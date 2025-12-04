Raitiovaunun- ja metrojunankuljettajat jakavat heijastimia Lucian päivänä
Raitiovaunun- ja metrojunankuljettajat jakavat jälleen heijastimia Lucian päivänä lauantaina 13. joulukuuta. Ratikka-, pikaratikka- ja metroheijastimia on jaossa yhteensä noin 7000 kappaletta.
Joulukuu on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen synkeä. Pimeys ei talviaikaan katso kellonaikaa, joten heijastinta on hyvä pitää aina vaatteisiin tai asusteisiin kiinnitettynä. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy haluaa edistää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkyvyyttä onnettomuuksien välttämiseksi ja toivoo, että kaupunkilaiset kiinnittävät heijastimet näkyvään paikkaan ja antavat niiden välkkyä läpi koko pimeän ajan.
Heijastin parantaa huomattavasti näkyvyyttä
Ilman heijastinta liikkuva jalankulkija on pimeänä vuodenaikana jopa kymmenkertaisessa onnettomuusvaarassa heijastinta käyttävään verrattuna. Raitiovaunun jarrutusmatka on talviolosuhteissa normaalia pidempi, eikä se pysty väistämään eteen tulevaa estettä.
Kaupunkiliikenne Oy muistuttaa, että heijastinta kannattaa käyttää myös valaistulla kadulla, koska katuvalotkaan eivät aina takaa kunnollista näkyvyyttä. Esimerkiksi sade, mainosvalot, puiden ja pensaiden varjot sekä katvealueet voivat haitata näkyvyyttä. Myös kirkas vaatetus ja huomiovärit auttavat havaitsemaan kulkijan.
Tummiin pukeutunut, ilman heijastinta liikkuva kulkija näkyy raitiovaunun valoilla pahimmillaan vasta 20 metrin päästä, heijastinta käyttävä jo 150 metrin päästä. Kuljettaja näkee heijastinta käyttävän matkustajan myös pysäkillä paremmin kuin ilman heijastinta liikkuvan matkustajan.
Kaupunkiliikenne kutsuu kaikki käyttämään heijastinta, koska se on yksinkertainen, mutta tehokas henkivakuutus!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina NorrenaKaupunkiliikenne Oy, viestintäpäällikköPuh:050 412 1941elina.norrena@kaupunkiliikenne.fi
Kuvat
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Kaupunkiliikenteen yhtiörakenne muuttuu4.12.2025 09:06:03 EET | Tiedote
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiörakenne muuttuu vuodenvaihteessa, kun emoyhtiön alle perustettavat uudet tytäryhtiöt Helsingin Joukkoliikenneinfra Oy ja RV Kalusto ja Varikko Oy aloittavat toimintansa.
Uuden kaupunkipyöräpalvelun käyttöönotto viivästyy – markkinaoikeus kumosi Kaupunkiliikenteen hankintapäätöksen3.12.2025 17:17:39 EET | Tiedote
Markkinaoikeus kumosi Kaupunkiliikenteen kesäkuussa tekemän uuden kaupunkipyöräpalvelun tarjoajan valintaan liittyvän hankintapäätöksen.
Herttoniemen metroaseman kunnostustyöt valmistumassa – lippuhallin liukuportaat otetaan käyttöön maanantaina 17.11.14.11.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy on kunnostanut Herttoniemen metroaseman sisä- ja ulkotiloja tämän vuoden aikana. Työt ovat valmistumassa, ja Länsi-Herttoniemen puolella lippuhallissa suljettuna olleet liukuportaat otetaan käyttöön maanantaina 17.11. Tämän jälkeen kaikki reitit metroaseman laituritasolle ovat normaalisti käytössä. Työt laituritasolla ja piha-alueella jatkuvat vielä loppuvuoden ajan.
Käpylän raitiotie täyttää 100 vuotta – juhlat 16.11.12.11.2025 11:15:00 EET | Tiedote
Käpylän 100-vuotiasta raitiotietä juhlitaan sunnuntaina 16.11. klo 11–16. Ohjelmassa on muun muassa raitiovaunuajeluita vanhalla reitillä Käpylä–Vallila, musiikkia ja historiaa sekä lapsille raitiovaunu-kasvomaalauksia. Koko ohjelma on katsottavissa Kaupunkiliikenne Oy:n verkkosivuilla.
Metron järjestelmiä ja metrojunia uusitaan - Liikenteenohjausjärjestelmä muuttuu lähivuosina4.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Pääkaupunkiseudun metron vanhoja järjestelmiä uusitaan vaiheittain tulevien vuosien aikana. Muutokset tehdään osana Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishanketta (METKA), jonka tavoitteena on parantaa metron turvallisuutta ja luotettavuutta. METKA-hankkeen käsittely päätöksenteossa etenee ja ehdolliset hankintapäätöksetdesta junankulunvalvontajärjestelmästä sekä radioverkosta on tehty.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme