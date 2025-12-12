Fatim Diarra: Petteri Orpo, missä on nyt hallituksen nollatoleranssi rasismille?
Fatim Diarra peräänkuuluttaa pääministeri Orpolta vastuunkantoa tilanteessa, jossa hallituspuolueiden riveistä jälleen laiminlyödään sitoutumista rasismin vastustamiseen.
Diarran mukaan silmin nähden rasistiset kuvat, joita perussuomalaiset kansanedustajat torstaina julkaisivat, eivät ole millään tavalla linjassa hallituksen syksyllä antamaan lupaukseen siitä, että rasismille aidosti on hallituksen sisällä nollatoleranssi.
– Viimeksi syyskuussa hallitus joutui keskeyttämään koko kehysriihensä siksi, että Perussuomalaisten kansanedustaja ja varapuheenjohtaja suolsi suorassa televisiolähetyksessä toinen toistaan rasistisempia lausuntoja. Silloin vannottiin, kuten tehtiin myös kesällä 2023, että tällaista ei enää jatkossa hyväksytä ja rasismille on aito nollatoleranssi, Diarra toteaa.
– Petteri Orpo, missä on tämä nollatoleranssi nyt? Missä ovat ne sanktiot, joita vielä syyskuussa lupailtiin antaa niille kansanedustajille, jotka toiminnassaan tai puheissaan ylläpitävät rasismia? Joudummeko jälleen kerran toteamaan, että hallituksen ainoa rasismiin liittyvä toimi on lietsoa sitä, ei ehkäistä sitä? Diarra kysyy.
Perussuomalaisten kuvia inspiroi kohu, jossa Miss Suomi Sarah Dzafce joutui luopumaan kruunustaan sen jälkeen, kun rasistiseksi tulkittu kuva ja siihen liitetty rasistinen teksti lähtivät leviämään sosiaalisessa mediassa. Perussuomalaiset pitivät Dzafcelle asetettua sanktiota ylimitoitettuna. Diarra kuitenkin muistuttaa, ettei kyse koskaan ollut vain yhdestä kuvasta.
– Kyse oli enemmänkin siitä, ettei silloinen Miss Suomi pahoitellut rasistista tekoaan tai tuntunut ymmärtävän tekojensa seurauksia. Kaikki tekevät virheitä. Mutta virheen tehtyään pitäisi pyytää anteeksi ja ottaa opikseen, Diarra toteaa.
– On käsittämätöntä, että käytös, joka ei ole hyväksyttyä edes ala-asteella, on perussuomalaisten kansanedustajien mielestä hauskaa. Aasialaisten kokema rasismi on ihan äärettömän normalisoitua ja keskustelu siitä marginaalista suhteessa sen määrään. Se ei ole vitsin asia vaan asia, mihin pitää puuttua, ei lietsoa sitä, Diarra jatkaa.
Diarra muistuttaa, ettei perussuomalaisilla ole mitään oikeutta määrittää sitä, millainen toiminta on rasistista ja mikä ei. Hän vaatii, että pääministeri ottaa asiaan kantaa välittömästi.
– Ei voi olla niin, että vuodesta toiseen hallitus rikkoo omat lupauksensa. Pääministerin on kannettava vastuunsa, Diarra päättää.
Yhteyshenkilöt
Fatim DiarraKansanedustajaPuh:09 432 3132fatim.diarra@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
