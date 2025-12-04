KPY tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista 50 000 euron avustuksella

Tänä vuonna avustuksia päätettiin kohdentaa erityisesti toimintaan, joka vahvistaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia ja oppimisen edellytyksiä arjessa sekä ehkäisee syrjäytymistä. Tuella mahdollistetaan muun muassa matalan kynnyksen harrastustoimintaa, virikettä lapsille pitkille sairaalajaksoille, leirejä ja erilaista kerhotoimintaa.

Merkittävä osa avustuksista kohdistui seurojen ja yhdistysten ylläpitämiin tuki- ja stipendirahastoihin. Rahastojen kautta avustuksilla voidaan kattaa esimerkiksi harrastusmaksuja, varusteita ja osallistumiskuluja tilanteissa, joissa harrastaminen olisi muuten taloudellisesti haastavaa.

Kouluille tukea hyvinvointiin ja oppimisen edellytysten vahvistamiseen

Vuoden 2025 avustushaussa uutena painopisteenä oli oppimisen vahvistaminen. Painopiste liittyy KPY:n vastuullisuustavoitteisiin ja osaamisen merkitykseen alueen elinvoiman kehittämiselle.

Oppilaitoksille myönnetyt avustukset kohdistuivat toimintaan, jota ei olisi voitu toteuttaa ilman ulkopuolista rahoitusta tai joka olisi muutoin jäänyt selvästi suppeammaksi. Keskeistä oli toiminnan vaikuttavuus oppilaiden arkeen. Avustusta myönnettiin esimerkiksi oppimista tukeviin projekteihin, välituntiliikunnan kehittämiseen, uimataidon vahvistamiseen sekä muihin kouluyhteisöä, oppilaiden hyvinvointia ja oppimista vahvistaviin kokonaisuuksiin.

Avustushaku herätti laajaa kiinnostusta

KPY vastaanotti 70 avustushakemusta 57 eri hakijalta, ja haettu kokonaissumma nousi 128 500 euroon. Haettu summa ylitti selvästi jaettavissa olevan kokonaisavustussumman, minkä vuoksi avustuksia jouduttiin kohdentamaan harkiten ja painottaen toiminnan vaikuttavuutta, kohderyhmää ja tuen merkitystä hakijalle. Avustukset myönnettiin harkinnanvaraisesti KPY:n hallituksen päätöksellä 31 eri toimijalle.

“Lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen ovat koko alueen tulevaisuuden perusta. Tänä vuonna saatu hakemusmäärä kertoo, että tarve lasten ja nuorten arkea tukeville toiminnoille on suuri. Hakemuksista näkyi, kuinka konkreettisia asioita voidaan toteuttaa jo suhteellisen pienelläkin tuella. Meitä ilahdutti myös se, miten monipuoliselta joukolta saimme tänä vuonna hakemuksia. Se mahdollistaa, että tukemme tavoittaa laajan joukon eri ikäisiä ja erilaisista asioista kiinnostuneita lapsia ja nuoria”, KPY:n hallituksen puheenjohtaja Juha Yrjänheikki toteaa.

Myönnetyt avustukset maksetaan saajille tammikuussa 2026.

Lisätietoja avustuksista löytyy KPY:n verkkosivuilta osoitteesta www.kpy.fi/avustukset