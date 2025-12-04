Attendon kotihoito Kotkassa päättyy – jokainen asiakas voi jatkaa omassa kodissaan
Attendon Kotkan kotihoidon henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut on saatu päätökseen, ja näiden seurauksena Attendon tarjoamat palvelut Kotkan kotihoidossa päättyvät 31.12.2025. Kymenlaakson hyvinvointialue ja muut yksityiset palveluntuottajat jatkavat palveluiden tarjoamista 1.1.2026 alkaen.
Palveluiden päättyminen ei vaikuta asumiseen, vaan kaikki asiakkaat voivat jatkaa kotonaan entiseen tapaan. Attendolla on mahdollisuus tarjota henkilöstölle töitä muista alueen Attendo-kodeista.
“Olemme erittäin pahoillamme tilanteesta. Haluan kuitenkin vakuuttaa, että jokainen asukas voi jatkaa rauhassa omassa kodissaan aivan kuten tähänkin asti. Toimimme tiiviisti Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa, jotta palveluiden siirtymä sujuu turvallisesti. Meillä on myös mahdollisuus tarjota henkilöstölle uusia työmahdollisuuksia alueen muista Attendo-kodeista", kertoo Attendon aluepäällikkö Aija Jacobsson.
“Kymenlaakson hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää talon asukkaille heidän tarpeidensa mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Ikäihmisten sosiaalipalveluiden asiakasohjaaja arvioi tarvittaessa kunkin asukkaan palvelun tarpeen ja auttaa oikean palvelun löytämisessä”, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialueen tulosaluejohtaja ja vastaava johtava sosiaalityöntekijä Tommi Reiman.
Lisätietoja antaa:
Aija Jacobsson, aluepäällikkö, Attendo
p. +358 50 590 2523 tai aija.jacobsson@attendo.fi
