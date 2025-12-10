Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii hallitukselta toimia lapsien suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta verkossa

Nuorten äärimmäisen julma ja sadistinen väkivalta nettiyhteisössä on suurta huolta herättävä ilmiö, josta poliisi Suomessakin on varoittanut. Europol ja Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ovat varoittaneet 764:stä ja muista vastaavista verkostoista, joissa leviää lapsiin kohdistuvasta seksuaali­väkivallasta todistavaa kuvamateriaalia.

– Se, mitä verkossa tapahtuu lapsille juuri nyt, on yksiselitteisesti järkyttävää. Kyse ei ole mistään marginaalisesta ilmiöstä, vaan järjestäytyneestä, äärimmäisen julmasta ja sadistisesta väkivallasta, joka tapahtuu aikuisten katseilta piilossa. Meillä ei ole varaa ummistaa silmiämme tältä, vaan meidän täytyy suojella lapsia paremmin tältä ilmiöltä, Virta toteaa.

– Sosiaalinen media ja suljetut verkkoalustat ovat luoneet ympäristön, jossa väkivalta eskaloituu ja normalisoituu. Lapsi voi joutua uhriksi ilman, että yksikään aikuinen huomaa ajoissa. Tämä on yhteiskunnan epäonnistuminen, ei yksittäisten perheiden, Virta painottaa.

Tällä hetkellä Suomessa lapsiin kohdistuvia verkkorikoksia tutkivat paikallispoliisit. Vakavat ja usein kansainväliset tapaukset eivät kuulu keskusrikospoliisin vastuulle, vaikka rikosverkostot ylittävät rajoja ja vaativat erityisosaamista.

– On täysin kestämätöntä, että näin vakavat ja monimutkaiset rikokset on hajautettu ympäri maata ilman riittäviä resursseja ja erikoistumista. Rikolliset toimivat verkostoina – miksi viranomaiset eivät? Tähän tarvitaan muutos, Virta linjaa.

Virran mukaan hallituksella olisi nyt velvollisuus toimia ja käynnistää pohjoismaisen mallin mukaisen keskuksen perustaminen.

– Kun keskittäisimme osaamisen, resurssit ja paljastavan tutkinnan yhteen valtakunnalliseen yksikköön, voisimme puuttua ilmiöön ajoissa ja estää pahimman. Kyse on lasten oikeudesta turvaan – ja siitä, onko meillä poliittista rohkeutta asettaa se etusijalle. Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta verkossa ei ole uusi ilmiö, mutta sen raakuus ja mittakaava ovat kasvaneet. Nyt tarvitaan tekoja, ei enää yhtään selitystä, Virta päättää.