

”Hanna-Kaisan monipuolinen kokemus niin johtamisesta, vaikuttamisesta kuin viestinnästäkin sekä vahva järjestötuntemus luovat erinomaisen lähtökohdan kasvattaa Adoptioperheet ry:n toimintaa ja vaikutusta entisestään. Olen todella iloinen, että saimme Hanna-Kaisan johtamaan yhdistystämme”, sanoo Adoptioperheet ry:n hallituksen puheenjohtaja Pauliina Pulkkinen

"Otan toiminnanjohtajan tehtävän vastaan innolla! Adoptioperheet ry on Suomen ainoa valtakunnallinen pelkästään adoptioon keskittyvä yhdistys, hienoa päästä työskentelemään osaavien ammattilaisten kanssa. Haluan vahvistaa entisestään yhdistyksen merkityksellistä työtä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tavoitteenani on kehittää toimintaa yhdessä jäsenistön ja verkostojen kanssa niin, että tarjoamamme tuki tavoittaa mahdollisimman monet" Järvi sanoo.