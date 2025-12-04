Attendo

Attendon kotihoito Kotkassa päättyy – jokainen asiakas voi jatkaa omassa kodissaan

12.12.2025 14:15:00 EET | Attendo | Tiedote

Jaa

Attendon Kotkan kotihoidon henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut on saatu päätökseen, ja näiden seurauksena Attendon tarjoamat palvelut Kotkan kotihoidossa päättyvät 31.12.2025. Kymenlaakson hyvinvointialue ja muut yksityiset palveluntuottajat jatkavat palveluiden tarjoamista 1.1.2026 alkaen.

Palveluiden päättyminen ei vaikuta asumiseen, vaan kaikki asiakkaat voivat jatkaa kotonaan entiseen tapaan. Attendolla on mahdollisuus tarjota henkilöstölle töitä muista alueen Attendo-kodeista. 

“Olemme erittäin pahoillamme tilanteesta. Haluan kuitenkin vakuuttaa, että jokainen asukas voi jatkaa rauhassa omassa kodissaan aivan kuten tähänkin asti. Toimimme tiiviisti Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa, jotta palveluiden siirtymä sujuu turvallisesti. Meillä on myös mahdollisuus tarjota henkilöstölle uusia työmahdollisuuksia alueen muista Attendo-kodeista", kertoo Attendon aluepäällikkö Aija Jacobsson

“Kymenlaakson hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää talon asukkaille heidän tarpeidensa mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Ikäihmisten sosiaalipalveluiden asiakasohjaaja arvioi tarvittaessa kunkin asukkaan palvelun tarpeen ja auttaa oikean palvelun löytämisessä”, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialueen tulosaluejohtaja ja vastaava johtava sosiaalityöntekijä Tommi Reiman

Lisätietoja antaa: 
Aija Jacobsson, aluepäällikkö, Attendo 
p. +358 50 590 2523 tai aija.jacobsson@attendo.fi 

Avainsanat

Attendo

Attendo – Tulevaisuuden hoivan suunnannäyttäjä

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä terapian tarpeessa oleville. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Yli 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Lue lisää: www.attendo.fi

Vahvistamme ihmistä. Katsomme eteenpäin. Ratkaisemme yhdessä.   
Me olemme Attendo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Attendo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye